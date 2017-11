Den amerikanske skuespilleren og norgesvennen Earle Hyman, kjent blant annet fra «Cosby med familie», er død. Han ble 91 år gammel.

Hyman døde fredag i Lillian Booth Actors Home i Englewood i New Jersey, der han var bosatt, skriver The New York Times.

Debuterte i 1943

Veteranen spilte blant annet rollen som bestefaren Russel Huxtable i «Cosby med familie», men hans merittliste favnet mye bredere. Han debuterte på Broadway som tenåring i 1943 og spilte i flere filmer og en rekke TV-produksjoner.

AP / NTB scanpix

Her hjemme fikk han merkelappen norgesvenn etter å ha tilbrakt mye tid i Norge. Hyman lærte seg å snakke norsk flytende og ble kjent som tolker av William Shakespeare, Henrik Ibsen og Eugene O'Neill.

Fulle hus i Bergen

Han debuterte på Den Nationale Scene i Bergen i 1963 med «Othello», og ble med det den første amerikaneren som sto på en scene for et norsk publikum, på norsk. Oppføringen ble framført 50 ganger for et fullsatt publikum, til positive anmeldelser.