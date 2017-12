Kalenderlukene er proppfulle. Her er fem fine tips til hvilke du kan åpne i helgen.

KONSERT: Gi ungene en klassisk opplevelse

Filmweb

Hva: Musikalske julekort med BFO.

Hvor: Grieghallen.

Når: Lørdag 13.00.

Hvorfor: Skal unger få sansen for klassisk musikk, må de få anledning til å oppleve den.

Utvalgte lørdager holder Bergen Filharmoniske Orkester konsert for hele familien, og denne gangen handler det selvsagt om jul. Tradisjonen tro vises animasjonsfilmen «Snømannen», som baserer seg på Raymond Briggs bok.

Deretter er det duket for kafé, aktiviteter og finfin julemusikk. Mange barn har nok et forhold til «Three holiday songs», som John Williams skrev til «Hjemme alene». I tillegg får de blant annet høre musikk fra Tsjaikovskijs «Nøtteknekkeren», før det hele avsluttes med «Nå tennes tusen julelys» og «Deilig er jorden». I tillegg til BFO, medvirker kor fra Bergen kulturskole og sangerne Mathea-Mari Glittenberg og Didrik Strønen Damm.

Britt Sørensen

FILM: Julefilmen over alle julefilmer

Hva: «It’s a Wonderful Life».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 17.00.

Hvorfor: Her snakker vi et aldri så lite jubileum. I år er det 25. år på rad at Cinemateket viser Frank Capras film om det hederlige mennesket fra Bedford Falls. Det er det grunn til å feire. For dette er rett og slett en nydelig film.

Selv hadde jeg som tenåring et crush på Capras filmer, men fikk ikke sett denne før for bare noen år siden. Da overtok den som julefilmen over alle julefilmer for min del.

James Stewart spiller den pliktoppfyllende George Bailey, som får grunnen så revet bort under føttene at han ønsker å gjøre slutt på det hele. Det er så hjerteskjærende, at selv en hedning blir happy da en engel sendes ham fra himmelen for å vise hvordan livet vil arte seg for mange dersom han ikke fantes.

Ifølge den legendariske amerikanske filmkritikeren Roger Ebert, var det aldri Capras tanke å lage en «julefilm». Tilbake i Hollywood etter endt krigstjeneste, ønsket han å lage en film som feiret livet og drømmene til vanlige amerikanere som prøvde som best de kunne å gjøre ting riktig og godt for seg selv og sine naboer. Men julefilm er det blitt.

Britt Sørensen

KONSERT: Hold kulden borte med hete latinorytmer

Facebook

Hva: Lille Havanna ved Bergen Vista Social Club.

Hvor: Ole Bull.

Når: Fredag 23.00.

Hvorfor: Hva er vel bedre botemiddel mot desembermørket enn cubanske rytmer?

Gjennom fire sesonger har Lille Havanna med Bergen Vista Social Club samlet fulle hus. Storbandet består av musikere fra Norge, Cuba og Latin Amerika. Som navnet tilsier, er dette en hyllest til det legendariske og kritikerroste Buena Vista Social Club fra Havanna, Cuba. Men bandet byr også på klassikere fra Carlos Santana, Tito Puente, Ry Cooder og ekte Mariachi musikk med Quentin Tarantino-stemning.

Med dette innbyr de til stor sesongfinale, inkludert et eksklusivt danseshow med cubanske og norske dansere. Så her behøver man neppe være særlig til spåkone for å anta at kvelden blir en liten ladestasjon for oppladning av desemberbatteriet.

Britt Sørensen

POESI: Møt Bragepris-vinner Cecilie Løveid

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Hva: Poesiopplesning og samtale med Cecilie Løveid.

Hvor: Kunstgarasjen.

Når: Torsdag 19.00.

Hvorfor: For knappe tre uker siden ble Cecilie Løveid tildelt Brageprisen for sin siste diktsamling, «Vandreutstillinger». Denne kvelden møter hun publikum for å lese fra boken og snakke om sitt arbeid. Kanskje blir det en anledning til å gløtte forbi sløret av mystikk som henger omkring en kunstners arbeid?

I et intervju med BT nylig sa Løveid det slik: «Der er nok en god avstand fra meg til diktene. Du får ikke hele meg, men du får noe av det beste av meg.»

For Løveid blir det nok også en anledning til å vise publikum noen av kunstnerne og verkene hun omtaler i diktsamlingen, fra Marcel Duchamp og Andy Warhol til Gerhard Richters fotografier av Baader-Meinhof-medlemmet Gudrun Enslin. Kanskje forteller hun også mer om sitt kompliserte forhold til Bergen, hjembyen som ga henne mye motstand som ung forfatter og som hun aldri trodde hun skulle vende tilbake til.

Erik Fossen

SCENE: Bisarr basar

Jan M. Lillebø

Hva: Basarkonsert med Finn-Erix.

Hvor: Logen/Hordaland Teater.

Når: Torsdag og fredag 19.00.

Hvorfor: For fjerde år på rad holder Finn-Erix basarkonsert midt i julestrien. Altså er det blitt en tradisjon – og hvorfor ikke?

Showingen til Finn Tokvam, Odd-Erik Lothe og Halvor Folgerø er ikke bare fjas og fjolleri, men har også dyp forankring i vestlandsk tradisjon. I år er det til og med satt opp ekstrakonsert. Dermed blir det selvfølgelig både åresalg og kåring av årets nisse, i tillegg til gjester og musikalske krumspring.

Filosofien er som alltid at det er ingen hitlåter som ikke kan gjøres litt bedre med rytmeboks og lystig orgel (for ikke å glemme Tokvams heyerdahlske engelskføring). Eller som Folgerø selv har sagt: «Finn-Erix er lyden av undertrykt seksualitet drapert i rød velur.»

Erik Fossen