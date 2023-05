Brian Cox etter «Succession»-finalen: – Den flotteste arbeidserfaringen min noensinne

Brian Cox har underveis i «Succession»-innspillingen vært grinete over ulike ting, men nå når storserien er over er han klar i talen og kaller det «sin flotteste arbeidserfaring noensinne».

Brian Cox som den Murdoch-inspirerte hovedpersonen Logan Roy i «Succession», der HBO viste siste episode i pinsen.

Skuespillerveteranen Brian Cox spilte i «Succession» den Rupert Murdoch-inspirerte mediemogulen Logan Roy.

Blant tingene han beklaget seg over under innspillingen, var hvor «j&%#*g irriterende» metodeskuespillet til Jeremy Strong – som spiller sønnen Kendall Roy – var, og hvordan han syntes at Logan Roy ble skrevet ut av serien «altfor tidlig».

Hele Roy-familien fra «Succession» på premieren i mars: F.v. Sarah Snook, Alan Ruck, Brian Cox, Jeremy Strong og Kieran Culkin.

Men alt later til å være glemt ifølge det Brian Cox la ut på Instagram Story etter at aller siste episode ble sendt i pinsen.

– Nå har vi kommet til slutten. Og det som i min karriere har vært helt klart den flotteste arbeidserfaringen noensinne. Harmonien mellom skuespillere og crew var forbløffende, skrev Cox – som takket alle medvirkende fra dypet av sitt hjerte for å ha gjort «Succession» til noe minneverdig, ifølge Deadline.

Ikke verst for en skuespiller som kan skilte med to BAFTA-priser, en Emmy, en Golden Globe, en SAG-pris og to Olivier-teaterpriser for tidligere innsats.

Også Sarah Snook, som spiller moguldatteren Shiv Roy, delte følelsene sine i sosiale medier ifølge bransjenettstedet.

– Jeg har akkurat sett siste episode av den siste sesongen av noe som har forandret livet mitt. Og nå har livet mitt forandret seg igjen, lød det på Instagram fulgt av et bilde av en TV-skjerm der man ser profilen hennes – og et lite, fjonete bakhode. Hun har nemlig født en liten datter, etter at graviditeten hennes ble skrevet inn i «Succession»-handlingen.