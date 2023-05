Sverige drar fra som Eurovision-favoritt

Det er mer enn 50 prosent sjanse for at svenske Loreen vinner Eurovision-finalen i kveld, ifølge spillselskapene. I i så fall blir det hennes andre seier.

Loreen vant Eurovision Song Contest i 2012 og kan gjøre det igjen.

NTB

Den samlede oversikten til Eurovisionworld viser at selskapene gir Loreen en vinnersjanse på 53 prosent. Denne har økt markant gjennom uken med forberedelser og semifinaler i Eurovision-byen Liverpool.

– Fantastisk! Det føles fantastisk, har den svenske artisten sagt til NTB om returen til Eurovision.

Finland har i år sendt artisten Käärijä.

Finland på andreplass

Setter du 100 kroner på at Sverige vinner, vil du få mellom 140 og 150 igjen.

Finland stiller med rapperen Käärijä. Låten og fremføringen har fått stor oppmerksomhet både før og etter at artistene satte i gang med prøver. Käärijä har ligget som antatt nummer to siden mars.

Vinnersjansen beregnes nå til 22 prosent.

Duoen Tvorchi representerer Ukraina i år.

Ikke like stor tro på Ukraina i år

Ukrainske Kalush Orchestra tok en suveren seier i fjorårets konkurranse i Torino, men den russiske invasjonen av landet har gjort at Den europeiske kringkastingsunion (Ebu) valgte å legge årets konkurranse til Storbritannia.

I år stiller Ukraina med elektronikaduoen Tvorchi. Landet ligger på tredjeplass på spillselskapenes lister, med en vinnersjanse på 6 prosent.

Så følger Israel, Spania og Frankrike.

Norges Eurovision-håp Alessandra Mele under den første prøven fredag.

Norge på syvende

Norge og Alessandra Mele ligger nå på syvendeplass på listen, etter å ha vært nummer fem for et par uker siden. Hun var fornøyd med fredagens andre prøve, som danner grunnlaget for jurystemmene.

– Supergod følelse etter kveldens opptreden. Nå gleder jeg meg bare enda mer til morgendagens store finale, sa hun natt til lørdag via NRKs pressekontakter.