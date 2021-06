«Minari» er et vakkert, lite familieportrett

Filmen skildrer den amerikanske drømmen på rørende koreansk vis.

Det er en fryd å bli kjent med familien Yi, gjennom like mange fine øyeblikk som vonde. Foto: Josh Ethan Johnson

Fakta «Minari» Drama Regi og manus: Lee Isaac Chung Skuespillere: Steven Yeun, Youn Yuh-jung, Yeri Han, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton.

Premiere 4. Juni. Aldersgrense 6 år. Les mer

Filmskaper Lee Isaac Chung henter fra egen barndom i denne stillferdige skildringen av familie- og kulturkollisjon, hvor det er filmens eldste og yngste skuespillere som imponerer aller mest.

Chungs egen familie utvandret fra Sør-Korea til USA på 1980-tallet. I filmen følger vi familien Yi som etter å først ha flyttet til Chicago, begynner på nytt i rurale Arkansas.

Far Jacob (Steven Yeun, «Burning» , «The Walking Dead») drømmer om sin egen gård, men mor Monica (Yeri Han) er skeptisk, og vil tilbake til byen. Hun er spesielt bekymret fordi det er langt til nærmeste sykehus, og sønnen David (Alan S. Kim) har hjerteproblemer.

Far Jacob (Steven Yeun) drømmer om sin egen gård, men mor Monica (Yeri Han) er skeptisk. Foto: Josh Ethan Johnson

David og storesøster Anna (Noel Cho) blir vitne til mange vonde krangler mellom foreldrene om hvorvidt dette er det rette stedet for dem. Jacob og Monica jobber med å sortere kyllinger etter kjønn, et slitsomt arbeid Jacob ikke vil bruke resten av livet på. Han mener det beste håpet er å starte gårdsdrift. Monica synes det er for risikabelt.

At begge bare vil det beste for familien, er nettopp det som gjør det så sårt. Ingen vil hverandre vondt, de bare får ikke til å bli enige, og forholdet og familien lider av det.

Alan S. Kim, som bare var syv år gammel under innspillingen, sjarmerer stort i rollen som David. Foto: Josh Ethan Johnson

Så kommer Monicas mor Soon-ja (Youn Yuh-jung) for å bo med dem. Hun er ikke helt den bestemoren barna har sett for seg – hun banner, erter dem, og kan til Davids skuffelse ikke bake cookies. Det er en fryd å bli kjent med henne og familien Yi, gjennom like mange fine øyeblikk som vonde.

Sjenerte David liker nemlig ikke bestemoren sin. Kim, som bare var syv år gammel under innspillingen, spiller dette med stor sjarm. Youn har en lang skuespillerkarriere i hjemlandet, og ble den første koreanske Oscar-vinneren i historien da hun hentet hjem prisen for beste kvinnelige birolle tidligere i år. Samspillet mellom bestemor og barnebarn, som gradvis lærer hverandre å kjenne, er både troverdig, morsomt, og svært rørende.

Youn Yuh-jung ble den første koreanske Oscar-vinneren i historien da hun for rollen som Soon-ja hentet hjem prisen for beste kvinnelige birolle tidligere i år. Foto: Courtesy of A24

Det jeg savner mest er at også Anna får være mer enn bare omsorgsfull storesøster. Hun er det familiemedlemmet vi blir minst kjent med. Jeg skulle gjerne også hørt flere av bestemor Soon-jas tanker om det å flytte til et nytt land så sent i livet.

Familiens møter med amerikanerne i Arkansas er preget av religion, som også er en kime til konflikt innad i familien. I oppstarten av gårdsdriften får Jacob hjelp av den meget eksentriske og kristne Paul (Will Patton). I den lokale kirken blir familien godt tatt imot, men ikke uten en rekke «mikroaggresjoner». Dette er bare deler av kulturkrasjet og familiens stadige dragkamp mellom det amerikanske og det koreanske.

«Minari» er et vakkert, lite familieportrett med stor hjertevarme.