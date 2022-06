Musk truer med å trekke seg fra Twitter-kjøp

Elon Musk truer med å trekke seg fra kjøpet av Twitter og anklager meldingstjenesten for å holde tilbake data om falske kontoer.

NTB

I et brev til Twitter mandag sier advokatene hans at Musk gjentatte ganger har bedt om informasjonen slik at han kan vurdere hvor mange av Twitters 229 millioner kontoer er falske.

Advokatene sier at Twitter hittil bare har tilbudt data om selskapets testmetoder. Men de mener det er det samme som å avvise Musks forespørsel, og at det er brudd på avtalen om overtakelse.

Twitter-sjefen Parag Agrawal sier at selskapet i lengre tid har ment at mindre enn 5 prosent av kontoene er falske. Men Musk er svært opptatt av saken siden falske kontoer som framstår som hans, ofte fremmer krypto-bedrageri.

