Eminems overraskende opptreden mest omtalte Oscar-øyeblikk i sosiale medier

Overraskende og dels latterliggjort som det var, så blir Eminems overraskende fremføring av 2003-låten «Lose Yourself» stående som det mest omtalte Oscar-øyeblikket i sosiale medier.

PÅ SCENEN: På Oscar-gallaen søndag tro Eminem til med «Lose Yourself» fra filmen «8 Mile», som han tilbake i 2003 vant Oscar for beste originallåt for. Foto: Reuters

Det viser data fra Facebook, melder Billboard.

Eminems opptreden avrundet et segment viet filmmusikk, og skapte mer buzz enn både Joaquin Phoenix' takketale for å ha fått Oscar for «Joker»-innsatsen og at sørkoreanske «Parasite» vant beste film-kategorien.

Brad Pitts seier i birollekategorien kom på fjerdeplass, mens et annet øyeblikk som fikk folks fingre i gang på tastaturet var Janelle Monáes åpningsnummer.

Det åpnet med en hyllest til amerikanernes kjære barne-TV-programleder Fred Rogers, skildret i fjorårsfilmen «A Beautiful Day in the Neighborhood» med Tom Hanks – birollenominert til Oscar for innsatsen.

Men seinere gikk Monáes opptreden over til å gi et nikk til flere nominerte filmer, så vel som til å hylle alle kvinnelige filmskapere som ikke var nominert i år.

HYLLEST: Janelle Monáe synger for Tom Hanks på publikumsplass i sitt åpningsnummer, som startet med en hyllest til barnetimehelten Fred Rogers – som Hanks spiller i filmen «A Beautiful Day in the Neighbourhood». Foto: Reuters

