Sterk Andsnes-innspilling av verkene som forandret pianoets rolle

Leif Ove Andsnes fullfører sine innspillinger av en kort, men viktig periode i Mozarts liv.

På platene demonstrerer Andsnes og Mahler Chamber Orchestra hvordan Mozarts arbeid med det dramatiske operastoffet så å si slår inn i og preger de to pianokonsertene.

I disse dager gir Leif Ove Andsnes ut den andre delen av «Mozart Momentum» – plateprosjektet der han og Mahler Chamber Orchestra tar for seg pianoverk fra en ganske kort periode i Mozarts liv. Første del kom i fjor sommer og tok for seg verk fra 1785, nå gjelder det verk fra året etter.

Til sammen danner disse to utgivelsene en ny – eller i alle fall en annerledes – platesjanger. «Mozart Momentum» er et diskuterende, argumenterende musikalsk prosjekt. Platene presenterer verk som henger tematisk og kronologisk sammen og fungerer samtidig som et musikkhistorisk debattinnlegg: De forteller oss at 1785-86 ikke bare var en ekstremt produktiv periode i Mozarts korte liv, men at det var i denne perioden han så å si revolusjonerte pianoet, frigjorde det fra orkesteret og endret dets posisjon på en måte som fikk musikkhistoriske ringvirkninger i mange årtier fremover.

Andsnes og Mahler Chamber Orchestra argumenterer inntrengende og overbevisende for dette synspunktet – ikke med ord som i en musikkhistorisk lærebok, men med klang, frasering, dynamikk, med klingende musikk.

Mozarts pianokonserter fra disse årene er sentrale elementer i den musikalske argumentasjonen. På den nye utgivelsen gjelder det nr. 23 og 24 – to verk som Mozart ferdiggjorde med tre ukers mellomrom i mars 1786 – samtidig med at han arbeidede på operaen Figaros Bryllup som hadde premiere et par måneder senere.

På platene demonstrerer Andsnes og Mahler Chamber Orchestra hvordan Mozarts arbeid med det dramatiske operastoffet så å si slår inn i og preger de to pianokonsertene. Solostemmen blir, som alltid hos Andsnes, fremført med glassklar artikulasjon og med ekvilibristisk fyrverkeri i de virtuose passasjene. Samtidig gir han denne stemmen en kraft og dybde som tilsvarer musikkens dramatiske karakter og pianoets nye, markante rolle.

Slik Andsnes demonstrerer det, er pianoet i disse verkene ikke lenger et elegant og underholdende tilskudd til orkestersatsen. Det er en selvstendig stemme som bestemmer retningen i samtalen med orkesteret. Og en stemme som selv kaster nye momenter og temaer inn i diskusjonen slik det for eksempel skjer i førstesatsen til nr. 23.

Denne stemmen kan være utadvendt, sterk og dominerende, men kan også lynraskt slå om og uttrykke dyp sorg og melankoli – som Andsnes for eksempel viser det i den vakre Adagio-satsen fra nr. 23.

De få gangene Andsnes og Mahler Chamber Orchestra har fremført disse verkene på konsert, har enkelte anmeldere kritisert orkestrets innsats. Musikerne spiller ikke mozartsk nok, ikke tilstrekkelig homogent, sier de. Det er for sterke aksenter, for kraftig utladninger i blåserne og så videre.

Til dette er å si at på platene fungerer Mahler Chamber Orchestra helt glimrende. Både konsertmesteren Matthew Truscott og mange av de andre musikerne har med seg erfaringer fra ulike «Early Music»-sammenhenger. Og disse erfaringene gir god uttelling i nytolkningen av orkesterverkene, hvor nettopp den dominerende pianostemmen krever kraftig motspill, sterke uttrykk og store dynamiske kontraster.

Matthew Truscotts fiolin hører vi også i to kammermusikalske verk på den nye utgivelsen – han akkompagnerer Andsnes i Piano Kvartet No. 2 (K 493) sammen med orkesterkollegaene Frank-Michael Guthmann (cello) og Joel Hunter (bratsj) og i Piano Trio No. 3 sammen med Guthmann. Også i disse sammenhengene kommer «Early Music»-erfaringene godt med – for i disse verkene trekker Mozart pianoet helt frem i forgrunnen og bruker de klangsvake strykerne til å legge et teppe av diskrete, duse farger inn bak det funklende klaverspillet.

Mozart hadde det travelt i 1786. Han skrev orkestermusikk, kammermusikk og opera. Og mye mer. For eksempel musikk for solopiano. På den nye utgivelsen gir Andsnes oss en solid utgave av Rondo i D-dur (K 485) som i ettertid er blitt et av Mozarts mest populære solostykker.

Det er også blitt plass på platene til «Ch'io mi scordi di te? ... Non temer, amato bene» (K. 505), en konsertarie for sopran, piano og orkester, som Mozart skrev helt på tampen av året, og som vi her får i en vakker, uttrykksfull fortolkning med den tyske sopranen Christiane Karg.

