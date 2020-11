Hør podkasten i avspilleren nedenfor eller finn podkasten der du lytter til vanlig. Allerede i høst slipper vi sesong 2 av Nålebyen.

Mens Cato Mong-Hansen sonet en fengselsdom i 2010, begynte han å skrive på en selvbiografi fra et over ti år langt liv som gatenarkoman i Bergen. Fortellingene herfra er utgangspunktet for podkasten Nålebyen. Historiene strekker seg fra det morsomme til det triste og rørende, og gir et originalt og overraskende innblikk i livet på skyggesiden i det moderne Norge.