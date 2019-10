I helgen kan du dra på fire forskjellige festivaler

Bergen byr på elektronika, litteraturfest, teater og sang i helgen.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

DANS: Her danser publikum på kulturhuset Fensal under Bergen internasjonale musikkfestival i fjor. På torsdag starter årets festival. Eirik Brekke

MUSIKK: Bergens elektronikafestival

«SUPERGRUPPE»: Dette er Bergen Techno City Crew, en slags «supergruppe» fra Techno-Bergen. De står bak bestillingsverket til årets utgave av Ekko-festivalen. Cecilie Bannow/pressebilde

Hva: Ekkofestival

Hvor: Østre

Når: Onsdag til lørdag

Hvorfor: Årets Ekko-festival startet allerede onsdag, da den norske disko-pionéren Lindstrøm spilte i selveste Troldsalen på Troldhaugen. Men mesteparten av programmet til Bergens store festival for elektronisk musikk foregår selvsagt ikke i lyse lokaler med utsikt mot Nordåsvatnet, men i mørke lokaler i Østre Skostredet.

Les også Bergenserne lager effektpedaler for musikere verden over

I løpet av helgen disker festivalen opp med internasjonale navn som William Basinski og Ellen Arkbro. Bestillingsverket som fremføres lørdag 23.45, er derimot lokalt. Fire av de mest sentrale personene fra Bergens techno-scene, Christian Tilt, Julie Silset, Ida Nerbø og Alexander Ghalioungui, har laget musikk under det upåklagelige artistnavnet Bergen Techno City Crew.

Kjetil K. Ullebø

TEATERFESTIVAL: Utforsk hva døden kan lære oss om livet

TEATER: Regissør Lotte van den Berg har studert ulykkesrapporter i detalj for å lage forestillingen «Dying together». Salih Kilic

Hva: «Dying together» på teaterfestivalen Meteor 2019

Hvor: Stenersen, KODE 2

Når: Fredag og lørdag

Hvorfor: Hva skjer om bord på et fullbooket fly når passasjerene får vite at det kommer til å krasje? Det kan du finne ut i forestillingen «Dying together», som iscenesetter og spiller ut tre kjente ulykker. Men dette er bare en av mange forestillinger du kan se på teaterfestivalen Meteor, som arrangeres i for tiende gang i år.

Marita Ramsvik

MUSIKK: Bergen internasjonale musikkfestival

KONSERT: Bandet Majhul spiller på Bergen internasjonale musikkfestival på lørdag kl.21.00. Pressebilde

Hva: Musikkfestival

Hvor: Bergen internasjonale kultursenter

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: På torsdag kan du virkelig oppleve et bredt spekter av musikalske uttrykk du vanligvis ikke har mulighet til i denne byen. Bergen Internasjonale Musikkfestival startet opp for elleve år siden, og er en festival som absolutt hadde fortjent et større publikum, i hvert fall om du skal tro BTs anmelder Einar Engelstad.

Les også Disse artistene kan bli Musikk-Bergens nye stjerner

Her kan du blant annet høre Busi Ncube, en av Zimbabwes fremste artister. Et lokalt navn er Majhul. Syriske Nawar Alnaddaf i front, har slått seg sammen med fire bergenske musikere og lager en blanding av vestlig og syrisk musikk.

Marita Ramsvik

LITTERATUR: Ungdomsfestival på biblioteket

FORFATTER: Linnea Myhre kommer til Bergen denne helgen for å snakke om den nye boken hennes «Meg meg meg». Vidar Ruud

Hva: Flyt litteraturfestival

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek

Når: Torsdag til lørdag

Hvorfor: I helgen er det full rulle på biblioteket med litteraturfestivalen «Flyt», som er særlig rettet mot ungdom. Her kan du dra på quiz med Hasse Hope, lære deg å lage tegneserier, delta på skrivekurs eller gå på minikonsert. I tillegg arrangeres det en rekke litterære samtaler med forfattere som Linnéa Myhre og Tom Egeland.

Marita Ramsvik