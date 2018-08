Alan Walker turnerer verden rundt, men bursdagen skal han feire sammen med 3500 bergensere på Bergenhus festning neste uke.

– 21-årsdagen blir spesiell. Jeg har store planer for konserten på Bergenhus festning, og tar med flere nasjonale og internasjonale gjester, sier Alan Walker til BT på telefon fra Kroatia, der han nettopp har gjort ferdig en konsert.

Takler hardkjøret

Konserten på Bastionen 24. august er utsolgt. Den kommer midt i et turnerende hardkjør som gjør at Walker knapt har fått sett huset på Hjellestad dette året.

Før konserten i Bergen er han innom Italia, Hellas, Estland, Ålesund og Bodø.

Ørjan Deisz (arkiv)

I desember i fjor fortalte Walker til BT at han at det tette turnéprogrammet tok på, og at han da var tvunget til å avlyse noen konserter og ta en pause. Blant annet gikk Nobelkonserten i Oslo fløyten.

20-åringen hevder likevel at det er lettere å takle kjøret nå enn i fjor høst.

Mohammed Sarmadawy/Mer

– Det går i et bankende kjør nå også, men i fjor var det en manglende struktur i turnéplanen. Ene uken var jeg i Asia, den neste i USA. den tredje i Europa. Det var en kontinuerlig reiselogistikk som tok på. I år er det mye mer struktur.

– Som?

– Jeg legger inn friperioder. Vi har lengre strekk i hvert kontinent. Jeg slipper å ta så mye hensyn til tidsforskjeller. Som gjør at jeg ikke sliter meg sånn ut. Men det blir jo mye reising, hoteller, konserter. I perioder er det ikke tid til annet, sier Walker.

Avicii og Kygo

Han og resten av EDM-miljøet fikk seg en kraftig vekker da den svenske stjernen Avicii tok sitt eget liv i april, etter blant annet lange perioder med hardkjør og helseplager.

– Det er utrolig trist at det skal en slik hendelse til for at jeg og mange andre sperrer opp øynene. Jeg jobber med å leve sunnere, både som artist og privatperson. Målet er helt klart å forbedre både kosthold og treningsvaner, sier Walker.

Johannes Lovund, Kygo Music

Han og en annen Fana-gutt, Kyrre Gørvell-Dahll, har det meste av karrieren utenlands. Begge har konserter på festningen neste helg, Walker fredagen, Kygo lørdagen. Men Walker får ikke delta på Koengen-festen til Kygo.

– Jeg drar til England lørdag formiddag. Det var litt dumt. Men jeg treffer jo Kyrre innimellom, på veien. Vi turnerte sammen litt i Nord-Amerika nylig. Det var utrolig gøy. Jeg er virkelig imponert over at han klarer å selge ut store show på ikoniske arenaer, sier Walker.

Tjener fett

Han ser frem til å ta friperiode i midten av september. Da blir det en hel måned uten store planer, hovedsakelig i Bergen.

– Da skal jeg slappe av, være med venner og familie. Det er noe jeg savner når jeg har vært lenge på turne, sier Walker.

Braastad, Audun/NTB scanpix

Regnskapstall viser at han personlig har hatt cirka 20 millioner kroner i overskudd de siste årene, hovedsakelig gjennom selskapet Alan Walker AS, som han eier 100 prosent.

Walker involverer også foreldrene i businessen – uten at han ønsker å snakke om egen privatøkonomi.

– Det er viktig at den nærmeste familien får være med på utviklingen, at de skjønner hva som foregår i livet mitt. For det skjer mye, påpeker han.

Superstjerne i Kina

Ikke minst i Kina og resten at det østlige Asia. Alan Walker og manager Gunnar Greve er sentrale i den nye storsatsingen i Hongkong, plateselskapet Liquid State, som eies av Sony og den kinesiske underholdningsgiganten Tencent Music.

Mohammed Sarmadawy/Mer

Sistnevnte, som har hånd om strømmetjenester med totalt 600 millioner brukere, skal være verdt 200 milliarder kroner, ifølge tall fra Fortune og andre amerikanske bransjeblader.

Billboard skriver også at Alan Walker er blitt strømmet over syv milliarder ganger på disse plattformene.

Til sammenlikning er hans største hit, «Faded», strømmet 866 millioner ganger på Spotify, ved siden av å ha over 1,8 milliarder visninger på YouTube.

– Asia er et eventyr, et enormt marked. Vi har mange spennende prosjekter fremover i samarbeid med Liquid State, sier Walker.

Ørjan Deisz (arkiv)

Det nærmeste i tid er en remiks av «Sheep», en låt fra den kinesiske superkjendisen Lay. Den kommer ut overalt 31. august. De fremførte også låten sammen på gigantiske Lollapalooza i Chicago 3. august.

– Jeg har også noe spennende på gang med en ganske så kjent artist, uten at jeg kan si noe nå. Dessuten skal jeg ferdigstille mitt første album i løpet av året, sier Walker.

Beholder masken

Han er også blitt en god markedsfører for Bergen. Videoen han spilte inn på Ulriken i 2016, til låten «Alone», har foreløpig 694 millioner klikk på YouTube.

– Det er jo gøy å få vist frem norsk natur og det bergenske landskapet til så mange. I det siste har jeg filmet i Dubai, på Island og i Australia, men ønsker definitivt å gjøre mer i Bergen, sier Walker.

Roar Christiansen (arkiv)

Helt siden karrieren startet, har ansiktsmasken vært et varemerke.

Han har tidligere fortalt BT at masken var en idé om å skape mystikk rundt artisten Alan Walker. Han programmerte spill i 13–14-årsalderen, og var inspirert av hackergruppen «Anonymous» og TV-serien «Mr. Robot».

Planen var å kutte ut masken, men Walker har nå ombestemt seg.

– Det er riktig at jeg vurderte å kutte slutte med maske, men for mange er jo det selve varemerket Alan Walker, det som kjennetegner meg mest. Derfor blir det feil å la masken falle.