I vår holdt Vossa Jazz-sjefen på å gi opp

– Men nå kan vi endelig fokusere på musikken igjen, sier Trude Storheim.

Som den eneste av de store norske jazzfestivalene, ble Vossa Jazz avlyst to år på rad. Fredag kunne imidlertid Trude Storheim åpne en utsatt utgave av årets festival.

Det står en gul kaffekopp, en flaske håndsprit og en Ipad på benken på Vossa Jazz-kontoret i Vangsgata. Klokken er straks 12.30, og det er noen timer til Vossa Jazz skal sparkes i gang for første gang på to og et halvt år.

– Kom til poenget! roper Vossa Jazz-sjef Trude Storheim mot Ipaden, til latter fra de andre ansatte og frivillige på kontoret.

Trude Storheim venter i spenning på resultatet av regjeringens pressekonferanse.

Statsminister Erna Solberg (H) dukker opp på skjermen. Hun har en aldri så liten nyhet å meddele det norske folk.

– Pandemien startet på Vossa Jazz, kanskje er det her den slutter også. Vi var den første festivalen som måtte stenge – tenk om vi også er den første som får lov til å åpne opp, sier Storheim, idet statsministeren går mot mikrofonen i Oslo og tar ordet.

På Vossa Jazz-kontoret venter de i spenning.

– Hadde ikke orket å tenke på det

Vestlandet har skrudd høstknappen opp til elleve da BT ankommer Voss. Dagen før er en musiker blitt forsinket på grunn av ras på Bergensbanen.

– Når pandemien er i ferd med å forsvinne, kommer Vestlandet stormende inn. Nå er det bare å vente i spenning, sier Storheim lattermildt.

Fakta Vossa Jazz Ble arrangert for første gang i 1974. Arrangeres vanligvis palmehelgen. Trude Storheim har vært festivalsjef siden 2007. Fjorårets utgave av Vossa Jazz var den første festivalen som ble avlyst på grunn av pandemien. Også i år måtte de avlyse den planlagte utgaven av Vossa Jazz. Denne helgen arrangeres en utsatt utgave av festivalen, den 48. utgaven. Konsertene lørdag og søndag kan arrangeres som normalt, på grunn av gjenåpningen fra og med lørdag klokken 16.00. Les mer

Galgenhumor har vært nødvendig for henne de siste 18 månedene. 11. mars 2020, dagen før Norge stengte ned, ble de altså den første norske festivalen som avlyste på grunn av koronaviruset.

Trude Storheim gjør seg klar til å bli intervjuet av NRK om gjenåpningen.

– Hvis vi da hadde visst hvordan dette ville bli ... vi hadde ikke orket å tenke på det, sier hun.

Men det som virkelig var blytungt for Storheim, var da de også måtte avlyse – eller utsette – vårens festival.

– Da holdt jeg på å gi opp. Ved den første avlysningen var vi alle i samme båt, det var uunngåelig. Men nå i vår hadde vi jobbet et helt år for å kunne lage en koronatilpasset festival, men heller ikke det gikk. Da mistet jeg litt piffen, sier Storheim.

– Det skal kanskje litt til for at det skjer?

– Ja, det skal litt til for at jeg mister piffen. Men da gjorde jeg det, sier Storheim og ler.

Ikke opplevd noe liknende

Hun tok over Vossa Jazz i 2007, og i løpet av sine år som sjef har hun ikke opplevd noe som kan sammenliknes.

Ifølge Vossa Jazz-medarbeider Lars Finborud har Trude Storheim hele festivalen i hodet, nesten ned til minste detalj. Hun vet kanskje ikke akkurat hvilket tog alle musikerne kommer med, men det er ikke så langt unna.

Det er noen timer til den 48. utgaven av Vossa Jazz starter, og festivalsjef Trude Storheim får noen instruksjoner av musiker Gabriel Fliflet før åpningskonserten.

Og på åpningsdagen til Vossa Jazz går det i ett. Storheim virker å ha skrudd opp til elleve, i likhet med vestlandshøsten. Hun koker kaffe, tar telefoner, snakker med journalister og billettkjøpere, i det hele tatt.

Og som om ikke det er nok, skal hun på scenen i kveld under åpningskonserten til de to bergenske jubilantene Gabriel Fliflet og Ole Hamre, som fyller 30 år som artistduo.

– Hva skal du gjøre på scenen?

– Det vet jeg ikke helt ennå, jeg vet litt. Men snart kommer Gabriel for å forklare, sier Storheim.

– Har ventet i 560 dager

Tilbake på Vossa Jazz-kontoret er klokken blitt 12.30, og alle følger med på Ipad-skjermen. Statsminister Erna Solberg (H) tar ordet.

– Kjære alle sammen, i dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid, sier Solberg, og fortsetter:

– Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag, sier Solberg.

Jubelen står i taket på Vossa Jazz-kontoret da de får vite at de kan kjøre normal festival lørdag og søndag.

På Vossa Jazz-kontoret bryter jubelen løs.

– Meteren forsvinner! Dette har vi ventet på i 560 dager, sier Storheim.

Men de har egentlig ikke tid til å feire. Planene for konsertene lørdag og søndag må leggesom, det er mye som må organiseres. Plutselig kan de selge langt flere billetter.

Storheim på sin side begynner å fokusere utfordringer som i utgangspunktet skulle være litt lettere å håndtere enn en global pandemi.

– Jeg vet ikke om jeg får på meg bunaden, sier hun.

– Det kom en tåre i øyekroken

Trude Storheim får på seg bunaden, og hun kommer seg på scenen.

Trude Storheim har en helt egen Vossa Jazz-bunad, som ifølge henne er unntatt bunadspolitiets regler.

Først foretar hun den velordnet og lett høytidelig åpningen av den 48. utgaven av Vossa Jazz. Så trer hun inn i Gabriel Fliflet og Ole Hamres noe mer kaotiske univers, da hun gjør to korte gjesteopptredener under duoens åpningskonsert. Hennes oppdrag består blant annet i å på humoristisk vis be dem om å spille musikk, istedenfor å legge ut om mer eller mindre oppfinnsomme konspirasjonsteorier.

Her åpner Trude Storheim Vossa Jazz for første gang på to og et halvt år.

Etterpå er hun langt mer beveget enn hun pleier å være når hun åpner Vossa Jazz.

– Det var utrolig sterkt å høre Vossa Jazz-hymnen. Det kom en tåre i øyekroken. Jeg er vanligvis ikke så emosjonell, sier Storheim.

– Hva med din egen opptreden med Fliflet/Hamre, er du fornøyd?

– Jeg tror nok ikke jeg har noen stor karriere på scenen foran meg. Jeg passer nok best bak scenen, sier Storheim.