– Dette har jeg aldri opplevd i min tid, sier informasjonssjef Ole Friele.

Onsdag kveld går urpremiere på iscenesettelsen av Vigdis Hjorts roman «Arv og miljø» av på Den Nationale Scene (DNS).

På scenen står kun én skuespiller. Kjersti Elvik. Resten av ensemblet sitter bak scenen med flere kameraer rettet mot seg.

Det er satt opp en stor TV-skjerm. Elvik er den eneste skuespilleren som er synlig på teatergulvet gjennom hele forestillingen. De elleve andre skuespillerne i ensemblet sitter bak et forheng på sidescenen, på rekke og rad. Syv kameraer er rettet inn mot dem, og hver gang de får en replikk, blir den vist på skjermen foran publikum.

Det var altså mye teknisk som måtte være på plass før stykket kunne starte. Opprinnelig skulle forestillingen ha startet klokken 20.00. Først 33 minutter på overtid ble dørene åpnet.

– Noen av bildebrikkene på storskjermen fungerer ikke ikke. Vi har også syv direktekameraer som skal fungere, så det er mye teknisk som skal være på plass. Nå jobber teknikerne febrilsk for å få dette på plass, sa informasjonssjef Ole Friele et kvarter etter at forestillingen egentlig skulle ha startet.

Gledet seg

Hjorths roman fra 2016 handler om et arveoppgjør, hvor arvetvisten utløser sterke krefter. Hemmeligheter og minner fra en mørk barndom tvinger seg frem. Romanen skapte mye debatt i det litterære Norge da den kom ut.

Kjersti Horn har regissert stykket på DNS. En time før forestillingen egentlig skulle ha startet, forteller hun at hun er spent.

– Nå skal jeg gi en klem til alle og ønske dem lykke til, sier Horn.

– Det blir fint å sitte i salen

Hun regner med at stykket vil bli en sterk opplevelse for publikum.

– Det har ikke vært skummelt å sette opp et stykke som dette, men spennende. Det er en stor skuespillerprestasjon Kjersti Elvik skal klare å gjennomføre, så alle mine nerver og spenninger ligger hos henne, sier Horn.

Hun gleder seg til å sitte i salen og se stykket under premieren.

– Det blir fint å sitte i salen. Jeg stoler mye på Kjersti, hun har levert utrolig godt hittil. Vi har gjort et solid arbeid, og det skal bli godt å dele dette med publikum, sier Horn.