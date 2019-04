Heine Totland nektet å stå flyfast

Da SAS-streiken startet, gjorde artisten alt han kunne for å nå konsertene på Vestlandet.

LOT SEG IKKE STOPPE: Da SAS-streiken satte i gang, valgte Heine Totland en litt dyrere løsning for å komme seg til Vestlandet. Privat

Publisert: Publisert 29. april 2019 14:18 Oppdatert: 29. april 2019 15:00







Heine Totland skulle ha konserter i Myrkdalen og Vaksdal i helgen. Da SAS-pilotene gikk ut i streik fredag, befant artisten seg i Tromsø. Og flyet som skulle frakte ham til Vestlandet ble kansellert.

Men Totland lot ikke en flystreik stå i veien for de planlagte konsertene.

– Hadde ikke plan B

I stedet for å stå flyfast, slo musikeren på stortrommen og ordnet seg privatfly ned til Voss.

– Jeg lå litt bak meg selv hele uken, og fikk aldri tatt et oppgjør med å ha en plan B hvis det skulle bli streik. Plutselig hadde jeg to valg: å avlyse konsertene eller fikse et fly. Å avlyse var aldri et alternativ, sier Totland.

Han fikk fikset seg et småfly, og plutselig var de i luften på vei sørover. Likevel skulle de møte på flere utfordringer.

PRIVATFLY: Da Heine Totlands fly ble kansellert på grunn av streiken, valgte han å fly privat for å rekke konsertene på Vestlandet. Privat

Reddet av bekjent

Ut av vinduet kunne Totland og bandet nyte en nydelig utsikt, helt til de fløy over Førde.

– Da begynte det å skye til, og piloten fortalte at vi måtte lande på Flesland, sier artisten.

Om flyet hadde landet på Flesland, hadde tilskuerne i både Myrkdalen og Vaksdal blitt stående uten underholdning.

– I tillegg hadde vi sittet på en kjemperegning til ingen nytte, men heldigvis fikk vi overtalt piloten, forteller Totland.

Han kjente nemlig en pilot som var på Voss og kunne bekrefte at været var bedre under skyene.

Åtte minutter til overs

Etter en ristende nedtur landet de endelig på Voss, før det bar videre til Myrkdalen.

– Vi rakk det med åtte minutter! Det ble en kjempekul konsert, og så fikk jeg gitt medkonkurrenten min i Stjernekamp, Ella Marie, en klem, sier Totland.

Etter konserten i Myrkdalen, pakket de ned og dro videre til Vaksdal.

– Vi rakk konserten akkurat. Alt denne helgen ble egentlig akkurat rukket, ler artisten.

ÅTTE MINUTTER: Heine Totland rakk konserten i Myrkdalen med knappe åtte minutter. Privat

Bråstopp

Med to ferdigspilte konserter var det bare turen hjemover som sto igjen, men da gikk det ikke helt som planlagt.

– Da vi skulle kjøre fra Vaksdal var tunnelen stengt! Da gikk jeg ut på veien for å roe hodet og tok meg en øl, sier Totland lattermildt.

Etter en stund ble tunnelen åpnet igjen, og den turbulente dagen endte med hjemkomst klokken tre på natten.

– Jeg har et motto: Hvert oppdrag skal være «one for the books», og denne helgen var absolutt det, forteller musikeren.

STENGT TUNNEL: Da tunnelen fra Vaksdal var stengt, måtte Heine Totland ta en øl for å roe hodet. Privat

Et enkelt regnestykke

– Fornuften og økonomien er ikke så farlig, det handler om å ha det gøy og underholde. Derfor var helgens avgjørelser et enkelt regnestykke for meg, sier Totland.

Han forteller om en minnerik kveld som ikke kommer til å glemmes, og ser frem til å spille på Vestlandet igjen.

– Vi gleder oss til å komme tilbake til Bergen i oktober og november!