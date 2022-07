Raske Menn sensurerer gamle tekster før bergenscomebacket: – Det er ikke alt vi kan si i 2022.

Når Raske Menn gjør comeback i Bergen, er det på samme scene som de debuterte på 20 år tidligere.

Øyvind Rafto fortellere at Raske Menn har timeplanen full fra høsten av.

Humortrioen bestående av Øyvind Rafto, Calle Hellevang Larsen og Anders Hoff ble døpt «de nye Kvinner på randen» etter sin aller første opptreden på Ole Bull Teater i januar 2003.

600.000 solgte billetter senere er de tilbake på samme scene med et skikkelig «best of»-show, med nypremiere i januar 2023.

– Aldri vært slemme

Men i disse dager er det ikke bare å børste støvet av gamle tekster. Alt må leses med lupe etter «metoo», rasismefokuset og kjønnsdebatter de siste årene.

– Det er ikke alt vi kan si i 2022. Vi driver med skikkelig selvsensur. Kinavrien i «Rødhette og ulven»-sketsjen må blant annet skrotes, sier Rafto.

Anders Hoff, Øyvind Rafto og Calle Hellevang Larsen i 2015.

Han understreker at Raske Menn aldri har vært ordentlig slemme eller provoserende.

– Men vi har heller aldri vært bevisst på hva som kunne fremføres eller ikke. Nå er det mer: «Kan vi egentlig si det?», forteller Rafto.

Han mener det er ingen vei utenom, at tidene har forandret seg såpass at komikere enten må gi f eller tilpasse seg.

– Heldigvis er det få kompromisser vi må ta. Raske Menn har også alltid utviklet numrene underveis, så det går greit, mener Rafto.

– Vi var slitne

Gruppen gikk av scenen i Haugesund våren 2017 etter å ha spilt showet «90 minutter på 80 minutter» i 30 måneder. Alle tre tenkte: «Nå er det nok». Og det skulle går fem år før de var klare for et nytt show.

– Vi var slitne. Og litt lei hverandre. Det er litt sånn at vi slutter skikkelig hver gang vi er ferdig med et show. Og så startet vi litt på bar bakke neste gang, sier Rafto.

Her er Raske menn under premieren på «90 minutter på 80 minutter» i 2015.

Han påpeker at Raske Menn aldri har lagt noen langsiktig plan. De har kjørt på når alle tre har vært klare. Noen ganger har de også hoppet av prosjekter.

– I 2012 laget vi «20.00 med Raske Menn» på TV 2. Bestillingen var: «Lag en time med humor i uken». Men det ble rett og slett for mye. Vi var på tynn is og gikk tom for krefter. Det var mye der som ikke ble bra nok. Så vi sa opp kontrakten.

– Hva sa TV 2?

– De ønsket mer, både det programmet og andre ting. Men vi orket ikke. Det var da vi bestemte oss for å lage et nytt sceneshow, sier Rafto.

Vil heller bo i Bergen enn Oslo

Han bor i Bergen, de to andre i Oslo. Hoff og Larsen er hele tiden på TV-skjermen i ulike programmer, mens Rafto har produsert sceneshow med Truls Svendsen, utviklet eiendommer og er pappa til tre barn.

– Det er fint at Anders og Calle jobber seg i hjel i Oslo mens jeg kan slappe av i Bergen. Det er garantert en fordel for Raske Menn at de er såpass eksponert, sier Rafto og smiler.

Øyvind Rafto har utsikt mot Nordåsvatnet fra terrassen.

Til høsten skal blant annet Hoff være programleder for jubileumsutgaven av «Skal vi danse», mens Larsen får sin egen serie på TV Norge, «Calles gale verden».

– Du har ikke savnet rampelyset?

– Nei. Jeg savner i hvert fall ikke hardkjøret vi hadde før, med TV-serie, spilling og pendling. Livet i Bergen er tipp topp, jeg vil heller bo her enn i Oslo selv om showbiz-jobbene selvfølgelig blir færre. Men mange spør jo meg hele tiden om Raske Menn, så det er gøy å gå i gang igjen, sier Rafto.

Fylte salene etter pandemien

Faktisk hadde de et lite comeback tidligere år, i Oslo. Premieren var 17. februar, fem dager etter at Norge hadde åpnet opp igjen etter pandemirestriksjoner.

Her er Raske Menn i 2003. – Det er absurd at vi har kunne holde på så lenge, sier Rafto.

– Frem til da kunne vi bare selge 200 billetter. Plutselig åpnet Norge opp igjen, og vi var ikke kvalifisert til å få statlig koronastøtte. Men bank i bordet, vi klarte å selge ut alt, 15.000 billetter, i løpet av spilleperioden.

– Vet du hvorfor?

– Jeg tror mange var sugne på å komme seg ut. Vi hadde nesten bare unge folk i salen, mange mellom 20 og 25 år som garantert ikke har sett oss på en scene før, bare på Youtube. Det er jo artig all den tid mye av showet fokuserer på tekster vi gjorde for over 15 år siden, sier Rafto.

Det var Øyvind Rafto som tok initiativet til gjenforeningen.

Hoff og Larsen har alltid påstått at det var han som ville gi seg i 2017. Denne gangen var det Rafto som tok initiativet til en gjenforening, etter premieren med Truls Svendsen i Bergen høsten 2020.

– Det var midt i pandemien og alle levde et litt kjedelig liv. Vi var klare for action, alle tre. Men det er mye logistikk som må på plass. Heldigvis er vinterhalvåret perfekt for sceneforestillinger, mens det lages TV i sommerhalvåret. Så nå kjører vi på, sier Rafto.

Måtte operere skulderen

Planene er å spille i januar, februar og mars på Ole Bull Scene. Noen av klassikerne fra det aller første showet, som «Verdenshistorien på fem minutter», «Danglebærsangen» og «Rødhette og ulven», er med på repertoaret.

Raske Menn har alltid drevet med mye fysisk humor.

– Vi merker at folk blir ekstra giret når vi spiller disse. Ofte kan de tekstene.

– Er det en del stoff som er gått ut på dato?

– Ja. Særlig parodiene. Jeg gjorde ofte Tore André og Jostein Flo i begynnelsen, men i dag vet ingen unge hvem de er.

– Dere har blitt 20 år eldre. Klarer dere fremdeles all den fysiske komikken?

– Overraskende greit, ja. Calle har en gummikropp som aldri får nok, men jeg merker jo at det blir sinnssykt vondt etter vårt obligatoriske trampolinenummer. Vi har hatt en del skader opp gjennom årene, sier Rafto – som selv nettopp har operert en vond skulder.

Den har plaget ham i 15 år.

– Det er nok en gammel Raske Menn-skade. Jeg tok en MR og det viste seg at det var mulig å operere. Nå er jeg klar for det meste, sier Rafto og ler.

