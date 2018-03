Ha det som plommen i påskeegget med disse fine helgetipsene.

FILM: Unn deg en deilig kinoopplevelse

Filmweb

Hva: «Lady Bird».

Hvor: Bergen kino.

Når: Hele påsken.

Hvorfor: Med filmer som «Frances Ha», «Mistress America» og «Maggie’s Plan» har Greta Gerwig skaffet seg en stor og dedikert fanskare. Med «Lady Bird» tar hun steget over i regissørenes rekker, og gjør det med bravur. Dette blir neppe siste filmen hun skriver og regisserer selv. Så hvorfor gå glipp av muligheten for å se den der den hører hjemme – på kino?

Selv så jeg den for første gang på filmfestivalen i Toronto. Da lo jeg masse. Da jeg så den igjen før premieren i Bergen, gråt jeg masse. For akkurat sånn er «Lady Bird». Hysterisk vittig i ene øyeblikket, sår og vond neste. Med perfekte vekslinger i sinnsstemning, stor kjærlighet til sine personer og mye varme og innsikt fanger filmen den ofte vanskelige overgangen fra ungdom til voksen, og den gjør det slik at man kjenner seg igjen og blir berørt, enten man står midt i det, nettopp har vært igjennom det eller har vært voksen i årevis. Og den funker både som datefilm, som en film å se med venner – eller med sin mor.

Britt Sørensen

FILM: Sjå historia om Maria Magdalena

Filmweb

Kva: Filmen om Maria Magdalena.

Når: Gjennom påska.

Kor: Bergen Kino.

Kvifor: Påska er ei religiøs høgtid, og handlar mellom anna om korleis Jesus blei hengt på korset i Golgata, og deretter sto opp frå dei døde. Ein av dei mest sentrale personane rundt Jesus var Maria Magdalena, som reiste med han og var tilstades både under korsfestinga og oppstandelsen. Ho er ein av dei største kvinneskikkelsane i Bibelen, sjølv om mora til Jesus, jomfru Maria, nok er den som tek aller mest plass. Filmen om livet til Maria Magdalena har premiere på Bergen kino denne veka.

Maria Magdalena er blitt kalt både det eine og det andre – hore, skjøge, hustru, mor og elskerinne. Det er derfor interessant å sjå korleis regissør Garth Davis har valt å portrettere kvinna som gjekk med Jesus og disiplane hans. Det var nok ikkje heilt ukontroversielt å loffe rundt med ein flokk mannfolk i hennar tid. Så langt tyder meldingane av filmen at den tar opp korleis det var å vere kvinne i eit samfunn som var svært mannsdominert, og er eit slags feministisk portrett av kvinna som trossa faren sin for å følgje trua si. I dag er ho ein helgen i fleire trusretningar, og innanfor katolisismen er ho mellom anna skytshelgen for angrande synderinner, fangar, vindyrkarar og frisørar. Interessant dame.

Ingvild Nave

KONSERT: Avslutt påska med feber

Kyrre Lien, SCANPIX

Kva: Fever Ray-konsert.

Kor: USF Verftet.

Når: Måndag 19.00.

Kvifor: Det er ganske rolig på scenene i Bergen i påska, men allereie andre påskedag vaknar byen til liv igjen når Fever Ray går på scena på USF Verftet. Etter høgfjellsluft og Kvikk Lunsj i nokre dagar, kan det vere litt deilig å få asfalt under beina igjen og møte kvardagen med dei mørke elektroniske tonane til Karin Elisabeth Drejer. Ho er også kjent som den eine halvdelen av den svenske The Knife, og dette er den aller første konserten ho speler med soloprosjektet Fever Ray i Bergen.

Dei som ikkje kjenner verken Fever Ray eller The Knife, kan kanskje kjenne igjen den karakteristiske vokalen hennar frå Röyksopp-låtene «What Else Is There», «Icky Tricky» og «This Is It». For fans av TV-serien «Vikings» hadde Fever Ray også tittelsporet til serien med den trolske låta «If I Had A Heart». Live kan ein også forvente mystikk og eit heilt vilt lysshow. Det er nesten som å vere på konsert i eit futuristisk disco-neon-romskip på tur ute i galaksen.

Ingvild Nave

TV: Fra slummen til poptronen

Evan Agostini, NTB Scanpix

Hva: «The Defiant Ones».

Hvor: Netflix.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Strømmetjenestene har ikke bare revolusjonert dramaserier på TV, de har også gitt dokumentarfilmer, ofte egenproduserte, skikkelig vind i seilene. Påsken er en perfekt tid å dykke ned i de beste historiene fra virkeligheten.

«The Defiant Ones» er faktisk produsert av HBO, men vises på Netflix i Norge.

Over fire episoder får vi historien om musikkprodusent Jimmy Iovine fra Brooklyn og musikkentreprenør Dr. Dre fra Compton, California, som i 2014 solgte hodetelefonselskapet Beats til Apple for 3,5 milliarder dollar, og dermed gjorde Dr. Dre til den første milliardæren i hiphop.

TV-serien ser fantastisk ut. Stjerner fra rocke- og rapsamfunnet – fra Bruce Springsteen til Puff og Snoop – stiller velvillig opp, og begge hovedpersonene gir et unikt blikk inn i eget liv: fra gaten og slummen på hver sin kant av kontinentet, over til alle tilfeldighetene som etter hvert fikk dem til topps i musikkhierarkiet.

Det er kanskje litt glossy – og mannen bak, «Menace II Society»-regissør Allen Hughes, kunne sikkert vært enda skarpere i spørsmålsstillingen, men det er underholdende, morsomt og opplysende, ispedd mange gøye arkivopptak. Og, ikke minst, et stykke skikkelig musikkhistorie.

Frank Johnsen

LANGFREDAG: Marker tradisjonelt og utradisjonelt

GORM K. GAARE, EUP-BERLIN.COM

Hva: Langfredagskonsert og «langfredagsmesse».

Når: Langfredag 19.30 og langfredag 13.00 – 23.00.

Hvor: Domkirken og Landmark.

Hvorfor: Langfredag er antagelig ikke dagen for utagerende oppførsel. Det som kan anbefales – uansett hvilket livssyn man måtte ha – er langfredagskonsert i Domkirken. I år skal stykket «Passio», komponert av Arvo Part, fremføres. Vi snakker lidelseshistorien sett med evangelisten Johannes’ øyne. Med blant andre David Hansford, Tyler David Ray og Bergen Domkor ledet av Kjetil Allmenning i aksjon, blir det etter alt å dømme en mektig opplevelse.

Noe annet som fort kan bli en mektig opplevelse på langfredag, er maten på Landmark. I år arrangerer de nemlig «langfredagsmesse», med en helt spesiell meny. Med utgangspunkt i norsk tradisjonskost og norsk black metal-historie serverer de retter med navn som «Jesu blod», «Svartedauden» og «Helvetes-sild». De tilhørende drikkevarene blir–selvsagt–valgt ut av Kristian «Gaahl» Espedal, kjent fra black metal-band som Gorgoroth.

Hvis du synes dette høres litt i overkant ut, kan du jo kombinere Landmark og Domkirken, sånn at du er i balanse når påskeaften kommer.

Kjetil K. Ullebø