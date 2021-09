Artisten Hannah Storm fremførte sin egen musikk foran 20.000 da hun var elleve år gammel

BT møter en nykommer og en veteran før Bergens store musikkbransjefestival braker løs.

Torsdag starter en tilnærmet normal utgave av festivalen Vill Vill Vest i Bergen. Blant de mange ferske navnene som står på plakaten, er Hannah Storm. For noen måneder siden flyttet hun fra Oslo til Bergen for å satse på karrieren, og lørdag skal hun spille sin første konsert med fullt band.

Hannah Storm øver før konsertene hun spilte i sommer, som oppvarmingsartist for Sondre Lerche. Nå debuterer hun med fullt band.

– Jeg begynte å jobbe med folk i Bergen, og reiste mye frem og tilbake. Men på et tidspunkt innså jeg at det stort sett bare var i Bergen jeg virkelig fikk jobbet, så da bestemte jeg meg for å flytte, sier Hannah Storm.

Hun er signert på bergenske Made Management, som er blant annet er kjent for artister som Aurora og Sigrid.

Young Mods

Men Hannah Storm er ikke helt ukjent med å spille for store folkemengder. I 2012 spilte hun en egen komponert låt foran 20.000 på Viking stadion i Stavanger. Hun er nemlig datteren til musikeren Helge Hummervoll, blant annet kjent fra bandet Mods. Så da bandet hadde gjenforening i 2021, fikk datteren i oppgave å varme opp.

Kristian Stockhaus på scenen med Synne Sofi Bårdsdatter Bønes. Sammen utgjør de duoen Lekende Lett.

Kristian Stockhaus har aldri varmet opp for Mods, men han har vært en kjent skikkelse i Bergen musikkliv i over 20 år. Både som soloartist, og i band som Ungdomskulen og Lekende lett. Under årets Vill Vill Vest fremfører han et helt nytt album.

– Bare nye låter. Det elsker jo publikum, sier han lett ironisk.