Og om Elvis ikke slår an, her er fire andre fine ting du kan finne på denne helgen.

FILM: Se en morsom film om døden

Hva: «Coco»

Hvor: Bergen kino

Når: Premiere fredag 2. januar

Hvorfor: Merkelappen Pixar skrur alltid opp forventningene, og studioet svikter ikke denne gangen heller. Selv vi som ikke alltid deler Akademiets smak nikker bifallende til de to Oscar-nominasjonene «Coco» skilter med – for beste animasjon og beste originalsang.

Nora Twomeys «The Breadwinner» – om en afghansk jente – kan meget vel stikke av med prisen, men det svekker ikke kvaliteten til «Coco».

Tradisjonen tro går filmskaperne inn i gjenkjennelige problemstillinger – denne gangen handler det om familier som holder sine barn fanget i egne tabuer og forestillinger, være seg rasjonelle eller irrasjonelle. Her gjør de det, genialt nok, ved hjelp av noe så ufarlig som musikk.

Mexicanske Miguel er et musikalsk supertalent. Men familien hater musikk. I sine bestrebelser for likevel å få spille og synge, havner gutten i dødsriket. Der skal det vise seg at benranglene kanskje kan hjelpe ham – både til å nå det musikalske målet, og til å finne ut av familiehistorien som legger slike strikte føringer på ham.

Med sitt oppkomme av musikk, farger, humor og fantastisk animasjon har «Coco» bare en aldersgrense: Seks år. Ut over det er ingen for små, for store eller for gamle til å ha glede av dette eventyret av en film.

Britt Sørensen

KONSERT: Psykedelisk pop på Landmark

Hva: Konsert med Living

Hvor: Landmark

Når: Fredag 21.00

Hvorfor: Bergensbaserte Living, med franskbrasilianske Lucas de Almeida i spissen, spiller sin første konsert i år på Landmark. Forrige fredag slapp de singelen «Cherub», som er tredje singel fra det kommende debutalbumet «Absolutely».

Da Almeida flyttet til Bergen for nærmere fem år siden, ble han kjent med bassist Nora Lovise Tårnesvik Sæterbø (Strange Hellos, John Olav Nilsen & Nordsjøen) og trommis Sturla Kverneng (Hvitmalt Gjerde), og bandet Living ble til. Med seg i bandet har de også multiinstrumentalist James Dream.

Siden oppstarten i 2015 har bandet sluppet en rekke singler og to EP-er. De har fått internasjonal oppmerksomhet og har turnert i både USA, Tsjekkia og Norge. Det siste året har gått til jobbing med debutalbumet, i tillegg til konserter på både Bylarm, Øyafestivalen og Vill Vill Vest. Musikken deres blir omtalt som zen-pop, dream-grooves og psykedelia. Med den eksperimentelle sjangerblandingen og den indiske sitaren i «Cherub», skiller bandet seg fra resten av bergenspopen – og fint er det.

Etter konserten i Bergen, går turen videre til Trondheim og festivalen Trondheim Calling.

Michelle Kleveland

LITTERATUR: Gå på fest med vestlandsforfatterne

Hva: Vestlandsfest

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag 19.00

Hvorfor: Litteraturhuset i Bergen fyller fem år, og inviterer til bursdagsfest. Ingenting blir spart på, og noen av Vestlandets fremste stemmer og litterære a-lagsspillere kommer for å snakke om hvordan vårt vakre Vestland påvirker litteraturen, og hvordan det er være forfatter her. Marit Eikemo, Erlend Nødtvedt, Tomas Espedal, Stig Holmås, Ragnar Hovland, og Cecilie Løveid, som i høst vant Brage-prisen for diktsamlingen «Vandreutstillinger», stiller opp i diskusjonen.

Det er ingen tvil om at Litteraturhuset har ønsket å spandere en ekstra spesiell kveld på byens bokelskere. Noen av forfatterne skal lese, og i tillegg vil vi kanskje få avkreftet eller bekreftet noen av mytene om livet som vestlandsdikter: Er de for eksempel like regntunge i lynnet som klimaet skulle tilsi? Eller er bare en romantisert klisjé?

Ingvild Nave

KONSERT: Hyller Elvis’ kristne musikk

Hva: In Memory of Elvis Gospel

Hvor: Åsane kirke og Fana kirke

Når: 2. og 3. februar

Hvorfor: Stephen Ackles, Paal Flaata og Vidar Busk har i flere år hyllet Elvis Presleys musikk. Denne gangen har de satt sammen et konsertprogram som markerer den kristne siden av Elvis, som var fremtredende på mange av konsertene hans.

Om lag 80 kirker og en del kulturhus får besøk av den erfarne trioen. Repertoaret tar utgangspunkt i de ulike gospel-albumene Elvis Presley ga ut i sin aktive periode. Dette var album som kanskje ikke ga mest klingende mynt i kassen, men som skal ha vært svært viktige for ham personlig å gjøre.

Låter som «Amazing Grace», «Crying in the Chapel» og «You’ll Never Walk Alone» er blant de mest kjente innspillingene.

Det spesielle med disse konsertene, er at det blir brukt lokale kor i de forskjellige konsertbyene.

Til konsertene i Fana og Åsane er det satt sammen et eget kor under ledelse av Marit og Jan Røshol, bestående av sangere fra Cantus Sororum, Fana kyrkjekor, Fanasolister, Paradu Damekor, Mannskoret fra Frikirken, Fanatalenter og damekoret i Korskolen, Åsane kirke.

Frank Johnsen

POESI: Opplesing fra kritikerrost diktsamling

Hva: Poesidigg

Hvor: Café Opera

Når: Lørdag 20.00

Hvorfor: Poesidigg er tilbake på Café Opera etter en høst uten poesi. Denne gangen med forfatter og musiker Pedro Carmona-Alvarez som hovedgjest. Carmona-Alvarez er aktuell med den kritikerroste diktboken «Buktalerens rike», som er en samling av dikt forfatteren har skrevet fra 1997 til 2017.

Boken inneholder Carmona-Alvarez’ fem første diktsamlinger, nye dikt, og en samtale om liv og diktning mellom forfatteren selv og Klassekampen-kritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin. Ifølge Dagbladet representerer boken «noe fjernt fra det nøkterne og beherskede som preger så mange norske poesibøker. La oss kalle det en knyttneve i trynet på norsk poesi.»

På Poesidigg skal Carmona-Alvarez lese fra «Buktalerens rike» og bli intervjuet av Henning Bergsvåg, som startet opp Poesidigg i 2012. Det blir også opplesning fra andre lokale talenter, og DJ-er som spiller musikk i begge etasjer.

Michelle Kleveland