Åtte tips til 8. mars

Nå er det igjen duket for 8. mars-feiring uten restriksjoner.

Folksomt på Torgallmenningen 8. mars i 2019. Nå er det igjen duket for en «normal» feiring av den internasjonale kvinnedagen.

Her er åtte ting du kan gjøre i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen.

– Kvinnefestivalen ønsker å skape engasjement, forståelse og økt interesse for feminisme, likestilling og kvinnekamp, sier koordinator for Kvinnefestivalen, Amanda Hoff.

For 16. året på rad arrangeres Kvinnefestivalen i Bergen. Festivalen er allerede godt i gang, og består av 37 arrangementer fordelt på 11 dager–panelsamtaler, kurs, filmvisning og lesesirkel er noe av det du kan få med deg.

På Litterær lunsj kan du høre utdrag fra poplåter som har vært sentrale for den feministiske bevegelsen, presentert av Marie Amdam og Charlotte Myrbråten.

Batteriet Vest-Norge, i samarbeid med Empo–Flerkulturelt Ressurssenter og Mennesker i Limbo Bergen arrangerer verksted der du kan være med på å lage paroler. Et utvalg av parolene er «Papirløse kvinner er også kvinner!», «Mangfold er styrke!» og «Ja til flere minoritetskvinner i arbeidslivet!».

Samling ved Amalie Skram-statuen

På fjorårets markering ble statuen av Amalie Skram pyntet med et takkekort.

Hvor: Amalie Skram-statuen på Klosteret

Når: 8. mars kl. 16.00

Tradisjonen tro arrangerer Bergen Kvinnesaksforening (BKF) en samling foran Amalie Skram-statuen. Det var nettopp her Bergens første 8. mars-tog startet for nesten 50 år siden. Det blir appell fra byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG) og stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).