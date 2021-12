Stjernene redder ikke «Don’t look up»

Verken morsom nok som komedie, engasjerende nok som drama, eller spennende nok som katastrofefilm.

Leonardo DiCaprio spiller den nervøse astronomiprofessoren Dr. Randall Mindy.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Fakta «Don’t look up» Komedie/drama

Regi: Adam McKay

Manus: Adam McKay, David Sirota

Skuespillere: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Ariana Grande, Rob Morgan.

Premiere 10. Desember. Tilgjengelig på Netflix fra 24. Desember. Aldersgrense 12 år. Les mer

Adam McKays («Vice», «The Big Short») sci-fi-komedie-drama strander i en merkelig sjangerblanding som aldri tar av, og aldri blir morsom nok, til tross for hvor stjernespekket den er.

Doktorgradsstudenten Kate Dibiasky (Jeniffer Lawrence) oppdager en komet som er på kollisjonskurs med jorden, og må sammen med astronomiprofessor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) forsøke å advare verden om faren. Det blir lettere sagt enn gjort, når USAs president Janie Orlean (Meryl Streep) ikke vil at kometen skal påvirke hennes rykte.

Da den amerikanske presidenten ikke vil lytte, tyr Randall og Kate til mediene og stiller opp på programmet til Brie (Cate Blanchett) og Jack (Tyler Perry).

Kate og Randall må forsøke å nå ut i mediene, men folk flest er mest opptatte av kjendisnyheter. Jo høyere astronomene roper om at hele planeten er i ferd med å ødelegges, jo flere kommer på banen og mener det er en konspirasjonsteori, fake news, you name it. Etter et besøk på TV-programmet til Cate Blanchetts overflatiske, evig joviale Brie, blir Randall stemplet som «america's sexiest scientist», mens ingen egentlig lytter til det han har å si.

Vi møter også mediemogulen Peter Isherwell (Mark Rylance) som ser sitt snitt til å profittere på katastrofen, og som ikke liker ordet «business» – han ser på arbeidet sitt som fremskritt i menneskets evolusjon.

Etter Kates (Jennifer Lawrence) oppdagelse av en komet, innser forskerne at de er de første til å vite om at jorden er i ferd med å gå under.

Det er altså ikke et gram subtilitet i satiren. Linjene er klare til vaksineskeptikere, klimafornektere, Trump, og så videre. Amerikansk styresett, bigtech, og opphengthet i sosiale medier latterliggjøres fra ende til annen. Det er absolutt mange øyeblikk som får meg til å trekke på smilebåndene, men sjelden mer enn det.

Kanskje er problemet at scenarioet filmen harselerer med egentlig ikke er så mye å le av, all den tid det er realistisk at personer med makt prioriterer egen rikdom over planetens beste. Det trekkes selvfølgelig langt, med absurde karakterer og hendelser, men ikke så langt at det virker helt virkelighetsfjernt. Flere steder i filmen klippes det inn bilder av dyr og mennesker, som fra en naturdokumentar, som liksom grunner den i noe ekte.

Etter diverse dramatiske vendinger gjøres det også et forsøk på å avslutte filmen på en rørende måte. Det gjør at den etterlater seg et litt sjangerforvirret preg. Den er verken morsom nok som komedie, skarp nok som satire, engasjerende nok som drama, eller spennende nok som katastrofefilm.

Det er alltid underholdende å se store skuespillere som DiCaprio, Streep og Blanchett i action, og det gjelder også her, men for alt de prøver klarer ikke stjernene å løfte «Don’t look up» til noe mer enn lett og forglemmelig underholdning.