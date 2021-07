«Chaos Walking» er nettopp et totalt kaos

Verken Tom Hollands sjarm eller Mads Mikkelsen som skurk er nok til å redde dette makkverket av en film.

Todd (Holland) bestemmer seg for å hjelpe Viola (Daisy Ridley), den første jenten han har møtt, å rømme. Foto: Murray Close

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «Chaos Walking» 2 hjerter

Action/Fantasy

Regi: Doug Liman

Manus: Patrick Ness, Christopher Ford

Skuespillere: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, David Oyelowo, Demián Bichir, Kurt Sutter.

Basert på boken «The Knife of Never Letting Go» av Patrick Ness.

Premiere 16. Juli. Aldersgrense 12 år. Les mer

Premisset i «Chaos Walking» er i utgangspunktet spennende, men filmen er så full av logiske brister at fantasyuniverset ikke er troverdig.

Todd Hewitt (Tom Holland, «Spiderman: Homecoming») bor på en planet hvor alle menns tanker kan høres og sees, som en konstant støy, som bare de sterkeste blant dem klarer å holde for seg selv. Todd bor i kolonien Prentisstown, hvor det bare finnes menn, fordi alle kvinner har blitt drept av aliens.

Daisy Ridleys Viola krasjlander på planeten hvor det ikke lenger finnes kvinner. Foto: Murray Close

Så krasjlander et romskip på planeten, og Todd finner Viola (Daisy Ridley, «Star Wars: The Force Awakens»), den eneste overlevende. Borgermester Prentiss (Mads Mikkelsen) vil ha tak i henne, men Todd bestemmer seg for å hjelpe Viola å rømme.

Det er alltid gøy å se Mads Mikkelsen i rollen som en skurkete type, men det er ikke nok til å redde filmen. Foto: Murray Close

Allerede her har det hopet seg opp en del problemer for filmen. Å illustrere hvordan et menneskes indre monolog fungerer, er åpenbart ikke bare enkelt. Problemet er at filmen heller ikke tydelig nok forklarer reglene for hvordan tanker fungerer i denne verdenen.

Tankene visualiseres som en slags sky rundt hodet til mennene, og som lyder eller bilder av det de tenker på. De «sterkeste» mennene, som Prentiss, har ingen sky rundt seg med mindre de vil at folk skal høre tankene deres, eventuelt hvis de gjør en glipp. De kan tydeligvis også tenke frem bilder, som projiserte illusjoner.

Tom Holland er sjarmerende, som vanlig, i rollen som Todd Hewitt. Foto: Murray Close

Hva som skal til for å være «sterk» på denne måten forklares derimot ikke. Todds fosterforeldre Ben (Demián Bichir) og Cillian (Kurt Sutter), og flere andre, viser seg å være dårlige på å holde tankene sine for seg selv under press. Likevel kommer det frem stadig flere hemmeligheter som skal overraske Todd, selv om det virker umulig at en hel landsby skal klare å la være å tenke på disse tingene rundt ham.

Det gir desto mindre mening, og enda mindre spenning til filmen, at Todd bruker frustrerende mye lengre tid enn nødvendig på å forstå hva det er som egentlig foregår.

Nick Jonas spiller sønnen til Borgermester Prentiss (Mads Mikkelsen). Foto: Murray Close

Hvorfor han bestemmer seg for å hjelpe Viola forklares heller ikke. Han vet ikke ennå hva borgermesteren vil med henne, ei heller at det er farlig for henne å være i byen. Kanskje er det bare fordi han synes den første jenten han har møtt er søt – noe tankene hans røper både for oss og henne umiddelbart og gjentatte ganger – men det er i så fall ikke nok.

Selv om Tom Holland som vanlig er sjarmerende, og det alltid er gøy å se Mads Mikkelsen i rollen som en skurkete type, er det ikke nok til å redde filmen. Jeg sitter med for mange spørsmål, og oppdager altfor mange logiske brister, til å trekkes inn i fantasiverdenen.