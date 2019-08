Allsang på plenen

At det bergenske publikum elsker Karpe er å ta beskjedent i.

KONSERT: Karpe er de udiskutable mesterne i kunsten å forføre sitt publikum, skriver BTs anmelder. Tuva Åserud

Einar Engelstad

Det er bare et halvt år siden Norges udiskutable rapkonger, Karpe, sørget for å fylle Røkeriet på USF. Lørdag kveld er de tilbake og har ikke hatt noe problem med å selge ut 9000 billetter på Plenen på Bergenhus. De kunne sikkert solgt flere, hadde det vært plass.

Et atskillig mer ungdommelig publikum enn det som har vært vanlig på storkonsertene på Bergenhus i sommer, og sikkerhetsansvarlig Martin Holmes i Bergen Live sørger da også for å komme med sine formaninger til folkemengden på forhånd.

Høyst unødvendig skal det heldigvis vise seg, for her er det bare glede og ellevill begeistring fra et publikum som er med fra første tone.

Tuva Åserud

Tidligere i år slapp Karpe ep-en SAS PLUS/SAS PUSSY. Et lite verk på nesten en halv time. En skulle nesten tro dette ville være økonomisk harakiri i disse strømmetider, der artistene får betalt for hver påbegynte avspilling. På konserten spilles da heller ikke låten i ett, men deles opp i elementer som kommer spredd utover mellom tidligere hits.

Produksjonen er overdådig. Her er det ikke spart på noe. Et band på fem musikere, en videobakvegg i tre dimensjoner, to etasjer til bandet, storskjermer, såpebobler foruten lys og flammer nok til å lyse opp i høstmørket. Og en flytrapp som fungerer som en ekstra rekvisitt.

At det bergenske publikum elsker dem er å ta beskjedent i. «Jeg er lei meg», synger Karpe. Og hele plenen synger med. Men her det så visst ingen som er lei seg. Tvert imot sørger Karpe for sommerens udiskutable festligste kveld på Bergenhus.

Tuva Åserud

Under «Spis din syvende sans» sørger 9000 struper for å synge hele det første verset alene. Uten at verken Chirag eller Magdi trenger å be dem om det. To jenter fra publikum inviteres opp for å synge det andre verset. Ingen tvil om at de kan teksten utenat, og skal ha kudos for skikkelig innsatsvilje om ikke annet.

– Jeg skrev en låt for noen år siden som jeg trodde skulle for lengst være utdatert. Men den er faen meg mer aktuell enn noensinne, kommer det fra Chirac før «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din». Karpe avslutter låten med å heve hånden og vise v-tegnet med fingrene. 9000 hender strekker seg i været og følger eksemplet.

– Får vi spille en låt til? Kveldens mest unødvendige spørsmål. Hele Plenen hopper opp og ned og synger «Jeg bruker ikke kondom» i kor. Kanskje ikke plagsomt pedagogisk, men du verden for en stemning.

Tuva Åserud

Så er det tid for Magdi til å ta seg en tur ut til publikum sittende på et gigantisk oppblåsbart plastfly som driver som en enorm hai gjennom folkemengden. Her spares det så visst ikke på effektene. Selv om tekstene og låtene til Karpe strengt tatt står fjellstøtt på egne ben.

Stavangers nye rapstjerne Isah, mannen med englestemmen, overtar store deler av «Lock ‘N Load». Garantert en artist vi kommer til å høre mer fra fremover. Og Emilie Nicolas sørger for å avslutte som gjest på «Dodi i en hoodie».

Det blir en konsert uten et eneste dødpunkt. Uten en overflødig tone. For Karpe er de udiskutable mesterne i kunsten å forføre sitt publikum. Uten noensinne å måtte ty til publikumsfrieri.