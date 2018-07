Bergensforfatter Brit Aksnes utfordrer den canadiske psykologen Jordan Peterson. Hun har dybdeintervjuet 23 menn for å komme til bunns i menns indre følelsesliv.

– Jordan Peterson skor seg på menns behov for å si det de føler, men på en annen måte enn meg, sier debutforfatter Brit Aksnes.

Med debutboken «Mannemenneske» ønsker hun å vise menns indre følelsesliv og mangfold. Verktøyet hennes er dybdeintervju med menn i alle aldre. Boken gis ut av Pelikanen forlag i oktober.

Aksnes sier at mens Peterson mener menn ikke har talerett, mener hun de ikke nødvendigvis har lyst til å ta del i samtalen. De har heller ikke samme språk til å formidle følelser som det kvinner har.

Samtidig som Aksnes’ bok stables opp i norske bokhandlere, utgis den norske oversettelsen av boken til den omstridte canadiske psykologen, selvhjelpsguruen og debattanten Jordan Peterson: «12 regler for livet. En motgift til kaos».

Kamp mot politisk ukorrekthet

Peterson ble kjent som en fanebærer mot politisk korrekthet, da et lovforslag om påtvunget bruk av kjønnspronomen på transseksuelle ble drøftet i Canada. Siden den gang er han blitt en av verdens mest omstridte og innflytelsesrike intellektuelle.

– Det de fleste trenger å høre, er «voks opp, aksepter ansvar og lev et ærbødig liv», sa Peterson i et intervju med New York Times tidligere i år.

Den samme avisen har kalt Peterson «patriarkiets vokter», New York Review Of Books har døpt canadieren til en «fascist», mens The Guardian anklager Peterson for å ty til «pseudo-fakta» og konspirasjonsteorier.

I Norge har Petersons bok møtt delte anmeldelser: Morgenbladets litteraturanmelder Bjørn Stærk kalte Peterson for et «latterlig fenomen», mens Ingunn Økland i Aftenposten kalte boken «appellerende lesning».

Til tross for mye motbør har Petersons bok blitt en litterær sensasjon. «12 Rules For Life» har ligget på topplistene i USA, Canada og på Amazon siden den ble utgitt på engelsk i januar.

Fakta: Jordan Peterson Klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Toronto.

En omstridt intellektuell og en symbolfigur for kritikere av identitetspolitikk og politisk korrekthet.

YouTube-videoene hans er sett av over 63 millioner.

Selvhjelpsboken «12 regler for livet. En motgift til kaos» kommer på norsk i september. Fra før har Peterson gitt ut «Maps of meaning» i 1999, som tar for seg forholdet mellom psykologi, myter og religion.

– For enkelt av Peterson

Aksnes mener Peterson tegner et for enkelt bilde av menn, og ønsker i stedet å understreke det store personmangfoldet gjennom debutboken «Mannemenneske».

Mens Peterson argumenterer for at menn føler seg forbigått, mener Aksnes at norske menn er i ferd med å finne seg til rette i det moderne samfunnet. Hun sier at de også er tilfredse med å få mer tid til sine egne barn, noe Aksenes mener likestillingen har bidratt til.

– Det som er lettest å få frem i boken, er at menn er like forskjellige som kvinner er forskjellige og som mennesker er forskjellige. Mens Peterson ønsker å sette folk i bås, ønsker jeg å vise at det ikke er snakk om «mannfolk» men «mannemennesker», sier debutforfatteren.

I en kommentar i Morgenbladet skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at den canadiske psykologen med sin vektleggelse av personlig ansvar, disiplin, selvrespekt og tradisjonelle idealer representerer «en motpol til alt det symbolske året 1968 representerer».

– Ingen av dem som sto på barrikadene i 1968, ønsket seg ansvarsløs individualisme, verditomrom relativisme, seksualisering eller materialisme. Snarere tvert imot, skriver Isaksen.

– Ingen bør ønske at pendelen skal svinge tilbake, men vi trenger en korreksjon. Etter femti år med ånden fra 1968 er det blitt noe slitent og tomt over det hele.

Hardere debattklima

Sosiolog, forfatter og samfunnsdebattant Kjetil Rolness synes den store oppmerksomheten rundt Jordan Peterson er et fascinerende skue.

– Det sier mer om tiden vi lever i, enn om Peterson selv, sier Rolness med henvisning til kontroversen rundt canadieren. Han har vært gjenstand for hyppige beskyldninger om fanatisme, høyreradikalitet og sexisme – merkelapper som Rolness mener kler Peterson dårlig.

– Men Peterson kritiserer både ytre høyre og ytre venstre. Han er imot alle former for ekstremisme og revolusjonær tenkning, legger han til.

Rolness mener Peterson representerer en god motvekt til offermentaliteten, gruppetenkningen og identitetspolitikken som han oppfatter i dagens debattbilde.

– Det er jo nesten blitt stuerent å bruke kjønn og hudfarge som argument. Peterson har flere ganger fått høre at han er en hvit, privilegert mann som bør holde kjeft og bare lytte når en minoritet snakker. Det er en destruktiv hersketeknikk som Peterson nekter å godta, sier Rolness.

Frustrasjon blant unge menn

Slike beskyldninger om medfødte privilegier skaper også frustrasjon hos unge menn som faller utenfor utdanning, arbeids-, kjærlighets- og familielivet, forklarer Rolness.

– Det er likevel en del ting der som er vanskelig å svelge, som når Peterson hevder at orden er representert ved det maskuline og kaos ved det feminine. Det kan ikke leses bokstavelig, sier Rolness.

Kritikere av Peterson har også påpekt at undertittelen til boken: «en motgift mot kaos», får en ny betydning i den sammenhengen.

– Peterson er ingen maskulinist, han er ikke mot likestilling. Men han tror ikke det finnes et patriarkat i moderne, vestlige samfunn som hindrer kvinner i bli toppsjefer, eller å tjene like godt som menn. Han peker heller på biologiske og psykologiske kjønnsforskjeller som har forskningsbelegg, men da tror mange han vil ha kvinner tilbake til kjøkkenbenken. Det er tull, sier Rolness.

Søker menn på eget nivå

Foruten å ikke være begrenset av «skjulte strukturer», argumenterer også Peterson med at kvinner som driver oppover i samfunnet ikke ønsker å finne seg en kjæreste eller ektemann under seg i rangstigen.

Bergensforfatter Brit Aksnes gir ham delvis rett.

– Menn har ikke hatt behovet for en partner i konen, men har hatt venner som de har diskutert fag og sak med. Damer søker heller dem som er på sitt eget nivå. Dette må menn ta ansvar for å endre. De må ta seg sammen og ikke henge igjen i gamle dager, avslutter Aksnes.