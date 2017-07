Finn ut hvordan, og få med deg fire andre helgetips i denne ukens fem fine.

PERFORMANCE: Våg deg ut på scenen

Gidske Stark

Hva: Åpen scene med Ord på trikken.

Hvor: Trikken 106.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: Har du en drøss av nedskriblete dikt liggende rundt i halvutskrevne notatbøker hjemme? Eller klimpret du ved tilfeldighet frem en låt sist gang du tok i en gitar – som aldri er blitt hørt av noen?

Ta med kunstneriske prosjekter og vis det frem på åpen scene med Ord på Trikken. Ifølge arrangement-beskrivelsen er alle velkommen, nybegynnere, erfarne og nysgjerrige. Du kan fremføre hva du vil, også ting du ikke har laget selv. Det eneste kriteriet er at det må være plass på scenen.

Trikken 106 stiller opp med lydsystem og plass, så det er bare å grave frem godbitene. Undertegnede har for eksempel en stor samling av merkelige skildringer fra livet i notat-appen på mobilen. Hvem vet, kanskje de deles på åpen scene en dag jeg er tøff nok?

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

FESTIVAL: Spill Scrabble, sjakk og Backgammon.

Odd Mehus

Hva: Bergen Spillfestival.

Hvor: Logehaven, Nordnes bydelshus, Apollon, Café Opera, Bryggen Nightclub.

Når: Fra fredag 28. juli til 6. august.

Hvorfor: Selv om årets spillfestival har måttet droppe utendørsaktivitetene, er det fortsatt sjakk, Backgammon, Scrabble og quiz på programmet. Og i år arrangeres festivalen for 21. gang.

Selv om programmet blir delvis amputert i år, er festivalen likevel et høydepunkt for alle spillelskere i Bergen! Jeg kan ikke skryte på meg å kunne reglene for verken sjakk eller Backgammon, men å tippe svaret på spørsmål som sikkert regnes som allmennkunnskap, det kan jeg alltids kose meg med på en sommerdag.

Så samle sammen quiz-laget, dra konkurranseinstinktet ut fra sommerdvalen og kos deg med to helger dedikert til spill.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

UTSTILLING: Last ned utstilling mens du er på sommerferie

Mathijs van Geest, Hordaland kunstsenter

Hva: Kunstutstilling i regi av Hordaland Kunstsenter.

Hvor: Overalt.

Når: Fredag 19.00.

Hvorfor: Savner du Bergens kunstscene mens du er på sommerferie? Ikke fortvil. Fredag presenterer Archipelago en utstilling i form av en mikstape du kan laste ned fra Hordaland kunstsenters nettsider uansett hvor du er. Så lenge du har internett, så klart.

Archipelago er en liten utstillingsplattform plassert i Hordaland kunstsenters inngangsparti. Dette er andre gang plattformen presenterer en utstilling i form av en mikstape du kan lytte til mens du ligger på stranden, går i fjellet, er på hytten, i lunsjpausen på jobb, fra sengen eller hvor enn du foretrekker å befinne deg.

I sommer består lydsporene av nye verk bestilt fra seks internasjonale kunstnere og skribenter, fra blant annet Norge, New Zealand, Colombia og Argentina. Årets mikstape blir beskrevet som en sammensetning av forskning, poesi, feltopptak, fortellinger og konstruerte lydspor.

Hva betyr det egentlig? Jeg aner ikke, men gleder meg til å finne ut av det i helgen.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

KONSERT: Klassisk på Troldhaugen

Vegar Valde

Hva: Rune Alver spiller Grieg og Elling.

Hvor: Troldsalen, Edvard Grieg Museum Troldhaugen.

Når: Søndag 18.00.

Hvorfor: Dette er ikke første gang den bergensbaserte solisten og kammermusikeren Rune Alver spiller Edvard Griegs musikk på Troldhaugen. Platen «Le Nouveau Grieg», som han ga ut for ti år siden, ble blant annet spilt inn på Griegs eget flygel på Troldhaugen, og fikk god kritikk i BT. Søndag setter pianisten igjen seg ned på krakken i Troldhaugen for å spille Griegs musikk

Alver har bak seg seks soloalbum med musikk av blant annet Grieg, Schumann og Chopin.

Og om du skulle gå glipp av søndagens konsert, er han også «ukens pianist» fra mandag, og spiller konsert hver dag under Troldhaugens lunsjkonserter.

Robert Nedrejord

MUSEUM: Togtur og togprat

Arne Nilsen

Hva: Togtur mellom Garnes og Midttun med veterantog.

Hvor: Museet Gamle Vossebanen.

Når: Søndag 11.30.

Hvorfor: Et godt gammeldags restaurert veterantog kjører på søndag fra Garnes klokken 11.30. Det er første av totalt fire nostalgiske turer eller innblikk i fortiden, alt ettersom hvor lenge du har vært på kloden, du kan få i løpet av dagen. I tillegg blir det «fysikktime» hvor man lærer hvordan toget kan gå på kull og vann.

Togarrangementet til Museet Gamle Vossebanen er barnevennlig, og turene går både fra Garnes og Midttun. Strekket togturen går på, er også et fint skue.

Billetter kan kjøpes på Garnes stasjon, ellers er det hos konduktør.

Tviler litt på at veterantoget har sin egen app.

Robert Nedrejord