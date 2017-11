Mørketiden er over oss, men helgen kan likevel se lys ut. Her er fem fine tips til hva du kan bruke årets første novemberhelg til.

KONSERT: Fest for fred

Hva: Raftoprisen 2017.

Hvor: Den Nationale Scene.

Når: Søndag 18.00.

Hvorfor: Hvert år deler Raftostiftelsen ut Raftoprisen til noen som har gjort et særskilt viktig arbeid for fred og menneskerettigheter. Prisen ble delt ut første gang i 1987. I år gikk den til de indiske menneskerettighetsforkjemperne Parveena Ahangar og Imroz Parvez. De to vinnerne kjemper mot maktmisbruk i den delen av India som er sterkest preget av eskalerende vold og politiske spenninger.

– Deres stemmer viser at ingen konflikt er stor nok til å overskygge brudd på menneskerettigheter, sa Lise Rakner i Raftostiftelsens priskomité til BT da det ble kjent hvem som fikk prisen.

På lørdag er det tid for den store Raftokonferansen, som er åpen for publikum så lenge de registrerer seg på forhånd. Og søndag kveld arrangeres det festforestilling med utdeling og feiring av prisvinnerne på DNS. Der skal blant andre bergensbandet 9 grader nord, Ole Bull Kammerkor, Gemini Crew og Ganezha opptre. Fest for fred der altså.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Politisk analyse med seks strenger

Andrew Lachance

Hva: Gratiskonsert med Simon Joyner.

Hvor: Apollon.

Når: Fredag kl. 20.00.

Hvorfor: Sjangeren «amerikaner med kassegitar og cowboyhatt» er kanskje utømmelig, men det kan være langt mellom de virkelig sterke stemmene. Heldigvis finnes det folk som Simon Joyner fra Omaha, Nebraska, som i år kan feire 25 år som plateartist. Noen storselger er Joyner knapt – til gjengjeld er han blitt anbefalt av Gillian Welch, Beck og John Peel, og har samarbeidet med folk som Lambchop, The Mountain Goats og Bright Eyes. CV-en er altså i orden, men hva med musikken?

Med årenes løp har Joyners håndverk utviklet seg fra rå kassettinnspillinger til penere opptak med utbygde arrangementer. Samtidig har han bevart kjernen av uro og krass samfunnsrefsing. Årets album, «Step into the Earthquake», er et oppgjør med den politiske situasjonen i hjemlandet, noe som sikkert også vil sette sitt preg på konserten. Politisk analyse og bitende refrenger – ikke verst for en gratiskonsert.

Erik Fossen

KONSERT: Én mann, mange hatter

Sebastian Buzzalino

Hva: Konsert med Daniel Romano.

Hvor: Sardinen USF.

Når: Lørdag kl. 20.00.

Hvorfor: Mens vi er inne på nordamerikanske låtskrivere, er det ingen grunn til å hoppe bukk over Daniel Romano. Kanadieren med den nasale stemmen er en skikkelig retroartist, som plasserer seg et sted mellom Bob Dylan, Townes Van Zandt og landsmennene i The Sadies. Samtidig er 32-åringen litt av en musikalsk kameleon. I løpet av en håndfull album har han lekt med alt fra fingerspilt kassegitar og munnspill i sekstitallstapning, til syrerock og asiatiskinspirert psykedelia.

Hvis Romano og bandet klarer å gjenskape det samme spekteret på scenen, er det rett og slett imponerende. Legg gjerne merke til mannens plateomslag og gitarstropper også – Romano har nemlig en parallell karriere som grafisk designer og skinnmaker (!). Selv om alt han gjør virker nøye beregnet og håndverksmessig gjennomarbeidet, levner låter som «She Was The World To Me» og «Time Forgot (To Change My Heart)» ikke tvil om at det musikalske uttrykksbehovet er ekte.

Erik Fossen

KUNST: Hør hva forfatteren bak psevdonymet Abo Rasul sier

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Hva: Matias Faldbakken: Skandinavisk anstendighet og forfall.

Hvor: Litteraturhuset.

Når: Torsdag 19.00.

Hvorfor: For ni år siden ga Matias Faldbakken ut trilogien «Skandinavisk misantropi» under psevdonymet Abo Rasul. De som har lest bøkene, vil kanskje være enig i at det var en uvanlig leseropplevelse. Mørkt, tidvis helt sykt, vittig og absurd. Nå har Faldbakken, som også er billedkunstner utdannet blant annet i Bergen, gitt ut boken «The Hills» under eget navn.

Boken, som er gitt ut på forlaget Oktober, har fått gode kritikker i Norge, og er nå solgt til ti land, ifølge NTB.

– I romanen er The Hills en ærverdig gammel restaurant i Oslo. Fortelleren er en kelner som har jobbet på The Hills i mange år. Det som utspiller seg på The Hills, er ideen om det gamle Europa, med orden og regler som er i forfall, og som overskrides i løpet av romanen. Språklig og innholdsmessig er det et markant brudd med Abo Rasul-romanene, sa forlagssjef i Oktober, Ingeri Engelstad, til Dagsavisen da boken kom ut.

Torsdag skal Faldbakken samtale med Vagant-redaktør Audun Lindholm om hvordan veien mot den nye boken har vært.

Guro H. Bergesen

TEATER: Se stykket inspirert av krokodilletyveriet på Akvariet

Akvariet i Bergen

Hva: Barneteater om Krokodilletyven.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Lørdag 12.00 og 14.00.

Hvorfor: Bakgrunnen for dette teaterstykket er et veldig merkelig tyveri. I 2008 ble nemlig den vesle krokodillen Taggen stjålet fra Akvariet i Bergen. Rikspressen hev seg rundt, og det ble mye styr. Hvor var Taggen blitt av, og hvem hadde stjålet han? Etter to hele dager som tyvgods, kom han heldigvis hjem i god behold. Hele historien han du lese i lenken under, eller se i en litt alternativ form på Litteraturhuset lørdag.

Forfatter Taran Bjørnstad og illustratør Christoffer Grav fikk nyss i historien, og noen år senere kom barneboken «Krokodilletyven». Boken falt i smak hos gjengen i Kvadratteateret, som bestemte seg for å lage teater av historien. Hovedpersonen heter Odd. Han er verken særlig modig eller tøff, og det blir ikke bedre av at han møter den veldig kule reptilsjefen Rolf, som har mange tatoveringer og kan alt om dyr. Odd tenker at han også må bli en tøffere type, og den mest openbare løsningen han finner er å skaffe seg eg krokodille. Hvordan historien ender kan vi ikke røpe her, men det er både skummelt, trist og morsomt.

Ingvild Nave