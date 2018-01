Bård Ose spiller Bowie og DNS oppsummerer Ibsen. Her er fire fine måter å kickstarte 2018 på.

TEATER: Le deg gjennom Ibsen

DNS

Hva: Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter.

Hvor: Den Nationale Scene.

Når: Til 6. januar.

Hvorfor: Forfatter, satiriker og Nytt på Nytt-fjes Knut Nærum har tatt på seg oppgaven med å samle Ibsens verker på 78 minutt. Denne uken er aller siste sjanse til å oppleve stykket der Tormod Løvold, Kristian Berg Jåtten og Kjersti Elvik snirkler seg gjennom hele 131 Ibsen-roller med mål om å få folk til le og lære bort noen underfundige fakta om den norske dramatikkens far. Da BTs anmelder så stykket, skildret hun det som «dårlig på den bra måten» og delte ut nesten full pott.

Nærum har latt seg inspirere av en rekke moderne referanser, og både «Game of Thrones» og «Skam» blir brukt for å formidle Ibsens 28 verk. Den store ulempen med denne helgeanbefalingen er at billettene til stykket har solgt som varmt hvetebrød, og er revet vekk. Ibsen går tydeligvis aldri av moten. Så om du skal få din Ibsen-dose, må du rett og slett inn på Facebook og høre om noen er villige til å ta avskjed med sin billett.

Ingvild Nave

FOREDRAG: Reis tilbake til Edvard Griegs Bergen

Bergen offentlige bibliotek

Hva: Foredrag om Bergens historie.

Hvor: Bymuseet i Bergen.

Når: Mandag 12.00.

Hvorfor: Bergens historie er full av intriger, historiske morsomheter og interessante personligheter. En av dem var Edvard Grieg, som levde store deler av livet sitt i Bergen fra fødselen i 1843. Forfatter Helge Jensen har samlet bilder og historier som skildrer hvordan alle fra fattiglem til rikmann levde og overlevde i Bergen i Griegs tid. Komponistens eget liv er bakteppet for foredragene.

Jensen har holdt en serie foredrag om boken på Bymuseet i Bergen. Mandag er det femte og siste del, som skildrer tiden rundt Griegs død i 1907. Jensen har satt punktum ved bybrannen i 1916, som forandret Bergen sentrum totalt og skapte en kritisk bolignød. Boken er fullspekket med bilder, som gir et helt spesielt innsyn i livene til Grieg og bergenserne. Fiskeselgere, gamle butikkhyller, finfruer og Grieg på fjelltur er noe av det han byr på.

Ingvild Nave

FILM: Se en 85 minutter lang dyrevideo

Cinemateket

Hva: «Den utrolige reisen».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 17.00.

Hvorfor: Her snakker vi skikkelig kinderegg. Sjansen er stor for at mange husker denne filmen fra de var barn, og kan benke seg for en solid dose nostalgi. Sjansen er også til stede for at nostalgikeren nå har fått barn selv, og dermed kan benke seg for både mimring og for gleden det er å se film sammen med unger. Og så er det jo en grunn til at nettet flyter over av dyrevideoer. De gjør åpenbart noe med oss. Og her kan vi bli gjort noe med i nesten halvannen time. Selv om det altså er regissert.

For dem som ikke har noe forhold til filmen: Den handler om Shadow, en klok gammel golden retriever, om den vimsete bulldoggvalpen Sjans og en snobbete katt ved navn Sassy. Da eierne deres drar på tur til San Francisco, plasseres de tre kjæledyrene på en gård. Men hjemlengselen blir for stor for Shadow. Han begir seg på hjemvei. Sjans og Sassy slår følge. Ut i villmarken bærer det, med alle de eventyrlige farene det medfører. Har du først sett Shadow og Sjans overliste en fjelløve, glemmer du det aldri.

Britt Sørensen

KONSERT: Bowie er død, leve Bowie!

JAN M LILLEBØ

Hva: Scary Monsters feat. Kjersti Bergesen & Sarah Johnson (US).

Hvor: Madam Felle.

Når: Lørdag 22.30.

Hvorfor: 8. januar ville David Bowie fylt 71 år. Det må feires, tenker jeg, og det tenkte også Bård Ose og Frank Hovland da de bestemte seg for å ta tributebandet Scary Monsters ut av øvingslokalet og opp på scenen.

Ose og Hovland dannet bandet allerede i 2013. Men da Bowie brått døde i januar for to år siden, besluttet de å klargjøre bandet for publikum. Og nå er de der. Med på laget har de Kjersti Bergesen og amerikanske Sarah Johnson.

Bandet lover et tyvetalls av Bowies beste og mest kjente sanger, særlig konsentrert om perioden 1969–84.

Britt Sørensen