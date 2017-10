Om du er giret på litt revolusjon, eller bare vil nyte musikken – her er fem fine tips til hva du kan gjøre i helgen.

DEBATT: Ha en revolusjonær start på helgen

Hva: Samtale om Bergen og Oktoberrevolusjonen, hundre år etter.

Hvor: Publikumsrestauranten på Den Nationale Scene

Når: Fredag 17.30

Hvorfor: Cecilie Løveids og Tore Vagn Lids «remake» av Nordahl Griegs «Vår ære og vår makt» er tilbake på Den Nationale Scene. I den anledning, og siden det denne måneden er 100 år siden oktoberrevolusjonen, inviterer Den Nationale Scene til samtale om revolusjon, Nordahl Grieg og Bergen.

Når det går på æren løs for makten: sensurens ekko 1935–2016

«Vår ære og vår makt» var kraftig kost for Bergens borgerskap og rederstand da stykket hadde premiere på Den Nationale Scene i 1935. Og jammen viste det seg ikke at også Løveids og Lids «Vår ære/Vår makt» hadde sprengkraft da det ble satt opp 80 år senere. Næringslivslederen Johan Fredrik Odfjell mente blant annet at stykket var løgnaktig, manipulerende og bevisst krenkende.

Fredag skal regissør Tore Vagn Lid, filosof Hans Marius Hansteen og historiker Torgrim Titlestad ta et skritt tilbake, og snakke om hvilke krefter som lå til grunn for den revolusjonære bevegelsen i Bergen og Norge. Og hvordan Oktoberrevolusjonen påvirket Nordahl Grieg selv.

Hva var det som fikk ham til å skrive stykket som hisset på seg halve Bergen?

KONSERT: Hør det nye rap-stjerneskuddet

Hva: Myra-konsert

Hvor: Østre

Når: Lørdag 21.00

Hvorfor: Det skjer mye rundt Sandviken-jenten Regina Tucker, også kjent som artisten Myra, for tiden. Forrige lørdag dukket hun opp på Den Hemmelige Festen på USF Verftet, torsdag spiller hun i Oslo i forbindelse med premieren på dokumentarserien «Takin Ova», om historien til norsk hiphop, og lørdag er hun tilbake igjen i Bergen for å spille på Østre. Innimellom hyppige konserter og studiojobbing har hun blant annet rukket å lage musikk til en premiereaktuelle norske storfilmen «Hva vil folk si».

Det er under ett år siden Myra slapp sin første singel og var helt fersk som artist. Bare noen måneder senere ble hun kastet til ulvene, da hun spilte på den store musikkbransjefestivalen Bylarm i Oslo. Det hele var litt uferdig, og Myra var kanskje ikke helt klar for å holde sin egen konsert (noe folkene rundt henne innrømmer), men hun vant likevel publikum over med sin friske og tidige fremtoning på scenen. Hun ga publikum følelsen av å se og høre et rått og genuint talent.

Siden den gang har hun utviklet seg stort som liveartist – og det er en helt annen artist som lørdag har sin første solokonsert i Bergen. Men heldigvis er hun fortsatt frisk og tidig.

FORESTILLING: Se et gettoblaster-teater

Hva: Forestillingen «Piece For Person And A Ghettoblaster»

Hvor: BIT Teatergarasjen

Når: 7. og 8. oktober

Hvorfor: Med bare en gettoblaster og seg selv forteller australske Nicola Gunn en historie som involverer Belgia, en and og spørsmålet om når du skal bry deg. Kombinasjonen høres kanskje merkelig ut, men her er greien: Stykket handler om en kvinne som er ute på joggetur, da hun ser en mann som kaster stein. Så oppdager hun at han sikter på en and som ligger og ruger.

Kvinnen blir selvsagt forbannet, og sier ifra. Det blir aggressiv stemning, og det hele ender med at hun blir utskjelt av mannen. Deretter går hun hjem for å skrive om hendelsen på Facebook. Den timelange monologen er full av humor, refleksjoner og digresjoner rundt denne sjokkerende, men også relativt hverdagslige konflikten.

MUSIKK: Hør alle norske komponister på 40 minutter

Hva: Konsert

Hvor: Østre

Når: Fredag 18.00

Hvorfor: Norsk Komponistforening fyller 100 år, og har i anledning jubileet fått Electric Audio Unit til å stelle i stand et verk der alle norske komponister blir hyllet på bare 40 minutter. Det gir oss tre sekund til hvert år, så her gjelder det å henge med i svingene når Edvard Grieg, Fartein Valen og Catharinus Elling suser gjennom øregangene i rekordfart.

Alle komponistene som deltar i prosjektet har fått i oppgave å tegne den musikalske tidslinjen med et bidrag på fem minutter hver. Totalt blir det spilt åtte verk som inneholder så godt som alle norske komponister de siste hundre årene. Alle bidragsyterne har arbeidet gjennom hver sin landsdel, og har gravd dypt i arkivene til Nasjonalbiblioteket, NRK og andre innspillinger for å lage komponistpuslespillet. Verkene blir fremført i installasjonsformat på Østre fredag.

PERFORMANCE: Tre etasjer med kunst

Hva: Pab Open 2017

Hvor: Vaskerelven 8

Når: Fredag 6. til søndag 8. oktober

Hvorfor: I løpet av helgen skal hele 70 performancekunstnere innta Bergen, under det som er byens største performancefestival. På lørdag og søndag tar festivalen i bruk tre etasjer i Vaskerelven 8., som før huset Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Dette er tredje gang festivalen arrangeres i Bergen. I stedet for at festivalledelsen eller en kunstnerisk ansvarlig inviterer kunstnere til å delta, har de som grunnprinsipp at alle som søker om å få delta på festivalen blir godkjent.

At det kan føre til et svært variert program, er det vel ingen tvil om. På fredag mellom 17.30 og 18.30 dukker det også opp performancekunst ved Den blå steinen i Bergen sentrum.

Å vandre rundt i et hus fylt av performancekunst er en uvanlig måte å tilbringe helgen på for de aller fleste. Men når 70 kunstnere får utfolde seg, er det store sjanser for å gå inn i neste uke med gode kulturopplevelser friskt i minne.

