Sigrid mot Gabrielle i Spellemann-duell

Nominasjoner til 24 priser er offentliggjort. Gabrielle, Sigrid og Bendik kjemper om Årets popartist.

DUELL: Gabrielle og Sigrid er nominert i tre av de samme kategoriene under årets Spellemann-utdeling. Foto: KOLLASJ / BT (ARKIV)

Nominasjonene til Spellemannprisen for 2019 ble annonsert på en pressekonferanse fredag, ledet av kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Juryen har hatt et spesielt vanskelig år i år, sa Raja før listen over nominerte ble annonsert.

I år nomineres det artister i 24 kategorier på forhånd. I tillegg skal det deles ut pris for Årets internasjonale suksess, Årets hederspris og Årets Spellemann. Prisene deles ut lørdag 28. mars.

Flere nominasjoner til vest

Den første nominasjonen til bergensområdet gikk til bandet Kongle i kategorien Indie/alternativ.

Den neste gikk til Gaahls WYRD i kategorien metal.

Så viste det seg at kvinnelige bergensartister dominerer kategorien popartist, hvor stakkars Ruben må opp mot Sigrid, Gabrielle og Bendik.

Bergensk samtidskamp

I samtidskategorien skal den bergensbaserte komponisten Øyvind Torvund blant annet opp mot en innspilling av Ketil Hvoslef-stykker.

I åpen klasse er Erlend Apneseth Trio nominert, det er vel Apneseths fjerde nominasjon på få år, men han har ennå ikke vunnet.

Sigrid vs. Gabrielle

Årets låtskriver kan bli Sigrid eller Gabrielle, i konkurranse med Karpe og Lars Reiersen. Og jammen møtes de to både i kampen om Årets album, også!

Sigrid er dessuten nominert for Årets låt, med «Don’t Feel Like Crying», i konkurranse med blant annet Kygo, Store P. og Lars Vaulars «Kem kan eg ringe».

Videre er Boy Pablo, Årets nykommer i fjor, nominert for Årets musikkvideo. Bergensbaserte Fieh er dessuten nominert til Årets popgruppe.

Fakta Spellemannprisen Spellemannprisen er norsk platebransjes honnør til artister som har utmerket seg i året som gikk.

Prisen har vært delt ut hvert år siden 1973. Flest priser har gått til Leif Ove Andsnes (11), Oslo-Filharmonien (11), A-ha (9) og Ole Ivars (8).

For et år siden fikk blant annet Doddo, Boy Pablo og Jørgen Sandvik den edle harpen, mens Alan Walker ble Årets spellemann.

Spellemannprisen for 2019 deles ut lørdag 28. mars.

Ganske sykt

Bendik, eller Silje Halstensen, som artisten egentlig heter, er nominert i kategorien popartist. Dette er tredje gang hun er nominert, forrige gang var i 2016.

Hun er i godt humør da BT får henne på tråden.

– Det er ganske sykt. Det er litt klisje å si det, men å være blant de få som er nominert er en enorm anerkjennelse. Dette er en pris med stor kredibilitet, sier hun.

BENDIK: Silje Halstensen, mest kjent som Bendik, under Bergen fest i 2018. Nå er hun nominert til Spellemann for tredje gang Foto: Ørjan Deisz

Halstensen har ikke bodd i Bergen siden hun var liten, men bergensdialekten er fremdeles på plass. Hun forteller at hun har et spesielt forhold til Spellemannsprisen på grunn av hennes far og musiker Atle Halstensen.

– Han spilte i husbandet til Spellemann før. Så jeg vokste opp med å være med bak scenen på Spellemann i tenårene. Det har blitt en felles drøm for meg og pappa at jeg en dag får en Spellemann, sier hun.

– Tror du det skjer denne gangen?

– Hehe. Vel, det er flere andre popartister som ligger minst like godt an, svarer hun.

Og de nominerte er...

Barnemusikk:

Even Jenssen - “Over byen”

Maria Solheim og Silje Sirnes Winje - “Bråkebøttebaluba”

Mr. E & Me - “New Orchestral Hits 4 Kids”

Så Rart! - “På havets bunn”

Blues:

Busk, Eriksen, Sjøstrøm - “Hustle & Flow”

Håkon Høye - “Nights at the Surf Motel”

Ledfoot - “White Crow”

Viktor Wilhelmsen - “Knip igjen øyan”

Country:

Jonas Fjeld & Judy Collins - “Winter Stories”

Jørund Vålandsmyr & Menigheten - “Til dere som er lykkelige”

Signe Marie Rustad - “When Words Flew Freely”

Unnveig Aas - “Young Heart”

Elektronika:

André Bratten - “Pax Americana”

Carmen Villain - “Both Lines Will Be Blue”

Chmmr - “Try New Things”

Prins Thomas - “Ambitions”

