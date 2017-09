Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KULTURNATT: Ta hele byen i bruk!

Rune Sævig

Hva: Kulturnatt

Hvor: Rundt om i byen

Når: Fredag kveld

Hvorfor: Kulturnatt er en bra, bergensk ting. Kulturbyen koker, og du kan oppsøke deler av kulturlivet du vanligvis kanskje ikke pleier å nærme deg. Da kan du fort ende opp på alt fra gallerier som viser samtidskunst av det smalere slaget, til allsang av gamle bergensviser på Skansen Brannstasjon.

Også under årets Kulturnatt er det kveldsåpent på en rekke museer og gallerier, som Kode og Sjøfartsmuseet. Av et nesten endeløst tilbud av aktiviteter og kulturhendelser, kan vi nevne utendørs filmvisning i Nygårdsparken og Skostredet, musikalsk teaterquiz på Den Nationale Scene og korsang i Universitetsaulaen. Du kan også få med deg en live studio-session med rapgruppen Softcore Untd. i legendariske Lydriket studio på Nøstet, der blant andre Aurora har spilt inn mye av musikken sin.

Men det kanskje aller beste tipset er å bare gå rundt og se hva som skjer!

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Hør årets sommerplate

Linn Frøkedal

Hva: Konsert med Soft Ride, Aldous RH og The Ruby Suns

Hvor: Landmark

Når: Fredag 20.00

Hvorfor: En av fjorårets sommerplater for min del var amerikanske Whitneys «Light Upon the Lake». Da passet det bra at Chicago-bandet dukket opp på Landmark på tampen av sommeren, som for å sette et fint punktum for en regntung sommer.

Platen som har surret og gått mest denne sommeren, er betraktelig mer kortreist. Den kommer nemlig fra bergenske Soft Ride, og har navnet «Burgundy». Det passer bra at Soft Ride, i likhet med Whitney, denne helgen inntar Landmark. Liksom for å sette et punktum for sommeren. Konserten er en del av Perfect Sounds Forever-festivalen, og med på kjøpet får du britiske Aldous RH og amerikanske The Ruby Suns.

Kjetil K. Ullebø

PERFORMANCE: Varm deg opp før valdagen

Christian Hagward

Kva: Politisk performancehelg

Kor: Kode

Når: 8.–10. september

Kvifor: Den siste helga før stortingsvalet kan det vere både fint og lurt å reflektere rundt demokratiet, ytringsfridomen og kva type samfunn du ønskjer å leve i. Kode har saman med Raftostiftinga og Performance Art Bergen, invitert performancekunstnarar frå både inn- og utland for setje tankane våre i gang. Arrangementet er ein del av Kulturnatt.

Mellom anna kan du få med deg den absurde gjengen i Hungry Hearts. Dei er kjende for sterke lyskastarar, heftig dansing og elektropop. Gruppen set opp sitt eige studio i Kode 1 der dei skal ha eit debattpanel, konsert og fleire innslag. Ut i frå det dei har gjort før, er det ikkje usannsynlig at heile greia blir som ein surrealistisk hybrid mellom Melodi Grand Prix og debatten på NRK. Fredag får vi svaret, og ein ting er sikkert: Det blir i alle fall ikkje kjedeleg.

Ingvild Nave

KONSERT: Tungt, vilt og svett på Hulen

Lars Asmussen

Kva: Hjortene-konsert

Kor: Hulen

Når: Torsdag 21.00

Kvifor: Om du synest det er altfor lite elgitar, tunge riff og fuzzpedalar på radio om dagen, kan du berre slå den av, ta på sko og traske deg inn i grotta på Møhlenpris. Hugs øyrepluggar!

Hjortene har gjort det godt i den danske undergrunnen. Konserten på Hulen er nummer 100 i rekka. Debutalbumet kom i 2014. Og før året er omme, har dei planar om ein ny LP. Medlemmane har valt artistnamna Palle Hjort, Kim of Death og Claus Doomhammer, og det er eigentleg meir enn nok til å skildre kva stemning du kan forvente på Hulen torsdag kveld. Dersom det passar dårleg klokka 21.00, held dei også ein konsert på Apollon klokka 18.30.

Ingvild Nave

FESTIVAL: 24 timer med tegneserier

Trond Sørås

Hva: Bergen 24-timers tegneseriemaraton

Hvor: Blekk

Når: 9. til 10. september

Hvorfor: Denne helgen skal en rekke tegneserietegnere i Bergen sette seg ved tegnebordet i illustrasjonsbutikken Blekk for å lage 24 sider med tegneserier. 24 sider laget i løpet av den 24 timer lange tegneseriemaratonen.

Konseptet kommer fra amerikaneren Scott McCloud, som arrangerte en slik tegneseriemaraton for første gang i 1990. Siden er det blitt gjort mange ganger, og det er blant annet gitt ut flere antologier. Det blir også arrangert en årlig 24-timerstegneserie-dag.

Helgens arrangement i Bergen skjer som et samarbeid mellom Überpress, Linjeforeningen Raster, Grafill Tegneserier og Grafill Bergen, og er en ganske unik mulighet til å se hvordan tegneserietegnere arbeider.

Guro H. Bergesen