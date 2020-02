Stemmetrøbbel under MGP-finalen

Ulrikke Brandstorp skal representere Norge i årets Eurovision, etter en finale preget av stemmetrøbbel.

VANT: Ulrikke Brandstorp med sangen «Attention». Foto: Tore Meek

Artistene Kristin Husøy, Ulrikke Brandstorp, Liza Vassilieva og Raylee gikk videre i MGP-finalen da en folkevalgt jury stemte fram sine favoritter.

Deretter ble Kristin Husøy og Ulrikk Brandstorp stemt frem til den såkalte gullduellen - hvor sistnevnte håvet inn flest stemmer.

Den sedvanlige måten å stemme gjennom telefonlinjen var i år erstattet med en stemmefunksjon på NRK.no.

Det bød på store tekniske problemer. Nettsiden ble overbelastet, og seerne fikk dermed ikke stemt fram de fire artistene. Publikum buet da programlederne meddelte at de måtte gå for plan B som innebar at «en folkevalgt jury» pekte ut de fire finaleartistene.

Derfra og ut ble avgjørelsen overlatt til publikum, etter at stemmesystemet kom opp å stå igjen.

FINALISTENE: Raylee, Kristin Husøy, Ulrikke Brandstorp og Liza Vassilieva idet første gullduellant ble utropt. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Trondheim Spektrum var utsolgt og fylt opp av over 8.000 publikummere lørdag kveld. Det er 31 år siden sist den norske MGP-finalen ble arrangert utenfor Oslo.

– Hvis ikke dette byr på mersmak, så vet ikke jeg, sa kulturminister Abid Raja

