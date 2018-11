Jurist: Espedals nye roman kan ha brutt loven

KREVENDE: I Tomas Espedals nye roman, «Elsken», blir hovedpersonen anmeldt for voldtekt, og Espedal sa tidligere i uken at passasjen er bygget på virkelige hendelser. Kvinnen som har anmeldt Espedal i virkeligheten reagerte kraftig da hun skjønte hva som sto i boken. Selv om det kan være et lovbrudd å inkludere passasjen, anbefaler ikke Anine Kierulf (bildet) kvinnen å ta saken for retten. FOTO: Vidar Ruud/NTB scanpix