Batman får en ny retning, men den nye filmen er for lang og kaotisk

Robert Pattinsons Batman er rufsete og sårbar. Men «The Batman» hadde ikke behøvd å være tre timer lang.

«The Batman» er uforsvarlig lang, mener BTs anmelder.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «The Batman» Regi: Matt Reeves Manus: Matt Reeves, Peter Craig Skuespillere: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, John Turturro, Andy Serkis. Premiere 4. mars. Aldersgrense 15 år. Les mer

Det er mange flaggermus å finne på skjermen for tiden. Ben Afflecks Batman har kjempet om tronen etter Christian Bale, men ligger an til å ta på seg kostymet for siste gang når filmen «The Flash» kommer i høst. I den skal også Michael Keaton gjeninnta rollen som den kappekledde helten.

Det er spennende å se Robert Pattinson («Twilight», «Tenet») som en mer rufsete og sårbar utgave av Bruce Wayne enn de ovennevnte versjonene, men ikke nok til å rettferdiggjøre en film på 2 timer og 56 minutter. Det er ikke Pattinsons feil, men skyldes en overambisiøs regissør.

Med drakten på ser Pattinsons Batman stor og truende ut, men uten påkledningen fremstår Bruce Wayne ganske annerledes.

«The Batman» kaster ikke bort noe av sin lange spilletid på å sette opp helten vi kjenner så godt, men hopper rett inn i drapet på Gothams borgermester. På liket blir det funnet en gåte, og en beskjed til Batman. Sammen med politibetjent Jim Gordon (Jeffrey Wright, «Westworld») starter Batman jakten på morderen som kaller seg The Riddler (Paul Dano, «There Will be Blood»).

Mordmysteriet og de etterlatte ledetrådene, kombinert med konstant regn og en melankolsk voiceover hentet fra Bruce Waynes dagbok, gir «The Batman» et tydelig film noir-preg.

Det visuelle er i samme stil, like mørkt og godt gjennomført, og setter en passende dyster tone.

«The Batman» har et tydelig film noir-preg.

Les også Vi trenger en ordning som trekker de store filmene og de store pengene

Pattinsons Batman ser med drakten på stor og truende ut, men uten påkledningen fremstår Bruce Wayne ganske annerledes.

Idet han tar av masken henger rufsete hår ned i svart sminkede øyne, og får ham til å se ut som vokalisten i et emo-band fra tidlig 2000-tall. Han er tynn, blek og arrete, bærer preg av å ikke ta spesielt godt vare på seg selv.

Det er et klokt valg å la Pattinson gå en annen retning enn hard og målrettet muskelbunt, som de siste andre i rollen. Batman-karakteren verken kan eller skal føles helt ny, men å la ham være mer sårbar og søkende, gir likevel et litt friskere perspektiv på den rike helten.

Det er et klokt valg å la Pattinson gå en annen retning enn hard og målrettet muskelbunt, som de siste andre i rollen.

Les også «Licorice Pizza» er morsom, men etterlater en vond bismak

Det er ikke rart han ser sliten ut, så mange skurker som han har å hamle opp med. For ikke nok med The Riddlers etterlatte offer og gåter, skaper Carmine Falcone (John Turturro) og en ugjenkjennelig Colin Farrell som The Penguin også trøbbel. I tillegg dukker Selina Kyle (Zoë Kravitz) aka Catwoman opp, og om hun vil hjelpe eller være til hinder for Batmans jakt er uvisst.

At det trekkes inn så mange skurker, korrupte politikere og politimenn, og omtale av dopbeslag og sammensvergelser fra langt tilbake i tid, er noe av filmens problem.

Bitene passer på sikt sammen i mysteriet som Batman forsøker å knekke, men er litt uoversiktlig, og engasjerer ikke alltid nok. Dette kanskje mest fordi forklaringer og gjenfortellinger av hvem som har lurt hvem tar tid og fokus.

Zoë Kravitz er god som Selina Kyle aka Catwoman.

Det kan virke som regissør Matt Reeves («Cloverfield», «Dawn of the Planet of the Apes») har fått overtenning av å leke seg i Batman-universet, og tenkt: Jo mer, jo bedre. Det gjør at flere elementer som er med ikke får den plassen de behøver, selv på nesten tre timer. Reeves gir for eksempel ikke god nok tid til å utvikle en troverdig relasjon mellom Selina og Batman, men beholder likevel romantikken.

Effektiv historiefortelling er virkelig en kunst jeg håper Reeves lærer av til neste gang.