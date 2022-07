Ronan Keating (45) har solgt over 45 millioner album med Boyzone og som soloartist. Han har fans over hele kloden. I 1999 sang han og resten av Boyzone Luciano med Luciano Pavarotti. På lørdag kommer han hit.

– Boyzone var noe som bare skjedde

Ronan Keating tar fergen fra Halhjem til Våge og spiller konsert på Tysnes.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

En liten busstur nord for Dublin sentrum ligger et sted som heter Howth. Klippene stuper ned i blått hav og danner rammen for en Instagram-vennlig tursti i gresskledd terreng.

Ronan Keating med det hyppig fotograferte Baily Lighthouse ute på Howth i bakgrunnen.

Og ute på Howth står Ronan Keating på coveret av sin nyeste plate, den hjemmekjære «Songs From Home». Han skuer innover mot landsbyen og kanskje helt bort til fiskebåtene, murhusene og de små hyggelige spisestedene – og tilbake i den irske sangboken. Han har plukket låter som står ham nært.

Howth utenfor Dublin er verdenskjent for sine klipper.

– Howth ER det vakreste stedet på jord. Helt enig. Og jeg er vokst opp der ute. Jeg løp opp og ned de stiene og satt der ute med kompisene mine og spiste fish and chips, forteller Keating på telefon. Han sitter i en bil et sted på en engelsk motorvei.

– Cirka midt mellom London og Birmingham, vil jeg tippe, sier han.

Destinasjonen for dagen er en konsert i York. På lørdag er han på plass på Tysnesfest og deler scene med Tix, Return og Stage Dolls.

Sang Cat Stevens

Boyband-historien er en sammensatt fortelling. Og Keating er en sentral del av den. De første skikkelige forløperne til Backstreet Boys, Take That og senere NSYNC og Westlife må vi tilbake til 60-tallet for å finne – i grupper som The Monkees. Så kom New Kids on The Block fra et nabolag i Boston på slutten av 1980-tallet og blåste nytt liv i den tidvis utskjelte sjangeren.

På midten av 90-tallet fikk den irske TV-personligheten og manageren Louis Walsh en idé. Han ville kopiere suksessen og sette sammen et irsk Take That. Han holdt auditions i The Ormond Center i Dublin. Blant dem som dukket opp var unge Ronan, sønn av en lastebilsjåfør og en frisør, fra Dublin-forstaden Bayside. Han sang Cat Stevens-låten «Father and son».

Resten er en global suksesshistorie med dype irske røtter. Boyzone solgte millioner på millioner av album og fløy høyt, både i privatfly og på megahits som «No matter what» og «Picture of you». En gang, i mai 1999, spilte Keating og resten av Boyzone for 35.000 mennesker på en utendørskonsert hjemme i Dublin. Samme kveld dro de til Roma og videre til Modena for å synge med Luciano Pavarotti på en av italienerens veldedighetskonserter.

– Boyzone var noe som bare skjedde og plutselig ble det stratosfærisk der i 1994. Og så bare fortsatte det, forteller Keating fra bilen.

Men det har ikke bare vært oppturer. Flere år etter at den største bølgen med suksess hadde lagt seg, døde originalmedlemmet Stephen Gately. Han døde av hjertesvikt i feriehuset han delte med sin mann på Mallorca i 2009.

Her bærer Keating kisten i Stephen Gatelys begravelse i Dublin i oktober 2009.

– Si litt om livet som global superstjerner på 90-tallet.

– Det var helt utrolig, faktisk. Så mange høydepunkter. Men om vi bare hadde fått suksess i Irland, hadde det vært mer enn nok for meg. Det er vel noe av det jeg har fått med meg i livet; den irske mentaliteten. Jeg har hele veien hatt beina på jorden.

Boyzone på høyden i røde skinnklær.

Boyzone har blitt oppløst og kommet tilbake flere ganger. De ga seg først i 2000 og kom tilbake sist i 2018, da de spilte 50 konserter flere steder i verden. Men nå er det, ifølge Keating, definitivt over.

– Enkelte artister får et litt ambivalent til sin tidligere karriere med årene. Hva med deg?

– Jeg ser på det som min oppgave her i livet å videreføre arven etter Boyzone, å videreføre de låtene nå som Boyzone ikke finnes lenger. Det er veldig fine låter og vi hadde en utrolig historie sammen. Den skal publikummet få høre.

Keating har ikke hatt en solokarriere i skyggene av sitt gamle band – som mange har.

Hans første soloalbum fra 2000 inneholdt monsterhits som «Life is a rollercoaster» og coverlåten «When you say nothing at all». Sistnevnte var Keatings første solosingel og ble nummer én i Storbritannia og var lydsporet til klassikeren «Notting Hill».

Fire–fem låter og en tur på øyen

Men når Keating kommer til Tysnes på lørdag, bryr publikummet seg lite om Howth, sanger om varme somre i Dublin og om irske røtter.

Da er det full hitparade.

– Jeg spiller vel fire eller fem Boyzone-låter i Norge og det blir veldig fint.

– Men er det nye tingene dine du helst vil spille?

– Nei, egentlig ikke. Jeg vil spille låter fra hele karrieren min. Sangene på det nyeste albumet mitt er låter som har formet meg, som har formet det irske folket. Musikk som vi irer klamrer oss til, men Boyzone er også en veldig viktig del av meg.

«No matter what» synger Ronan Keating omkranset av ungdomshender og digitalkameraer. Vi er i 2006.

Gjennom pandemien har Keating for første gang i voksenlivet sittet hjemme i to år. Han har hørt mye på musikk, både gamle helter – som John Mayor, men også nye bekjentskaper.

– Jeg har hørt mye på en artist fra Island, Ólafur Arnalds. Jeg er hele tiden på jakt etter ny musikk, og finner jeg noe jeg liker, dykker jeg kjapt ned i kaninhullet og blir der en stund. Jeg liker musikk som tar meg med på en reise.

– Du kommer til Tysnes på lørdag. Fortell hvordan en noenlunde normal dag på turné ser ut for deg i 2022?

– Nei, det er lydsjekk, en liten meet & greet med fans og så prøver jeg alltid å få sett litt av de lokale omgivelsene. På lørdag kommer jeg til spillestedet i totiden, tror jeg, så da skal jeg se meg litt rundt. Jeg har hørt at det er en fin plass.

Ronan Keating har blitt litt av en norgesvenn de siste årene. Her med Carola på «Allsang på Grensen» i 2018.

Tilbake på radio

Etter sommerturneen, som ikke svinger innom glamorøse storbyer som i Boyzone-glansdagene, men Norwich, Kragerø og den lille engelske landsbyen Lingfield, skal Keating tilbake i jobben han har hatt siden 2017. Som frokostradio-vert på FM-kanalen Magic Radio i London.

Han har forresten også vært dommer i «X Factor» og «The Voice» – de australske utgavene av talentshowet.

– Det blir fint å komme tilbake på radioen – det er en jobb jeg trives godt i. Så blir det vel å skrive litt nye låter til et soloalbum. Det pleier å ta cirka to år.

Før nye sanger og radiosendinger, ruller sjåføren hans ut av fergen på Våge lørdag ettermiddag. I baksetet sitter Keating med trillekofferten full av gamle hits – og stolthet over dem.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på