Schibsted signerer radiostjerner

«Radioresepsjonen»-trioen og humorkongene Mikkel Niva og Herman Flesvig melder overgang til privat sektor.

Mennene bak «Radioresepsjonen» forlater NRK, men dukker opp i ny drakt hos Schibsted fra høsten. Steinar Sagen lover lettbeint underholdning på skyhøyt nivå. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Skal vi lage det beste produktet, må vi knytte til oss de store podkastprofilene som finnes utenfor vårt eget univers, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

I forrige uke kom ubekreftede meldinger om at medlemmene i NRK-programmet «Radioresepsjonen» hadde sagt opp sine stillinger og var på vei til Schibsted.

Konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, Siv Juvik Tveitnes, sier Schibsted har stor tro på podkast fremover. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mandag bekrefter mediekonsernet at de tre NRK-profilene blir en del av Schibsteds podkast-satsing.

– Mediehusene har over tid investert i podkast og lyd, og vi har stor tro på det fremover, sier Tveitnes.

Vil nå ut bredt

Planen er et eget podkast-abonnement som gir tilgang til eksklusive programmer, sier Tveitnes.

– Hva det kommer til å koste kan jeg ikke si noe om ennå, men vi vil nå ut til et bredt publikum, sier konserndirektøren.

Hun ønsker ikke si noe om hvor mye Schibsted har investert i podkast-satsingen.

Redaktør med ansvar for lyd i Bergens Tidende, Eivind Fiskerud, mener satsingen som nå blir lagt frem, viser at det er fullt trykk i utviklingen av lyd som marked.

Redaktør for lyd i Bergens Tidende, Eivind Fiskerud, lover at BT vil fortsette å lage lokalt og relevant innhold for avisens abonnenter. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Kvalitetsinnhold er nøkkelen til å lykkes, også når det kommer til lyd. Det synes jeg satsingen til Schibsted bærer preg av, sier Fiskerud.

Fiskerud forsikrer at BT vil fortsette å lage lokalt og relevant innhold for sine abonnenter.

– Det er selvsagt andre podkaster vi lager her på huset, som vil ha BT som avsender, sier han.

Klart fra høsten

Sagen-brødrene og Bjarte Tjøstheim forlater dermed offentlig sektor. De blir ikke ansatt i Schibsted, men skal lage eksklusivt innhold for mediekonsernet.

Trioen går «på luften» med nytt program allerede fra høsten 2021.

– Det er veldig deilig at vi endelig kan fortelle hvor vi skal. Selv om det både er litt spennende og skummelt, har vi veldig tro på den veien Schibsted nå går med eksklusivt podkastinnhold, sier Steinar Sagen til Aftenposten.

For dem som frykter at «Radioresepsjonen»s lettbeinte underholdning skal forsvinne, kan Steinar Sagen berolige med at det ikke skal skje.

– Vi lover iallfall at vi skal fortsette å gi våre trofaste tilhengere, og kanskje noen nye, lettbeint underholdning på et skyhøyt nivå, sier Steinar Sagen på vegne av trioen.

«Friminutt» har lenge toppet listen over Norges mest populære podkast. Fra 2022 blir de en del av Schibsteds podkastsatsing. Foto: Tore Meek

I tillegg til at mennene bak «Radioresepsjonen» bytter arbeidsgiver, kommer nyheten om at Herman Flesvig og Mikkel Niva, fra Norges mest populære podkast «Friminutt, også går til Schibsted.

– Etter snart tre år med «Friminutt», er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet, kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Flesvig og Niva i en melding.

Merknad: Bergens Tidende er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i Bergens Tidende eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.