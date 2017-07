Denne helgen er Cezinando DJ, det er bluesfestival i Skånevik og det blir sommerstandup med noen av byens morsomste. Se hva som skjer i ukens fem fine!

FESTIVAL: Blues og rock i Skånevik

Jo Straube

Hva: Skånevik Bluesfestival.

Hvor: Skånevik.

Når: Torsdag – lørdag.

Hvorfor: Fra torsdag kan du oppleve et godt knippe av både internasjonale og lokale musikalske drops i Skånevik. Bluesfestivalen har siden 1997 booket store navn innen rock, metall og blues, og glimter til i år igjen.

En av headlinerne er Black Star Riders, bestående av medlemmer fra hardrockbandet Thin Lizzy og sangeren Dana Fuch. Om du har sett Across the Universe, er det Fuch som spiller rollen som Sadie. Hun har også portrettert Janis Joplin i musikalen «Love, Janis», og for alle som kjenner til Joplin, er dette et kvalitetsstempel stemmemessig.

Fra Norges vidstrakte land har de hentet flere vinnere av Spellemannprisen opp gjennom årene, slik som Morten Abel, Seigmenn og MK’s Marvellous Medicine. En av trønderrockens pionérer, Åge Aleksandersen, serverer også godbiter med Sambandet fra scenen som avslutningskonsert torsdag.

Det er lagt opp til skikkelig folkefest, så om du digger god, gammeldags rock og blues, er dette plassen å være i helgen.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

STANDUP: Le deg inn i fellesferien

Odd Mehus

Hva: Sommerstandup.

Hvor: Ricks.

Når: Lørdag 20.00.

Hvorfor: Den bergenske sommer har så langt vært svært varierende. Og når været ikke er til å stole på, er det lurt å legge andre planer når man først skal bedrive noe sosialt og/eller kulturelt. Én mulighet er å gå på standup.

For dem som kjenner til den bergenske humorscenen, er Christoffer Schjelderup, kveldens headliner, nok et kjent navn. Det samme er konferansier Anders McAuley, og komiker Roar Brekke. På programmet står også komikerne Sjur Koppen, Runar Bønes, Jørgen Haugvaldstad og Stian Sævig. Mange vittige menn der altså. (Det er mange vittige kvinner der ute òg! Kanskje de har standup-kveld i et parallelt univers?).

Mandag begynner fellesferien. Hva er vel bedre enn å starte den med nye smilerynker?

Guro H. Bergesen

KONSERT: Hip hop-kometen Cezinando som DJ

Signe Dons

Hva: Klubb Kok og A-laget inviterer: Cezinando (DJ-set).

Hvor: Klubb Kok.

Når: Lørdag, fra 22.30.

Hvorfor: Fikk du ikke med deg Cezinando varme opp for The Weeknd på Koengen tirsdag, eller fikk du bare ikke nok? Lørdag kan du bli bedre kjent med artisten bak låtene «Håper du har plass» og «Vi er perfekt men verden er ikke det» når han snurrer plater og spiller andres låter på Klubb Kok.

Cezinando er en låtskriver av rang (derav Spellemannprisen som Årets tekstforfatter), og det er ikke mange norske artister som greier å få millioner av avspillinger på låter med norsk tekst. Han har en lang rekke, til tross for at han bare er 21 år. Cezinando er også en scenepersona av rang, og jeg ble selv så godt som frelst under hans bergenskonsert på Østre.

Når en så ung artist velger vekk å spille en av de mest heavy monster-hitene sine (kanskje fordi han er blitt litt for voksen til å spille Pekka Pekka) og fortsatt holder stålkontroll på publikum, er jeg overbevist. Som store deler av Norge sier også jeg «Cez 4 Prez».

Robert Nedrejord

KLUBB: Rave deg inn i sommernatten

EIRIK BREKKE

Hva: Klubb Karma.

Hvor: Dwell.

Når: Lørdag 22.00.

Hvorfor: Roland Lifjell omtales i arrangementsbeskrivelsen som en Norges mest erfarne DJ-er innen tekno. Dette kan stemme, for han har holdt på like lenge som undertegnede har eksistert, i hele tjuefire år.

Nå kommer han til Bergen og Dwell for å skape det som beskrives som « ... en lang og hypnotisk reise i teknomesterens mange abstrakte landskaper» i regi av Klubb Karma. Klubbkonseptets egne skaper, DJ og produsent Brute Lee, er også å finne bak spakene.

Klubb Karma ble startet i 2015, men har siden hatt pause. Nå starter de opp igjen og lover danselyst og velbehag en lørdag i måneden.

Teknomiljøet i Bergen har blomstret de siste årene med faste konsepter som Nabovarsel, Klubb Frokost, Ploink og Sista Låten. For alle som er interessert i elektronika og tekno, er Klubb Karma et flott supplement til alt det andre som skjer i sommermånedene.

Da er det bare å investere i glowsticks, for nå skal det raves langt inn i sommernatten!

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

KONSERT: En klassisk søndag

Helge Sunde

Hva: Pianokonsert.

Hvor: Edvard Grieg Muesum Troldhaugen.

Når: Søndag 18.00.

Hvorfor: Hver søndag i sommer er det kveldskonserter med forskjellige pianister på Troldhaugen. Det loves et repertoar av både norske og internasjonale verk, og denne søndagen er det bergenske Joachim Carr som skal presentere stykker av Grieg, Schubert, Sibelius, Schumann og Ravel. Carr har gjort stor suksess som solist internasjonalt, og vant i 2014 Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse.

Troldhaugen er i seg selv verdt et besøk, søndag eller hverdag. Det majestetiske bygget i Fana var hjemmet til det som regnes som Norges største komponist gjennom tidene, Edvard Grieg, og konen hans Nina. Villaen er bygget som et enkelt sommerhus, med interiør inspirert av norsk byggestil.

Hvem vet, kanskje sitter Griegs magi fortsatt i veggene? Jeg tror i hvert fall klassisk piano i slike omgivelser kan være en deilig søndagsopplevelse.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik