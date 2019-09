Fire fine: – Jeg må alltid skrive en ny låt for Bergen

I helgen kommer artist og komiker Jon Niklas Rønning til Bergen. I kofferten har han med seg en ny bergenssang.

ARTIST OG KOMIKER: Jon Niklas Rønnings soloforestilling «Jeg reiser alene» har bergenspremiere i helgen. Carina Johansen / NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Hva: «Jeg reiser alene» med Jon Niklas Rønning

Når: 20.–21. september

Hvor: Ole Bull Scene

Hvorfor: 40-åringen fra Oslo har hatt suksess med komikerduoen «Bye og Rønning», med musikalsk satire på radio og TV, og som frittalende skribent–men han er også en mye brukt tekstforfatter i Bergen.

Artister som Kvinner på randen, Marit Voldsæter, Bjarte Hjelmeland, Christine Hope og andre har nytt svært godt av hans skriverier i show som har solgt flere hundre tusen billetter.

– Jeg glemmer aldri at Marit ringte meg da jeg var 24 år og ukjent, og spurte om jeg ville skrive tekster til Kvinner på randens avskjedsshow. De var nasjonalskatter, så jeg ble beæret. Men lite visste jeg da at den ene sangen Trond Hanssen og jeg skrev, skulle bli den siste kvinnene noensinne fremførte sammen, sier Rønning.

Dette var i Florø, i desember 2005.

– Tårene trillet. Det var sterkt. Og noe jeg fremdeles er stolt av.

BYBANEN: Jon Niklas Rønning er blant annet kjent fra duoen «Bye & Rønning». I 2011 underholdt de bergensere i en stappfull bybanevogn (arkiv). Lasse Hennum Hansen

Da Voldsæter gikk solo, med «Med ræven i fatle» året etter, bidro Rønning med seks numre, blant annet det som ble en snakkis, «Hallelujakameratene», en parodi på Lind, Nilsen, Fuentes, Holm.

– Marit trengte et nummer som kunne fremføres på Komiprisen, før premieren. Da kom jeg på at jeg hadde hørt «Hallelujah» på radioen, så den løste vi to dager før den ble fremført for aller første gang, live på TV. Jeg husker at hårene reiste seg hos publikum. Det var en glede å gi Marit den, sier Rønning.

Han skriver ofte med makker Trond Hanssen – og alltid etter forespørsel. Derfor blir de sjeldent refusert.

– Vi er blitt de mange artister ringer til når de trenger musikalsk humor. Det var slik vi skrev Marits parodi på Marit Larsen i hennes andre show, «Drit å danse!». Hun forvalter tekstene så godt. Det samme med Bjarte Hjelmeland, som jeg har skrevet til på hvert show, også det nye. Vi møtes over en øl, og han forteller nøye hva han ser for seg. Og stoler på at jobben blir gjort, sier Rønning.

Les også Les også: Han oppdaget Ylvis-brødrene. Nå er Peter Brandt tilbake etter 15 års pause.

Nå kommer han til Bergen med sitt første soloshow, «Jeg reiser alene». Også denne gangen med en ny bergenssang i kofferten.

– Jeg må alltid skrive en ny låt for Bergen. Showet er fullpakket med aktuell satire, musikalsk humor og temaer som jeg ønsker å si noe om. Når jeg sier at jeg elsker Jan Eggum, er ikke det noe jeg bare sier til bergenserne. Jeg virkelig ELSKER ham, sier Rønning.

Her er tre andre ting du kan få med deg i helgen:

HARMONIEN: Feir Beethovens 250-årsdag

HARMONIEN: På torsdag spiller Harmonien Beethoven i Grieghallen. Her fra avslutningskonserten på Festspillene (arkiv). Silje Katrine Robinson

Hva: Beethoven 250 år, symfoni av Bergen Filharmoniske Orkester (BFO)

Når: 19. september kl. 19.30

Hvor: Grieghallen

Hvorfor: Komponist Ludwig van Beethoven er fremdeles aktuell 250 år etter sin fødsel. På torsdag serverer BFO, ledet av Jan Willem de Vriend, en tolkning av to av Beethovens mest kjente verk «Skjebnesymfonien» og «Pastorale».

Les også Les også: Blogger Kristine Ullebø er klar for «Swingers»

FAMILIEFESTIVAL: Musikk for store og små

SPILLER: Bergensbandet 9 grader nord spiller på USF Verftet søndag kl. 14. Bildet er fra Nattjazz 2018 (arkiv). Eirik Brekke

Hva: Bajazzfestivalen

Når: 21. og 22. september

Hvor: USF Verftet

Hvorfor: Bajazz er Bergen Jazzforum sin populære konsertserie rettet mot barn og barnefamilier. I løpet av helgen arrangeres det en rekke konserter, i tillegg til aktiviteter som dans, tegneverksted og kunstutstilling.

STAND UP: Dex Carrington

STAND UP: Engelsktalende Dex Carrington kommer til Ole Bull scene på fredag. John Andresen / Stand up Norge AS

Hva: «Dexcellent» med Dex Carrington

Når: 20. september kl. 21.

Hvor: Ole Bull scene

Hvorfor: Komikeren Dex Carrington, eller Jørgen Kjønø som han egentlig heter, ble for alvor kjent i MTVs reiseprogram «Dexpedition» i 2011 som ble vist i over 20 land. Til helgen viser han frem sin første soloforestilling på Ole Bull scene.