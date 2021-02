Disse vestlendingene kan vinne spellemannpris: – For en ære

Bergensartistene kan vinne 13 priser i år. Sondre Lerche er nominert til tre priser, mens Boy Pablo og Annie kan vinne to hver.

Sondre Lerche stiller tungt på listen over årets nominerte til Spellemannprisen 2020, her på utdelingen av Raftoprisen i 2016. Foto: Marit Hommedal / NTB (arkiv)

På en pressekonferanse fredag ble nominasjonene til Spellemannprisen 2020 annonsert.

Den gjeve musikkprisen deles ut årlig til artister og opphavere som har satt sitt preg på det norske musikkåret som har vært. Du kan se alle nominasjonene nederst i saken.

Blant dem er mange bergensere, fra Kygo og Alan Walker til Marthe Wang, Niilas og Bergen Filharmoniske Orkester.

Her er noen av vestlandsartistene som kan vinne Spellemannpris i år:

Anne Lilia Berge Strand setter Bergen på kartet med to nominasjoner i år: Årets låtskriver og i kategorien pop for albumet «Dark Hearts».

– Jeg håper at jeg kan gjøre noen flere dj-sett på sikt og kanskje også et par livekonserter, forteller Anne Lilia Berge Strand. Foto: Odd Mehus (arkiv)

3

SKAAR

Hilde Skaar forteller at hun tror hennes suksess skyldes en god kombo av hardt arbeid, musikalitet og en liten dose flaks. Foto: Martin Bremnes

Hilde Skaar fra Stord er nominert i kategorien Pop for sin debut-EP «The Other Side of Waiting». Hun er også nominert i kategorien årets gjennombrudd og Gramostipend.

– Det føles helt surrealistisk og sykt, sier Skaar.

Hun forteller at en Spellemannpris har vært en drøm hun har hatt siden barndommen, men har glemt litt med årene.

– Når jeg plutselig blir nominert til to stykker ble det nesten litt for mye for meg. For en ære, sier Skaar.