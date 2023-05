Lagmannsretten forbyr Harry Potter-konserter i Norge

Borgarting nekter tyske Star å holde konserter med bearbeidet musikk fra Harry Potter-filmene i Norge. De må også ut med erstatning for konserter som er holdt.

«The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert» har blant annet blitt holdt i Grieghallen i Bergen. Nå sier lagmannsretten nei til flere konserter.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Tyske Star entertainment har i flere år turnert verden over med konserten «The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert», der et orkester fremfører bearbeidet musikk fra Harry Potter-filmene. Tidligere har de også holdt konserter i Norge, blant annet i Oslo Konserthus og i Grieghallen i Bergen i november 2021.

I februar i fjor ga Oslo tingrett Warner Bros. Entertainment medhold i at to av disse konsertene, som skulle holdes i mars samme år, skulle stanses midlertidig. Grunnen var at Warner mente at Star ikke har rett til å fremføre bearbeidede versjoner av musikken fra Harry Potter-filmene, som Warner har enerett på.

Konsertene ble senere avlyst.

I november i fjor kom imidlertid tingretten fram til at Star kan holde konserter med filmmusikken fra Harry Potter i Norge, men dommen ble anket.

Onsdag kom Borgarting lagmannsrett fram til motsatt konklusjon:

«Lagmannsretten har kommet til at Stars fremføring av musikkverk fra Harry Potter-filmene under konsertene «The Magical Music of Harry Potter» krenker Warners opphavsrett, og at Warners krav om forbud mot fremføring og om erstatning etter åndsverkloven tas til følge.»

Grunnen er at Star har lagt inn en rekke endringer i originalmusikken, noe lagmannsretten er enig med Warner i at krenker opphavsretten.

I tillegg til forbudet blir Star dømt til å betale Warner 882.794 kroner i erstatning, som er nettofortjenesten Star satt igjen med etter konsertene i Oslo Konserthus og i Grieghallen i november 2021.

Det er ikke opplyst om at Star har planer om å gjennomføre flere Harry Potter-konserter i Norge.