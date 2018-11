De ansatte kan miste jobben. Støvsaken og svak sentrumshandel får skylden.

– Det er en vanskelig økonomisk situasjon. Butikken tjener ikke penger, sier direktør for Kode, Petter Snare.

– Vi kan rett og slett ikke ta oss råd til å holde den åpen lenger.

Museumsbutikken i gamle Permanenten, nå Kode 1, ble pusset opp samtidig som resten av bygningen. Etter en lengre periode med lukkede dører, åpnet både museet og butikken for publikum i mai i fjor.

Ansatte mister trolig jobben

Men nå går det altså ikke lenger. Alle de fire personene som jobber i butikken kan miste jobben.

– Vi er i drøfting med de ansatte og tillitsvalgte. Det var en tøff avgjørelse. Alle prosesser som involverer personalet er tunge. Jeg tenker først og fremst på dem, sier Snare.

De ansatte fikk den tunge meldingen onsdag.

En av årsakene til at butikken må stenge er at det går trått med sentrumshandelen.

– Vi sliter med besøk i sentrum. Det er vanskelig å drifte en butikk som har et så unikt og spesielt vareutvalg.

I fjor falt omsetningen til sentrumsbutikkene med over 100 millioner kroner.

Butikken i Kode 1 selger møbler, klær og tekstilvarer inspirert av museets samlinger, samt interiør- og designartikler fra lokale og internasjonale produsenter.

– Å drive en butikk som selger «high-design» er et vanskelig konsept.

BT har ikke lykkes i å få kommentar fra noen av de ansatte.

Fakta: Kode tall Antall billetter solgt til hele Kode økte fra 126.416 i 2016 til 152.269 i 2017. Billettinntektene økte tilsvarende med over 30 prosent, fra 11 millioner i 2016 til 14, 5 i 2017 Kode 1, som var delvis stengt, hadde 34.743 besøkende i fjor Kode har butikk i hvert museumsbygg, og omsetningen økte i 2017 med 17 prosent. Ved årsskiftet var driftsresultatet for museet nesten fem millioner kroner i minus.

Kode driver butikker i alle museumsbygg. De øvrige museumsbutikkene skal holde frem som vanlig, sier Snare.

– Butikkdriften i de andre bygningene fortsetter, men vi må også her tenke godt gjennom hvordan disse skal drives, sier han.

De andre butikkene tjener penger, mens butikken i Kode 1 har tapt mellom halvannen til to millioner kroner siden åpningen.

Kode hadde et samlet driftsresultat på nesten fem millioner kroner i minus ved årsskiftet.

Støvet får litt av skylden

Etter åpningen i mai i fjor, tok det ikke lang tid før Kode 1 måtte stenge igjen. Årsaken var at det ble oppdaget betongstøv som hadde lagt seg over verdifulle møbler, malerier og skulpturer under oppussingen. Til sammen ble rundt 4000 museumsgjenstander dekket av støvet som kunne begynne å etse dersom det ble utsatt for fukt.

Oppryddingen vil koste 12 millioner kroner, ifølge Kode.

Museet ble lukket igjen for å utbedre skadene. I dag er bare to utstillingssaler åpne for publikum. Den eksklusive Kina-samlingen som til vanlig har hatt sitt hjem her, er fremdeles nedpakket og lagret.

– Dersom man tenker seg at alt var normalt, at vi ikke ble rammet av støvet og at vi kunne holde hele museet åpent, ville besøket kanskje vært bedre både på utstillingene og i butikken, sier Snare.

Det går mot en styrt avvikling. Butikken stenges i løpet av første halvår neste år.