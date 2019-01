Her er fem fine ting du kan finne på i helgen.

KONSERT: Hør bergensversjon av The Beatles

Bård Bøe

Hva: Moonpedro & The Goldfish spiller «The Beatles Revisited»

Hvor: Victoria Café & Pub

Når: Torsdag 17. januar kl. 19.30

Hvorfor: Nesten et halvt århundre er gått siden The Beatles holdt sin siste konsert, på et tak i tjukkeste London. Heldigvis lever musikken deres videre, blant annet gjennom bergensartisten Pedro Carmona-Alvarez og vennene hans. Under navnet Moonpedro & The Goldfish ga de i høst ut sin egen versjon av det legendariske hvite albumet fra 1968, til bred begeistring fra kritikerhold.

– Det som alltid har fascinert meg med «The White Album» er at det er så stor og uhåndgripelig, sa Carmona-Alvarez til BT i forbindelse med utgivelsen.

Dermed har han, Einar Sogstad og de andre musikerne våget å ta seg store friheter i sin dekonstruksjon av de 30 sangene. Her er kassegitarklassikeren «Blackbird» blitt en ren elektronikalåt, mens «Dear Prudence» flyter ut i cocktailjazz og «Ob-La-Di, Ob-La-Da» fremføres uten tradisjonell vokal.

Alt gjort med kjærlighet, selvsagt – noe man nok vil merke på Victoria denne kvelden, hvor bandet har tatt mål av seg til å spille nesten alle sangene fra platen.

Erik Fossen

VERKSTED: Lær slampoesi av en verdensmester

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hva: Slampoesi med verdensmester Evelyn Rasmussen Osazuwa

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Når: Lørdag 19. januar kl. 14.00

Hvorfor: Fenomenet slampoesi er blitt stadig mer populært, og denne vinteren inviterer Litteraturhuset i Bergen til flere verksteder der du kan lære om slampoesi, samt teste ut dine egne ferdigheter. Hvem det er som skal lære deg slampoesi, spør du? Det er Evelyn Rasmussen Osazuwa, som i 2017 ble kåret til verdensmester i slampoesi under GrandeSlam i Paris.

Slampoesi er en konkurranse hvor deltakerne fremfører egne tekster, der selve fremførelsen blir minst like mye vektlagt som selve teksten. God rytme, frasering og tilstedeværelse er viktige elementer i slampoesi.

Kunstkonseptet startet med poeten Marc Smith i Chicago i år 1984. Smith begynte å eksperimentere med å lese poesi på en jazzbar, og etter hvert utviklet det seg til en helt ny poesikonkurranse. Omtrent ti år seinere kom kunstformen på plass i Norge, og nå arrangeres det NM i slampoesi hvert år.

Marita Ramsvik

KONSERT: Lev ut kostymedrama-nykkene denne søndagen

Hilde Grotnes Arnesen

Hva: Konsert med Stefan Lindvall og Ingrid Eriksen Hagen

Hvor: Christinegaard Hovedgaard

Når: Søndag kl. 14.00

Hvorfor: Hva med å bytte ut kostymedrama på TV med noe ekte fra barokken? Denne søndagen arrangerer foreningen Antikk Musikk konsert for å markere at det er 250 år siden det hanseatiske kontor var i ferd med å avvikles. Før og etter konserten kan hviledagen benyttes til å vandre rundt i historiske omgivelser på Christinegaard Hovedgaard, som holder åpent med servering.

Ingrid Eriksen Hagen skal spille på cembalo, som er en av forgjengerne til pianoet. Stefan Lindvall står for fiolinspillingen. Sammen skal de fremføre musikk fra sent i tidsepoken barokken, som inkluderer komponister som Van der Graaf, Abel, Leclair og Mestmacher. Konserten er en del av en serie søndagskonserter som foreningen Antikk Musikk har på Christinegaard Hovedgaard.

Sigrid Gausen

KLUBB: Jubileum for Jungelen

Bård Bøe

Hva: Klubbkonseptet Jungelen feirer treårsjubileum.

Hvor: Legal og Landmark.

Når: Legal mellom 13 og 17, og Landmark fra 22.00.

Hvorfor: I tre år har Simon Alejandro gitt folket klubbmusikk fra alle verdens hjørner. Klubbkonseptet Jungelen tar som oftest utgangspunkt i hiphop, men i jungelen kan man havne innom et utall beslektede sjangre og stilarter. Det være seg afrobeat eller mer latinske rytmer.

Når Jungelen har treårsjubileum lørdag, vender de blant annet danseskoene mot Latin-Amerika.

På scenen, eventuelt på Landmark-teppet, står nemlig byens eneste «cumbia»-band, El Parche, som blant annet har Chris Holm på bass og Audun Humberset på perkusjon. Cumbia er en colombiansk dans og musikkstil, som man antakelig ikke hører altfor ofte live på våre breddegrader. I tillegg tar den franske DJ-en Wayo Sound turen for å spille sin miks av plater fra Afrika, Latin-Amerika og Karibia. Også Razmatazz og Simon Alejandro selv dukker opp bak platespillerne.

Og hvis ikke du får lov til å være sent ute på lørdagskvelden, kan du alltids ta turen innom Jungelens lille pop up-klubb på Legal på dagtid.

Kjetil K. Ullebø

LITTERATUR: Sagaen om Sandemo

STEINAR FUGELSØY (ARKIV)

Hva: «Sagaen om Isfolket»-debatt

Hvor: Litteraturhuset

Når: Tirsdag 22. januar kl. 19.

Hvorfor: Margit Sandemo slapp aldri inn i det gode selskap. Det vil si, kongen ga henne fortjenstmedalje, men av Den norske Forfatterforening fikk Sandemo en kald skulder. 185 bøker og over 37 millioner solgte eksemplarer vitner om en enorm publikumsappell, men Sandemo fikk sjelden noen honnør fra det etablerte litteraturmiljøet. Strengt tatt behøvde hun det vel ikke heller.

Knappe fem måneder etter sin død, slipper imidlertid Sandemo inn på Litteraturhuset i Bergen. Tema for kveldens diskusjon er «Sagaen om Isfolket», Sandemos hovedverk, med sine 47 fantasifulle bøker om etterkommerne til Tengel den Onde, som solgte sin sjel til Satan. Så spørs det om debattdeltakerne Sølvi Wærhaug, May Grethe Lerum, Tonje Tornes og Inger Merete Hobbelstad tør konkludere med at Sandemo hører hjemme ved siden av Sandemose i den norske litteraturkanon – eller om de mener bøkene hennes bør holde seg i kiosken.

Erik Fossen