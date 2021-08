Manuset i denne Netflix-serien er rett og slett ikke godt nok

Både humor og drama kommer seg litt underveis, men likevel forblir serien middelmådig.

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh, «Killing Eve», «Grey’s Anatomy») har akkurat tatt over som første kvinnelige leder av engelskavdelingen ved Pembroke University.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «The Chair» Drama/komedie

Regi: Daniel Gray Longhino

Serieskaper: Amanda Peet

Skuespillere: Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, Everly Carganilla, Nana Menzah.

Tilgjengelig på Netflix fra 20. august. Les mer

Det første problemet med «The Chair» er at Netflix presenterer den som en komedie. Det gir større forventninger til humor enn det serien kan innfri. Det andre problemet er at den heller ikke klarer å engasjere nok som dramaserie. Med seks korte halvtimesepisoder tar sesongen slutt i det jeg begynner å bry meg om karakterene i «The Chair».

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh, «Killing Eve», «Grey’s Anatomy») har akkurat tatt over som første kvinnelige leder av engelskavdelingen ved Pembroke University. Avdelingen sliter, spesielt fordi de fleste professorene er gamle og nokså utdaterte, og dermed tiltrekker seg få studenter.

Mye av humoren i serien er knyttet til eldre hvite menn som sliter med å tilpasse seg nyere tider.

Når enkemann og stjerneforeleser Bill (Jay Duplass, «Transparent») kommer i skade for å gjøre en støtende håndbevegelse i klasserommet, og studenter filmer og sprer det på sosiale medier, truer det etter hvert både Bills og Ji-Yoons jobb. At de åpenbart har følelser for hverandre gjør heller ikke ting enklere.

Seriens første episode sliter med å engasjere mens den etablerer arbeidsplassen, Ji-Yoons forhold til kollegaer, samt hennes familiesituasjon. Ji-Yoon er nemlig også alenemor til adoptivdatteren Ju-Ju (Everly Carganilla), som er utfordrende både hjemme og på skolen.

Det er kaoset som oppstår rundt lille Ju-Ju (Everly Carganilla) som er det morsomste i serien.

Sandra Oh har fått vise at hun har komisk talent i «Killing Eve», og det er ikke hennes feil at det ikke slår like godt an her. Manuset er rett og slett ikke godt nok til at humormomentene føles som organiske deler av handlingen, eller til at man faktisk ler av dem.

Mye av humoren i serien er knyttet til eldre hvite menn som sliter med å tilpasse seg nyere tider. Fordi disse gubbene har makt, skviser de ut nye metoder og kollegaer, og det går særlig ut over kvinner av minoritetsbakgrunn. Det er mer vond sannhet enn moro i dette, men det får frem flere viktige poeng om institusjoner som denne. Det er sikkert mange av konfliktene i «The Chair» som er skremmende reelle problemer på både amerikanske og norske universitet.

Bill (Jay Duplass) roter det til for både seg selv og Ji-Yoon.

Forsøkene på å bake inn handlingstråder med de andre foreleserne på engelskavdelingen gjennomføres bare halvveis. Joan (Holland Taylor), en eldre kvinnelig foreleser som har sett litt av hvert opp gjennom årene, er en morsom karakter, men situasjonene hun havner i virker for fragmenterte til at hennes utvikling er troverdig.

Både humor og drama kommer seg litt underveis i den korte sesongen. Det er kaoset som oppstår rundt lille Ju-Ju som er det morsomste, og jeg bryr meg betydelig mer om mor-datter-forholdet, enn om Ji-Yoons jobb.

Det er likevel ikke nok til å gjøre serien mer enn middelmådig.