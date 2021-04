Kulturrådet så bort fra egne regler – ga 1,5 mill. til bergensband

Kakkmaddafakka fikk et enestående unntak fra de strenge kriteriene for koronastøtte. – Et arbeidsuhell, mener bransjeekspert.

Bergensbandet fikk over 800.000 kroner i honorar – dekket av statens koronaordning – for å spille for 20 mennesker på Verftet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Bergensbandet Kakkmaddafakka ble i slutten av november bevilget totalt 1,55 millioner kroner fra regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet for tre konserter.

Støtten ble gitt for å spille to konserter på USF Verftet 18. og 19. desember og én konsert på Sentrum Scene i Oslo 17. desember.

To av konsertene ble ikke gjennomført slik Kulturrådet krever for å gi støtte, men alle de tre konsertene er behandlet som én søknad.

Potten er begrenset, så flere hundre søkere ble avslått i 2020. Blant dem cirka 50 i Vestland. Så langt i 2021 er bortimot halvparten av søknadene – 340 – avslått av Kulturrådet.

Blant dem A-laget, som spilte fire konserter på USF Verftet i februar. Turneer med Kings of Convenience og John Olav Nilsen fikk også avslag.

Avlyste og flyttet

Kakkmaddafakkas konserter ble ikke gjennomført som planlagt.

Sentrum Scene var stengt på grunn av smittevernrestriksjoner i Oslo. Konserten ble avlyst.

De to desember-konsertene ble gjennomført 9. januar, på et tidspunkt der regjeringen hadde bedt Kultur-Bergen om å avlyse alle arrangement . Bandet spilte for totalt 20 publikummere på Verftet i Bergen.

Kakkmaddafakka da de spilte strømmekonsert på USF Verftet 27. mars 2020. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I Kulturdepartementets forskrifter, som Kulturrådet forholder seg til, står det:

«Arrangementet må gjennomføres før 31. desember 2020 for at tilskudd fra stimuleringsordningen skal kunne beholdes.»

Kulturrådet har likevel godkjent at det er levert dokumentasjon på «uforutsett behov for utsettelse».

– Vi har valgt å godkjenne utsettelsen etter en helhetsvurdering fordi bandet kort tid før konserten kom i den situasjon der et bandmedlem fikk symptomer på korona. De var derfor nødt til å utsette. Dette har de legeerklæring på, sier kommunikasjonsansvarlig i Kulturrådet, Thomas Hansen.

I legeerklæringen, som er datert 11. februar, bekrefter legen at han ble kontaktet 17. desember, ifølge Kulturrådet.

– Motstridende anbefalinger

Hansen understreker at de ikke har noen sammenliknbare saker og at Kakkmaddafakka er de eneste som har fått en slik utsettelse.

– Legeerklæringen gjør at Kakkmaddafakka skiller seg ut. Vi har valgt å legge oss på det vi oppfatter som vanlig norsk forvaltningspraksis, og som også er praksis på de fleste av Kulturrådets ordninger, understreker Hansen.

Thomas Hansen i Norsk kulturråd. Foto: Kulturrådet

USF Verftet bekrefter at konserten ble bestemt flyttet 14. desember.

Billettene til desember-konsertene på Verftet ble aldri lagt ut for salg, til tross for at dette er en annen forutsetning for å kunne få penger fra stimuleringsordningen.

– Konsertene var planlagt, billetter var klare for salg, men ikke publisert. Grunnen var en meget uoversiktlig smittesituasjon og meget motstridende anbefalinger fra politikere, sier Ivar Vogt, daglig leder på USF Verftet.

Ifølge ham selger Kakkmaddafakka vanligvis ut 1300 billetter på USF i løpet av noen timer. Denne gangen var det kun 50 billetter til hver av de to konsertene.

– Det var ikke behov for en lang salgsperiode. Usikkerheten gjorde at arrangøren flyttet konsertene til tidlig januar, sier Vogt.

– Regnet som avlyst

Kulturrådet understreker at de ikke kan behandle saker basert på oppslag i medier, men vil vurdere de nye opplysningene.

Slik så det ut da Dårlig Vane spilte en av ti konserter for ti publikummere på Verftet i januar. Bandet tok 254.000 kroner i honorar, betalt av Kulturrådet. Foto: Tor Høvik (arkiv)

– Alternativet til å godkjenne utsettelsen ville mest sannsynlig vært at konserten ble regnet som avlyst, og at bandet da ville fått beholde mesteparten av tilskuddet som «uunngåelige utgifter», slik det står i forskriften, sier Hansen.

Sjefen hos byens største konsertarrangør, Frank Nes i Bergen Live, sa til BT i januar at regelverket ikke gir rom for tolkninger.

– Kan man ikke gjennomføre i 2020, har man ikke krav på penger, sa Nes bastant.

Bergen Live fikk koronastøtte til konsert med Bigbang på Verftet i desember. Konserten kunne ikke gjennomføres og arrangøren betalte tilbake støtten. Foto: BT

Han viste til at Bergen Live hadde betalt tilbake støtte de hadde fått til konserter som de ikke klarte å avholde i 2020 på grunn av smittevernrestriksjoner.

Nes mener at forskriften i stimuleringsordningen ikke gir artister og arrangører anledning til å avlyse på eget initiativ – for deretter å søke om å få ut såkalte «uunngåelige kostnader».

Han peker på at det må foreligge et myndighetspålagt arrangementsforbud.

– Dersom dette prinsippet ikke hadde lagt til grunn, kan jo hvem som helst søke og få støtte – og deretter avlyse på grunn av usikkerhet rundt smittevernrestriksjoner og få ut «uunngåelige kostnader». Hele ideen med ordningen hadde da blitt underminert, sier Nes.

– Saksbehandlingsfeil

Creo er landets største kunstnerorganisasjon med 9500 medlemmer. Forbundsleder Hans Ole Rian er overrasket over at Kulturrådet har godkjent støtten selv om arrangementet ble flyttet fra 2020 til 2021.

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur. Foto: Ihne Pedersen/Creo

– For meg fremstår dette som et arbeidsuhell og en saksbehandlingsfeil, og noe som formelt sett ikke er innenfor gjeldende forskrifter, sier Rian.

Han kjenner ikke til at legeerklæringer gir åpning for unntak.

– Da må Kulturrådet opplyse om denne muligheten, slik at det blir likt for alle, sier Rian.

Han er tydelig på at Kulturrådet umiddelbart må komme på banen, avklare og offentliggjøre hva som er gjeldende politikk og regler i ordningen.

– Kulturbransjen kan ikke leve med den usikkerheten dette skaper, og den urettferdigheten dette legger opp til, sier Rian.

1,3 mill. direkte til bandet

Arrangøren for konsertene var Kakkmaddafakka AS. Frontfigur Axel Vindenes eier 41 prosent av selskapet, mens de fire andre musikerne eier mellom syv og 19 prosent hver.

Axel Vindenes er frontfigur i Kakkmaddafakka. Her fra en kunstutstilling i 2019. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Av de 1,55 millioner som selskapet får fra stimuleringsordningen, går ifølge rapporten 1,33 millioner direkte til bandmedlemmene: 810.000 kroner for konsertene på Verftet og 518.000 kroner for den avlyste konserten på Sentrum Scene.

Bergens Tidende har kontaktet bandets frontfigur Axel Vindenes mange ganger, men ikke fått svar. Vi har også vært i kontakt med manager Andres Dahl. Han forteller at bandet ikke ønsker å uttale seg i denne saken.