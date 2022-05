Prisdryss for Leo Ajkic under Gullruten

Bergenseren hylles for to NRK-serier.

Leo Ajkic ble hedret under Gullruten i Grieghallen lørdag kveld.

Under Gullruten lørdag kveld vant Leo Ajkic prisen for beste programleder i serien «RUS», produsert av Pandora Film i Bergen.

Det stoppet ikke der for Ajkic.

Han var også med på å vinne prisen for beste nyhets- eller aktualitetsprogram med serien «Uønsket». Den serien handlet om Mustafa Hassan som slet med å få bli værende i Norge.

Flesvig vant publikumspris

Komiker, skuespiller og manusforfatter Herman Flesvig vant publikumsprisen under årets Gullruten-utdeling.

– Dette er en ego-pris, og er det noen som ikke trenger mer selvtillit så er det meg, sa Flesvig fra scenen etter å ha mottatt prisen før han blant annet takket NRK for «muligheten til å blomstre».

Fakta Dette er vinnerne av Gullruten 2022 Beste konkurransedrevne realityprogram: «Kompani Lauritzen»

Beste programleder for underholdningsprogram: Jon Almaas og Solveig Kloppen for programmet «Alle mot alle».

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram: «Uønsket»

Beste sports- eller eventprogram: P3 Gull

Årets deltaker: Fritz Aanes for sin deltakelse i «Hodet i klemme»

Beste realityprogram: «Med Monsen på villspor»

Beste birolle: Pia Tjelta for rollen som rederfruen Ingrid Nyman i serien «Lykkeland».

Beste skuespiller: Henriette Steenstrup for rollen som tobarnsmoren Pernille «Pørni» Middelthon i serien «Pørni».

Beste humorprogram:«Basic Bitch»

Beste dokumentarserie: «Gåten Agnes»

Beste programleder: Leo Ajkic i dokumentarserien «RUS».

Beste TV-dokumentar: «Jakten på Tonetreet»

Beste underholdningsprogram: «Kongen Befaler»

Beste barne- eller ungdomsprogram: «Rabalder»

Beste livsstilsprogram: «HAIK»

Beste dramaserie: «Pørni»

Årets nyskapning: «Latterlig politikk»

Publikumsprisen: Herman Flesvig

Karakterdrevne dokumentarserie: «Hodet i klemme»

Årets grønne produksjon: «Farmen»

Hedersprisen: Anne-Kat Hærland Les mer

Herman Flesvig fikk publikumsprisen under utdelingen av Gullruten 2022 i Grieghallen.

Flesvig er blant annet kjent for humorserien Førstegangstjenesten, som han har laget for NRK. Han har også deltatt i flere underholdningsprogrammer for kanalen, blant annet sammen med Robert Stoltenberg.

I 2021 varslet Flesvig at han slutter i NRK, og tok med seg sin populære podkast sammen med Mikkel Niva til Schibsted.

Hærland vant hederspris

Komiker og TV-stjerne Anne-Kat. Hærland vant hedersprisen under lørdagens Gullruten-utdeling i Bergen.

Hærland er blant annet kjent for å ha vært fast deltaker i underholdningsprogrammet «Nytt på Nytt» fra 1999 til 2007. Hun har også hatt sitt eget talkshow på TVNorge, og har opptrådt som standupkomiker i mange år.

Hun har i 2022 varslet at hun vil komme med en ny podkast, laget for Aller, skrev Dagbladet i januar. Hærland har også vært åpen om at hun har øyesykdommen retinis pigmentosa, som fører til et innsnevret syn.

