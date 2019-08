Her henger de opp igjen den omstridte utstillingen

En uke etter at utstillingen ble fjernet, møtte et titalls personer og flere medier opp for å dekke nyåpningen av AFKs utstilling «We are millions».

FORSTERKET BUDSKAP: AFK tror oppstyret rundt fjerningen av utstillingen «We are millions» har styrket støtteaksjonen for WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange. Hans Ivar Moss Kolseth

– Alt oppstyret rundt fjerningen av utstillingen har ført diskusjonen videre. Vi kunne ikke planlagt dette bedre om vi hadde prøvd engang, skriver den bergensbaserte gatekunstneren AFK i en e-post til BT.

Han var ikke selv til stede da utstillingen ble hengt opp igjen i Media City fredag, men skriver at han er svært fornøyd med at det skjer.

– For en gangs skyld blir budskapet forsterket istedenfor at det går tapt, skriver han.

Lagde protestverk på Nygårdshøyden

Det er gått en uke siden huseieren Entra ved Media City Bergen bestemte seg for at de skulle fjerne den omstridte utstillingen «We are millions», som var hengt opp på veggene rundt kantineområdet i medieklyngen.

Gatekunstneren AFK er en av initiativtakerne bak utstillingen, som er en støtteerklæring til WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange.

Fakta AFK Bergenskbasert gatekunstner.

Har tidligere laget kunstverkene «Making a Martyr» i Fosswinckels gate, «Milk it» ved Fjøsangerveien, «Stolen Child» på veggen ved Kronstad DPS, samt Bergens lengste gatekunstverk utenfor Det psykologiske fakultet.

Fikk mye oppmerksomhet da «Making a Martyr», som var et gatekunstverk av politiker Sylvi Listhaug på et kors ble satt opp i Fosswinckels gate. Dette verket ble malt over, tatt ned og solgt. Les mer

Entras begrunnelse for å fjerne verkene var «reaksjoner i media og direkte henvendelser».

Fjerningen skapte imidlertid også reaksjoner fra flere hold. Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN kalte det «et alvorlig angrep på ytringsfriheten og et klart tilfelle av sensur av et kunstverk».

AFK ble så frustrert over nedtakingen at han søndag kveld satte opp et nytt gatekunstverk på «Listhaughjørnet» i protest.

Entra snudde

Entra, som er huseiere av medieklyngen, snudde i saken på mandag og inviterte den kjente gatekunstneren til å sette opp igjen verket.

Fredag ettermiddag møtte rundt ti frivillige personer fra kunstnergruppen Saken, som ble opprettet på bakgrunn av utstillingen «We are millions», opp og satte opp igjen utstillingen på Media City Bergen.

FRIVILLIG: En av de frivillige som satte opp utstillingen igjen fredag. Hans Ivar Moss Kolseth

Flere personer møtte opp for å følge med på arbeidet, vise støtte og høre appellen til Gitte Sætre, som er talsperson for AFK og et av medlemmene i Saken.

HOLDT APPELL: Gitte Sætre, som er talsperson for AFK, fremførte en appell om Julian Assange og utstillingen ved nyåpningen. Hans Ivar Moss Kolseth

– Dette er sensur

– Vi er veldig glad for at vi får sette opp utstillingen igjen. Vi har fått mye god støtte fra journalister som har sett hvilken viktig symbolsak dette er, sier Sætre.

Hun mener utstillingen har vært utsatt for sensur.

– En ting er å velge å ikke stille ut noe, men når de ombestemmer seg på grunn av verkets politiske budskap, er det alvorlig. Vi må hele tiden teste grensene for sensur. Om de ikke blir utfordret, forsvinner de gradvis.

– Perfekt timing

Kunstneren selv valgte ikke å møte opp, men svarer på spørsmål til BT over e-post.

Nå ønsker han å vite mer om hvorfor utstillingen ble fjernet, og hvorfor de som klagde på den ønsket den fjernet.

– Timingen kunne ikke vært bedre, om en «whistleblower» sto frem nå, skriver han.

PROTEST: Tidligere denne uken satte AFK opp et nytt kunstverk på hjørnet ved Fosswinckels gate, i protest mot at utstillingen på Media City Bergen ble fjernet. Paul S. Amundsen

Protestverket AFK satte opp på Nygårdshøyden er vekk.

– Hva synes du om at ditt nye kunstverk på Fosswinckels gate trolig er blitt stjålet?

– Det er selvfølgelig irriterende at gatekunst blir tatt ned så raskt, men i dette tilfellet hadde det utspilt sin rolle, skriver AFK.

AFK forteller videre at han har planer om å oppgradere sikkerheten rundt sine neste utstillinger, men at det vil kreve mer planlegging.

– Og gatekunst trenger ofte å oppstå spontant, skriver han.