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk:

Hans Fredrik Jacobsen - “Øre”

Helga Myhr - “Natten veller seg ut”

Moenje - “Klarvær”

Morgonrode - “Morgonrode”

Indie/Alternativ:

Kongle - “Skogen”

Konradsen - “Saints and Sebastian Stories”

Pom Poko - “Birthday”

Tuvaband - “I Entered the Void”

Jazz:

Elephant9 - “Psychedelic Backfire I”

Gard Nilssen Acoustic Unity - “To Whom Who Buys A Record”

Maria Kannegaard - “Nådeslås”

Mats Eilertsen Trio - “And Then Comes The Night”

Klassisk:

Eldbjørg Hemsing - “Tan Dun: Fire Ritual”

Lise Davidsen - “Richard Strauss: Four Last Songs / Wagner: Arias from Tannhäuser”

Oslo Filharmoniske Orkester - “Mahler Symphony No. 3”

Vilde Frang - “Paganini & Schubert: Works for violin & piano”

Metal:

Gaahls WYRD - “GastiR - Ghosts invited”

Kampfar - “Ofidians Manifest”

SÂVER - “They Came With Sunlight”

Sibiir - “Ropes”

Popartist:

Bendik - “Det går bra”

Gabrielle - “Snart, Gabby”

Ruben - “Melancholic”

Sigrid - “Sucker Punch”

Popgruppe:

Fieh - “Cold Water Burning Skin”

Highasakite - “Uranium Heart”

No. 4 - “Duell”

Seeb - “Seeb”

Rock:

Backstreet Girls - “Normal is Dangerous”

Brenn. - “Elsker”

Erlend Ropstad - “Brenn siste brevet”

Spielbergs - “This Is Not The End”

Samtid:

Cikada, Lars Petter Hagen - “Harmonium Repertoire”

Peter Herresthal, Oslo Filharmoniske Orkester, Clémént Mao-Takacs - “Kaija Saariaho - Graal Théâtre etc”

Øyvind Torvund - “The Exotica Album”

Hvoslef Chamber Music Project - “Hvoslef Chamber Works No. VI”

Urban:

Dutty Dior - “PARA / NORMAL”

Isah - “Sukkerspinn & Hodepine”

Karpe - “SAS PLUS / SAS PUSSY”

Lil Halima - “Lil Halima”

Viser:

Asbjørn Ribe - “Blått & grønt & gult”

Benny Borg - “En dag på jorden”

Frida Ånnevik - “Andre sanger”

Hekla Stålstrenga - “Elske og ære”

Åpen Klasse:

Deathprod - “Occulting Disk”

Erlend Apneseth Trio - “Salika, Molika”

Ståle Storløkken - “The Haze Of Sleeplessness”

Susanna & the Brotherhood of Our Lady - “Garden of Earthly Delights”

TONOs komponistpris:

Eirik Hegdal - “Musical Balloon”

Helge Iberg - “Helge Iberg: Songs from the Planet of Life”

Maja S. K. Ratkje - “Sult”

Cecilie Ore - “Come to the Edge!”

Årets Låtskriver:

Gabrielle Leithaug (Gabrielle) - “Snart, Gabby”

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel (Karpe) - “SAS PLUS / SAS PUSSY”

Lars Reiersen (Larsiveli) - “Larsiveli”

Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid) - “Sucker Punch”

Årets Musikkvideo:

Anna of the North (Noah Lee) - “Leaning On Myself”

Bigbang (Lasse Gretland) - “BELLS”

Boy Pablo (Julian Vargas, Bjarne Anmarkrud og Harry Hambley) - “Feeling Lonely”

Lars Vaular (onzonz) - “Kroppsspråk”

Årets Produsent:

Aksel Carlson

Cashmere Cat

Martin Sjølie

Morten Gillebo

Årets Tekstforfatter:

Arif Salum (Arif) - “Arif i Waanderland”

Frida Ånnevik - “Andre sanger”

Emilie Christensen (No. 4) - “Duell”

Signe Marie Rustad - “When Words Flew Freely”

Årets Album:

Arif - “Arif in Waanderland”

Gabrielle - “Snart, Gabby”

Karpe - “SAS PLUS / SAS PUSSY”

Sigrid - “Sucker Punch”

Årets Gjennombrudd og Gramostipend:

Bokassa

Brenn.

Dutty Dior

Girl in red

Isah

Pom Poko

Årets Låt:

Arif - “Hvem er hun”

Isah & Dutty Dior - “HALLO”

Keiino - “Spirit in the sky”

Kygo feat. Store P & Lars Vaular - “Kem kan eg ringe”

Nicolay Ramm - “Raske Briller”

Rat City feat. Isak Heim - “Kind Of Love”

Ruben - “Lay By Me”

Sigrid - “Don't Feel Like Crying”

