Byråden nekter å snu i musikerstriden: – Det er ikke forsvarlig

– Brannen i boligblokken på Lone har med all tydelighet vist at brannsikkerhet knapt kan vies for mye oppmerksomhet, sier byråd Erlend Horn (V).

Finansbyråd Erlend Horn (V) er tydelig på at musikerne må flytte ut av Jekteviken 5.

Publisert Publisert Nå nettopp

Etablerte øvingsrom og musikkstudioer i Jekteviken 5 blir nå lagt ned.

Bergen kommune, som eier bygget, vil ikke fornye leieavtalene fordi lokalene skal være brannfarlige.

Må ut 31. oktober

Noen av byens mest profilerte musikere blir rammet. De har klaget på utkastelsen og mener at de må få flytte tilbake når bygget er oppgradert.

Tarjei Strøm er en av musikerne som ofte jobber i Jekteviken 5.

Men kommunen er nådeløs – de krever at alle rommene er ryddet og tømt innen 31 oktober.

– Når det foreligger en brannteknisk rapport som sier det ikke er forsvarlig å benytte huset til øvingslokaler for musikere, mener jeg det er feil å overprøve den, sier Horn, som er byråd for finans, næring og eiendom.

Les også – Bergen vil profilere seg som kulturby. Da kan de ikke bare kaste musikere på gaten.

Han mener at kommunen på ingen måte kaster ut musikerne, og peker på at Bergen kommune er en av svært mange bygningseiere som leier ut lokaler.

– Slike utleieforhold er basert på ordinære leiekontrakter, som regulerer plikter og rettigheter. Hver dag er det sannsynligvis et stort antall leiekontrakter i Bergen som utløper eller sies opp, mener Horn.

Dyrebeskyttelsen får bli

Jekteviken 5 er et kommunalt eid bygg som kommunen ikke har behov for til egen virksomhet. Derfor leies det ut. De første utleiekontraktene til musikkbruk ble undertegnet for knappe 20 år siden.

Pål Folkedal (til venstre) er en av leietakerne i Jekteviken 5. Her med Petter Sætre, kjent som trommeslager i Hjerteslag.

Byråden mener det ikke går an å sammenlikne forholdene i 2000 kontra 2021.

– Kommunen som utleier har et opplagt ansvar for å sikre at virksomheten i bygget er forsvarlig ut fra dagens regelverk og dagens krav, sier han.

Les også Musikerne vil ikke flytte ut. Bergen kommune truer med søksmål.

I dag leier musikerne hele andre etasje. I første etasje holder Dyrebeskyttelsen til. De får fortsette å leie der.

– Bygget er i utgangspunktet et kontorbygg, derfor kan Dyrebeskyttelsen fortsatt være i bygget. Ut fra gjeldende brannteknisk klassifisering sidestilles deres virksomhet med kontorformål, sier Horn.

Han mener også brannbelastningen i første etasje er lavere enn i øvingsrommene.

– Ikke livsfare

Bergen kommune har planer om å oppgradere og øke brannsikkerheten i Jekteviken 5 ytterligere, men ikke nok til at det blir lov å spille musikk der. For da må det, ifølge Horn, en bruksendring til, selv om musikerne har vært der i snart 20 år.

– En bruksendring vil kreve helt andre og langt mer omfattende oppgraderinger. Det ville ikke ha vært forsvarlig bruk av offentlige midler all den tid bygget trolig skal rives om noen år, sier han.

Tarjei Strøm (fra v.), Frank Hammersland, David Aasheim, Andreas Lydhammer, Ronny Olsen, Pål Folkedal, Petter Folkedal, Tommy Haltbakk, Marie Kristin Dale og Torbjørn Brandal er blant dem som blir kastet ut av øvingslokalene i Jekteviken 5.

Den branntekniske vurderingen ble gjort 27. mai. Først i slutten av august, noen uker etter brannen i den kommunale blokken på Lonemarka i Arna, fikk leietakerne i Jekteviken 5 utkastelsesbrevet.

– Burde ikke musikerne blitt bedt om å flytte ut umiddelbart hvis det er så brannfarlig der?

– Nei. Hvis kommunen mente at leietakernes liv og helse var i akutt fare, ville lokalene selvsagt ha blitt stengt på dagen, understreker Horn.

Han mener at behovet for brannteknisk oppgradering ikke automatisk innebærer at det er livsfarlig å være i lokalene frem til tiltaket er gjennomført.

Horn avviser også at det er en direkte sammenheng mellom brannen i det kommunale boligbygget i Arna, og det at musikerne blir bedt om å flytte ut av et kommunalt bygg.

– Brannen i boligblokken på Lone har imidlertid med all tydelighet vist at spørsmål om brannsikkerhet knapt kan vies for mye oppmerksomhet, sier Horn.

Skal rives

Jekteviken 5 skal ifølge reguleringsplanen rives. Derfor har både politikere og musikerne lurt på hvorfor kommunen har brukt så mye penger på å vedlikeholde bygget de siste årene.

– Jekteviken er en musikkinstitusjon i Bergen, mener musikerne. Hele andreetasje brukes til studioer og øvingsrom.

Horn innrømmer at bygget har en uklar fremtid. Han tror at rivning først blir aktuelt i forbindelse med den planlagte utviklingen av Dokken/Jekteviken når havnevirksomheten flyttes ut.

– Bygget vil med andre ord være en ressurs for kommunen i enda noen år. Men rommene må benyttes til det formålet de er regulert og godkjent for, sier Horn.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

Han ønsker likevel, sammen med kulturbyråd Eline Haakestad (MDG), å ta initiativet til et møte med aktørene for å diskutere mulige løsninger på situasjonen.