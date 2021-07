– Det er en film du skal vite på forhånd at du tåler å se, skrev BTs anmelder om «Utøya 22. juli».

For ti år siden ble Norge rammet av et av de verste terrorangrepene i Europas historie.

I løpet av årene har det kommet flere bøker og filmer om 22. juli.

Her er noen av filmene, bøkene og seriene BTs anmeldere har gitt flest hjerter.

1

«Aldri mer, sa vi, så skjedde det igjen åtte år senere»

Fra v. Eskil Pedersen, Lara Rashid og Line Oma. Foto: TV 2 (arkiv)

Fakta Tv-program: «Arven etter 22. juli» Dokumentar

Regi: Tommy Gulliksen

Medvirkende: Eskil Pedersen, Lara Rashid, Line Oma.

Vises i to deler på TV 2 19. og 20. juli. Les mer

– Dokumentaren følger tidligere AUF-leder Eskil Pedersen, Lara Rashid, som var på Utøya og mistet storesøsteren sin Bano der, og Line Oma, som var på jobb i regjeringskvartalet. De tre overlevende gir et tankevekkende bilde av det norske samfunnet det siste tiåret. Dokumentaren peker på et dyptsittende samfunnsproblem, en frykt for det ukjente, ved å vise til rasistisk motiverte ytringer og angrep som har funnet sted i Norge, også før 2011, og helt frem til angrepet på Al Noor-moskeen i 2019, skrev BTs anmelder Hanne Nord.

Tilgjengelig fra: TV 2 Play

Les hele anmeldelsen her: «Sterke refleksjoner fra 22. juli-overlevende ti år etter»