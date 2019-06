Vi må hylle bandlivet

UNGDOMMELIGE VETERANER: Bergenske Goldenboy er tro mot sin «tenåringspunk», selv om de for lengst er ute av tenårene. De klarer fortsatt å lage låter som treffer. byoutline Stian Hofslett Thowsen/pressebilde

Få ting i livet er så fint som god poppønk. Bergenske Goldenboy har spilt sammen i 20 år, og på den tiden har sjangeren rukket å komme på moten igjen hele tre ganger. Bandets siste utgivelse, EP-en «Adult Disoriented Rock», er en hyllest til bandlivets gleder og sorger.

Særlig «Old and Boring» og «The Letter» har melodier som sitter rett i øret ved første gjennomlytting, lett nasal og insisterende vokal, hardt trøkk fra trommer og bass og såre tekster. Goldenboy fikk aldri det store gjennombruddet, kanskje var de ikke originale nok. Men bandet klarer fremdeles å lage låter som treffer deg rett i hjertet.

Nathalie Nordnes og Matias Tellez har tidligere ofte stått på samme scene. Det er derfor som en fullendt sirkel når de i dag lager musikk sammen. «Change Your Mind» er fulladd med lengsel og ømhet, med en av årets såreste strofer: «Ooh I miss your love, if it belongs to someone else, don’t tell me cause my heart just wouldn’t take it».

Låten er lett sminket med Tellez’ karakteristiske lydbilde – som en varm bris og alltid med en fingerspissgefühl for sære detaljer. Nordnes’ vokal komplementerer det med en drømmepopaktig hvisken. Det er en uimotståelig låt som gir gysninger og tendenser til sommermelankoli, på beste vis.

«Last Day On Earth» er den mest muntre låten jeg har hørt om jordens undergang, noensinne. Steamship Normandie plasserer seg selv i båsen «vestkystrock», men deres nyeste singel peker mer mot britpop og lettbent indierock anno nittitallet.

Selv om produksjonen kjennes i overkant polert, er «Last Day On Earth» en sjarmerende crossover mellom solskinnsrock og gitardrevet soul. Steamship Normandie er en motgift til livets harde og kyniske sider. Som en bergensk Hootie & The Blowfish, det her.

