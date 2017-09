Det er total festival-bonanza i Bergen denne uken med både filmfestival og musikkfestival på samme tid. Her er fem fine tips til hva du bør prioritere.

KONSERT: Opplev byens mest hemmelighetsfulle artist

Hva: Lekende lett-konsert

Hvor: Østre under Vill Vill Vest

Når: Torsdag 21.30

Hvorfor: Lekende Lett er en av Bergens-gruppene det er blitt snakket mest om det siste året. Hver singel er blitt rost opp i skyene og spilt på byens dansegulv ut i de små timer. På samme tid er det knapt noen som har visst hvem som skjuler seg bak navnet Lekende Lett. De har gått hardt inn for å holde seg anonyme, og har så langt bare spilt en eneste uannonsert konsert på Dragefjellet minifestival. Konserten på Østre er derfor en svært sjelden mulighet.

Jeg husker godt første gang de dukket opp på min radar. I september 2016 kom den første låten «Kom å lag litt liv», som ble en umiddelbar klassiker. De fulgte opp med «Nike» som om mulig var enda bedre. Duoen minner litt om Uffie, som gjorde det stort på slutten av 2000-tallet med sin frekke, fransk-amerikanske elektrorap-greie. Hun har lagt opp for lengst, men heldigvis har Lekende Lett så vidt begynt.

Ingvild Nave

FILM: Suppe til folket!

Steven Senne / TT / NTB scanpix

Hva: «Ramen Heads»

Hvor: Biff

Når: Lørdag, tirsdag og onsdag

Hvorfor: Mat er også kultur. Og de siste årene har spesielt en type mat, nærmere bestemt en type suppe fra Japan, vært gjenstand for både TV-serier og film. Den suppen er tilfeldigvis også min favorittsuppe, nemlig ramen. Nøyaktig hva den inneholder, eller skal inneholde, tør jeg knapt nevne her. For er det noe de mange TV-seriene og filmene har lært meg, så er det at ikke alle er helt enige i hva en ramen-suppe skal bestå av.

Uansett, denne uken kan man kjøre seg opp den nydelige, nudel-baserte suppen på Bergen internasjonale filmfestival. Første visning av filmen «Ramen heads» er på Det akademiske kvarter på lørdag. På Netflix er en episode i sesong tre av «Chef’s Table» viet til ramen, i tillegg til at deler av sesong én av «The Mind of a Chef» tar for seg nudelherligheten.

Konklusjonen er altså dette: Spis deg opp på den ekstremt gode suppen ramen, både fysisk og kulturelt. Men skal du se film eller TV om det, vær for all del ikke sulten når du setter deg ned foran skjermen.

Guro H. Bergesen

FESTIVAL: Opplev byens mest hemmelighetsfulle fest!

Tor Høvik

Hva: Den Hemmelige Festen.

Hvor: USF Verftet.

Når: Lørdag.

Hvorfor: Det er mye hemmelighetskremmeri i Bergens musikkliv for tiden. Du har band med hemmelige medlemmer. Den nye artisten Emir, også kjent som Emir Hindic fra Sushi X Kobe, skal ha en hemmelig konsert under festivalen Vill Vill Vest. Og på toppen av det hele arrangeres Den Hemmelige Festen på USF Verftet på lørdag.

Den Hemmelige Festen er en slags videreføring av legendariske Den Elleville Festen, en endagsfestival som har røtter helt tilbake på 90-tallet. Og twisten på Den Hemmelige Festen er altså at publikum ikke vet hvem som skal spille. Likevel ble fjorårets hemmelige fest utsolgt, og årets ligger an til å bli det samme. Folkene bak Den Hemmelige Festen er blant andre Made Management og bookingselskapet Standing Ovation, som har flere av Norges største artister i sine staller. Og i fjor dukket blant andre Aurora, Sigrid og Ralph Myerz and the Jack Herren Band opp.

Hvem kommer så i år? Det er selvsagt strengt hemmelig, men noen av navnene vi har hørt rykter om sørger trolig for at folk ikke blir skuffet.

Kjetil K. Ullebø

FILM: Trumps læremester

BOB GALBRAITH / AP

Hva: «The Reagan Show»/Biff-dokumentar

Hvor: Cinemateket USF

Når: Fredag 29.9 kl. 21.00, lørdag 30.9 kl. 11.00.

Hvorfor: Donald Trump er en lite grasiøs bølle. Ronald Reagan var en elegant sjarmør. Likevel er det liten tvil om hvor Trump har hentet mange av mediestrategiene sine fra.

Dokumentarfilmen «The Reagan Show» vises på Biff fredag og lørdag, og er et fascinerende blikk bak kulissene da Reagan var amerikansk president fra 1981 til 1989. Han var tidligere Hollywood-skuespiller, og var den første presidenten som virkelig forsto massemediene, nyhetsdynamikken og hvordan overbringe et fortettet budskap. Han var steinhard konservativ, men ofte med et mykt smil om munnen. Han var storpolitikkens fremste salgsmann, og filmen viser hvor bevisst imaget av presidenten ble skapt.

«The Reagan Show» er full av frempek mot TV-figuren Donald Trumps politiske gjennombrudd. Trump har altså ikke funnet opp kruttet. Men det var det vel heller ingen som trodde. Trump når ikke Reagan til sokkekanten, verken i sjarm eller politisk kompetanse.

Frode Bjerkestrand

KONSERT: Sjelden blueskonsert under Vill Vill Vest

Jo Straube

Hva: Konsert med MK’s Marvellous Medicine

Hvor: Hulen

Når: Torsdag 21.15

Hvorfor: Bluesrock er langt fra den mest utbredte sjangeren i årets Vill Vill Vest-program, men heldigvis sørger Marie Kristine Dales trio for å sikre minst én god blueskonsert i løpet av festivalen. Hun er en av byens ekte gitarvirtuoser og en svært habil sanger. Allerede på første forsøk sikret bandet seg en spellemannpris for debutalbumet som kom i fjor.

Det er utrolig mye synth og effekter ute og går i dagens musikkbilde, derfor kan det noen ganger være digg å gå litt tilbake til den usminkede og rå bluesrocken. Torsdag byr sjansen seg når trioen går på scenen på Hulen.

Ingvild Nave