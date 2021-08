Forrige plan skar seg. Nå blir Spillhuset naboen til Rick’s.

Det har vært plunder og heft med å finne lokaler. Nå har Spillhuset Bergen fått lokaler i Veiten.

Veiten 3 huser både nattklubb, revy- og teaterscene, Gestapomuseet – og snart Spillhuset Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Om alt går etter planen, er Spillhuset Bergen oppe og går fra 1. november. Stedet er Veiten 3, bygningen der utestedet Rick’s holder til. Leieavtalen er i alle fall signert.

Planen var imidlertid at spillhuset skulle etableres et helt annet sted. For ett år siden fortalte daglig leder Maria Eriksen til BT at nå var egnet lokale endelig funnet, i Markeveien 1B og C.

– Hva skjedde?

– Alt tok lang tid med DNB Eiendom, som eier lokalene i Markeveien. Da vi fant dette huset, gikk ting raskt.

Ennå knirker parketten under en sliten lysekrone. Snart skal fordums festlokaler bli til nytt spillhus. Foto: Paul S. Amundsen

Lokalene i Veiten 3 eies av Tore Odfjell og Bergens Næringsråd. Spillhuset skal disponere hele tredje etasje, der flere saler og rom fordelt på opp under 1000 kvadratmeter skal gi rom for ulike typer spill.

I tillegg er sjette etasje tiltenkt næringsvirksomhet knyttet til spillbransjen.

InkyPen AS, ledet av Ronan Huggard, er et av firmaene som flytter inn. Også dataspillselskapet Rain AS vil flytte inn, forteller daglig leder Peter Wingaard Meldahl.

Noneda, en samarbeidsorganisasjon for norske dataspillbedrifter, er også på vei til å rykke inn.

– Her er plass til enda flere innen kreativ næring. Sjette etasje skal gi muligheten for miljøet til å vokse, sier Maria Eriksen.

Maria Eriksen med Ronan Huggard (til venstre) i InkyPen AS og Peter Wingaard Meldahl i Rain AS. De er blant flere bedrifter i spillbransjen som skal inn i huset. Foto: Paul S. Amundsen

Huset skal være åpent daglig fra 16.00 til 20.00. Alt blir gratis for brukerne i dette tidsrommet. Tilbudet blir det eneste i sitt slag i Norge.

I tillegg til spillerommene blir det også en liten kafé, der man kan være sosial og henge med venner.

– Vi er veldig fornøyde. Vi har funnet et hus som er stort nok, sier Eriksen mens hun guider oss rundt i lokalene.

Slik planlegger arkitektene at det skal se ut inne i Spillhuset Bergen. Foto: En til En arkitekter

Huset blir tilrettelagt for både brettspill og gaming.

– Utøvere av e-sport trenger rigger som koster opp mot 40.000 kroner. Det er det ikke alle som har råd til. Her vil det bli gratis, sier Eriksen, som ser for seg treninger av lag og turneringer.

Denne salen skal utstyres til e-sport. Foto: Paul S. Amundsen

Unge menn som sitter hjemme

Det er spesielt én gruppe som spillhuset kan utgjøre en forskjell for, tror Eriksen.

– Mange unge menn sitter hjemme og spiller dataspill. De har sitt sosiale liv på internett. De går ikke ut, de slutter kanskje på skole, og har vanskeligheter med å få jobb. Hit kan de komme, sier hun.

Jenter er ikke mindre velkomne, legger hun til.

– Vi ønsker å bygge et godt miljø med fokus på å inkludere jentene.

Eriksen poengterer at huset er for både barn og voksne. Hun ser gjerne for seg at familier kommer. På kveldstid er planen å tilby pakker av spillopplevelser til bedrifter og andre grupper av voksne.

– Vi må jo tjene penger også, slår hun fast.

Maria Eriksen i Spillhuset Bergen lover et rikholdig spilltilbud for alle. Foto: Paul S. Amundsen

Omfattende oppussing må til før spillhuset kan åpne. Men sjakkgulvet vil de beholde. Foto: Paul S. Amundsen

Forandringene vil bli store i Veiten 3, viser arkitektenes skisser. Foto: En til En arkitekter

Kulturbyråden heier

Spillhuset får fast 1,7 millioner kroner i tilskudd fra bybudsjettet. I år har de også fått en ekstrabevilgning på 800.000 kroner.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) gleder seg over at Bergen nå får et spillhus.

– Det er et kinderegg av et hus. På den ene siden er det et åpent lokale for alle som vil utforske spill. Ikke minst blir det fint å få et sted for barn og unge i sentrum, der de kan bare henge uten å måtte kjøpe noe. Det blir et supert treffpunkt.

Ledlys med fargestyring, foreslår arkitektene blant annet. Foto: En til En arkitekter

På den andre siden trekker Nødtvedt frem spillnæringen, som får base i spillhuset.

– Vi i Bergen synes spill er en veldig fin og fremtidsrettet næring, som er viktig å støtte, sier hun.

Nødtvedts byrådsavdeling har fulgt spillhus-prosjektet nøye, forteller hun.

– Vi har veiledet underveis i forhandlinger med huseier og slike ting. Vi har lyst til å hjelpe dette prosjektet.

Støtte fra flere

Flere har gitt støtte til Spillhuset Bergen. Fra Gjensidigestiftelsen mottok de om lag en halv million kroner i fjor, midler som er brukt til gamingutstyr. 950.000 kroner kom fra Helsedirektoratet i år, og 25.000 kroner fra Fana Sparebank. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har bevilget spillhuset 300.000 kroner til inkludering.

Oversikt over alle rommene i det kommende spillhuset. Foto: En til En arkitekter

Maria Eriksen er entusiastisk over at spillhuset etter alle solemerker nå blir virkelighet.

– Er du helt sikker på at det blir åpning av spillhus her i Veiten 1. november?

– Jeg har lært å aldri mer si at noe er helt sikkert.

