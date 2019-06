Sommerkomikk i byen, Netflix-aften hjemme

Standup på Ole Bull Scene, Dylan-oppvarming, eller thaimat-festival. Her er fire forslag til sankthanshelgen.

I BERGEN: Bob Dylan har vært i byen før. Her fra da han spilte i Nygårdsparken i 2001. byoutline Helge Skodvin (arkiv)

MAT: Bytur med noko attåt

THAIMAT: Når thaikokker stiller på Festplassen, kan det sikkert lønne seg å være på plass. byoutline Thai Food Festival

Hva: Thai Food Festival.

Hvor: Festplassen

Når: 22.–23. juni, fra 09.00 til 19.00.

Hvorfor: Du må alltids ha mat. Derfor kan det være en bra idé å gå etter duften hvis du er i byen i helgen. Da havner du på Festplassen, der Thai Forening Hordaland disker opp. Kanskje de byr på sursøt kyllingwok, svinekjøtt med peanøttsaus eller stekt ris med ananas og cashewnøtter? Scampigryte med kokosmelk? Ikke vet vi, men muligheten for at du finner noe for dine smaksløker burde være til stede. Hvis du liker thaimat, da.

Skulle du bli inspirert til å lage din egen thaimat hjemme seinere, er det etter sigende 10 ingredienser du bør ha i hus: Fish sauce, galangal, kokosmelk, eddik, tamarind, thaibasilikum, kaffir lime, chili, sitrongress og palmesukker. Curry paste er også mye brukt. Lykke til!

Bodil Garvik

FILM: Perfekt Dylan-oppvarmer

LEGENDEN: Varm opp før fredagens Koengen-konsert med Dylan-dokumentar på Netflix. byoutline Scanpix

Hva: «Rolling Thunder Revue – A Bob Dylan Story» av Martin Scorsese

Hvor: Netflix

Når: Når som helst, hvis du har Netflix

Hvorfor: Fordi denne vittige, litt absurde og musikalsk tunglastede dokumentarfilmen kommer usedvanlig tett på geniet Dylan og kretsen han tilhørte på midten av 1970-tallet.

«Rolling Thunder Revue» var navnet på turneen Dylan og hans sirkus av kompetente hippier la ut på i 1975, etter at mesteren var ferdig med innspillingen av «Desire». Dylans intensjon var å reise rundt i «The Heartland» og spille i små lokaler for fans som aldri ellers ville få se ham spille live.

Det gikk sånn passe. Martin Scorsese har klippet sammen et svært underholdende portrett av dette anarkistiske eksperimentet. Mye gikk galt, men mye god musikk kom også ut av nattlige, innrøykte jamsessions.

Dylan selv lar seg intervjue for en sjelden gangs skyld. Han husker lite av selve turneen, men han får snakke litt om hva det hele handlet om: Å finne en flik av kjerne og mening i alt ståket. Filmen er en fin oppvarmer før legenden står på Koengen fredag kveld.

Frode Bjerkestrand

KOMEDIE: Le deg inn i sommeren

KOMIKER: Bergenseren Christoffer Schjelderup er blant dem som skal på Ole Bull scene torsdag kveld. byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Hva: Sommerstand-up

Hvor: Ole Bull scene

Når: 20. juni 19.00

Hvorfor: Latter er helsebringende, sies det, og i tillegg er det veldig gøy å le. På torsdag kveld samler Stand up Bergen en god gjeng med morsomme folk for å få deg til å gjøre nettopp det. De har blant annet fått med seg Christian Mikkelsen, som startet sin standupkarriere i Bergen og er kjent fra en rekke humorprogrammer på NRK.

De har også med seg komikerne Jonis Josef og Christoffer Schjelderup. Sistnevnte var blant annet med på Julegøy, som gikk av stabelen på samme scene i vinter og premierebillettene ble utsolgt på sekunder. Sist, men ikke minst, Hanne Indrebø. Hun står blant annet bak podkasten «Podpikene» sammen med Marianne Dale. Noe sier meg at dette blir morsomt.

Marita Ramsvik

KONSERT: Gratisfestival på Torgallmenningen

FESTIVAL: Mersey Team fra Bergen har underholdt siden 1964. Lørdag spiller de på Torgallmenningen. byoutline Privat

Hva: Bergen Beat Club

Hvor: Torgallmenningen

Når: Lørdag klokken 11.00–20.00

Hvorfor: Bergen Beat Club startet opp i 2005 for å spre musikken fra 1950-årene og et par tiår frem i tid, og har nå 30 grupper i bandbanken.

I Bergen var det 80 aktive beat band–deriblant Human Beings og Rhythmic Six–på 1960-tallet. Og musikkbyen var kjent i hele Skandinavia.

Liverpool er i dag musikalsk venneby med Bergen, og det utveksles grupper og artister.

Men på denne markeringen på Torgallmenningen er det kun lokale band. Hele 15 av dem står på utendørsscenen fra formiddag til tidlig kveld.

Seks av gruppene har opphav fra 1960-tallet, i tillegg kommer flere ungdomsband.

Inngangen er gratis. Det blir også tilrettelagt for pensjonister, som får egne sitteplasser i front.

Frank Johnsen

Publisert 20. juni 2019 18:36